Spider-Man causa doble furor en Conque

Tom Holland, actor que da vida al superhéroe arácnido en el universo cinematográfico de Marvel, participó en la convención de cómics en Querétaro; también causó revuelo Rafael Jesús Flores Márquez, el joven mexicano que tiene un gran parecido físico a Holland

Se celebró con éxito una edición más del encuentro, donde figuraron personajes, como Neil Adams, Trino, Elijah Wood, Eduardo Garza, entre otras celebridades

En compañía de Jake Gyllenhaal

Conque se ha posicionado, apenas a tres años de su regreso, como una de las convenciones de cómics más importantes de Latinoamérica, teniendo entre sus invitados en ediciones anteriores al hoy fallecido creador de la marca Marvel, el señor Stan Lee, quien visitó México exclusivamente para ofrecer una charla en Conque de 2017. Con la vara muy en alto, la edición de este año, fue encabezada por diferentes artistas de la ilustración, diseño y por supuesto actuación, en este caso con la presencia de Neil Adams (Ilustrador de Batman),Trino (caricaturista mexicano), Eduardo Garza, voz de Krillin, entre otros. Sin embargo, los que se llevaron la edición sin duda fueron, en primera instancia Elijah Wood, protagonista de la saga de películas “El señor de los anillos” y posteriormente Jake Gyllenhall y Tom Holland, actores principales de la nueva cinta del MCU, “Spider-Man: Lejos de casa”.

Como es una tradición marcada por Luis Gantús, creador de Conque, la celebración tuvo una duración de tres días, arrancando el viernes con la presentación de varios ilustradores en la Zona San Garabato, tales como Pavel Ortega, Omar Lozano, Augusto Mora y el mismísimo Neil Adams, responsable de muchos de los más importantes trazos en papel del Caballero de las Sombras, Batman. Eduardo Garza por su parte ofreció una charla sobre su trabajo como actor de doblaje, destacando por personajes como Josh (Drake & Josh), Elmo (Plaza Sésamo) y Krillin (Dragon Ball).

Para el sábado y ya con los motores a marcha acelerada, Panini y Lego, ofrecieron sus respectivas presentaciones, en el caso de la editorial de álbumes de estampas, cómics y mangas, presentaron al público una venta especial de los números más destacados de Batmanpor sus 80 años, mientras que la juguetera de bloques de construcción, celebró el día mundial de Star Warscon una exposición de figuras de la mítica saga de películas y caricaturas.

Pasando el mediodía ya se respiraba la emoción por la presencia de los invitados estelares a Conque 2019, el primero de ellos Elijah Wood, famoso por su rol protagónico en la saga “El señor de los anillos”, pero también por cintas como “Hooligans”, “Sin City”, “Ice Storm”, entre otras, además de series como “America´s Dirk Gentlys Holistic Detective Agency” y otras, incluso animadas para las que ha prestado su voz. Su conferencia en Conque fue moderada por Héctor Garcia, influencer, Paulina Treviño, Book Tuber y Luis Gantús, creador de Conque, quienes presentaron a Elijah Wood para platicar sobre su trayectoria y sobre todo de su paso por la saga “El señor de los anillos”.

“Soy un gran amante de la literatura, he prestado mi voz a algunos audiolibros, entre los que destacan ‘Mi gato y yo’, sin embargo, debo declarar que no he leído tanto la obra de J. R. R. Tolkien, autor de ‘El señor de los anillos, pero a cambio de eso he leído a otros autores” y reconoce que “Sin duda Frodo cambió mi vida, sé lo importante que es para los fans y también lo es para mí, es un personaje con muchas virtudes, de las cuales podríamos todos aprender”.

Se declara “Un geek, amo las películas de ciencia ficción, thrillers, videojuegos, incluso tengo algunas figuras de Star Warsde mi infancia. Crecí viendo las películas y sigo queriéndolas ver. Me gustaría ser parte de alguna película, aunque he tenido ya una pequeña participación en la serie animada ‘Star Wars Resistance’. Así que es sencillo si tuviera que elegir algún proyecto sería Star Wars, además de ser un gran fan, es un universo por el que cualquier actor quisiera pasar”.

No obstante, dijo que “no se le puede preguntar a un actor qué tipo de géneros prefiere o si elige más cine o televisión. Creo que eso nos encapsula y encasilla, nos limita, en mi caso me gusta meterme en la piel de todo tipo de personajes. Frodo fue una experiencia única, vivimos mucho tiempo en las locaciones, era un ambiente específico. Así que yo voy a donde están las historias, me fascina estar desde la concepción de una idea hasta que se cristaliza en la pantalla grande”.

Finalmente, se dio tiempo para responder preguntas de los fans e incluso firmar algún motivo de la película como pósters, figuras, entre otros recuerdos. Agradeció a México por su entrega y cariño “Son muy amables todos, me encanta estar en este país”.

En este punto del segundo día de actividades en Conque no quedaba más que la cereza del pastel, los organizadores tenían una sorpresa que ya se sabía en todos los rincones del Centro de Convenciones de Querétaro, se trataba de la visita de Tom Holland y Jake Gyllenhaal, quienes acudieron al encuentro para ofrecer detalles sobre el estreno de la película “Spider-Man: Lejos de casa” este 15 de julio .“Va a ser una cinta divertida, llena de acción,hay bastantes cosas que contar”, se limitó a decir Holland, dado que es propenso a soltar en las entrevistas.

Gyllenhal, que dará vida aMysterioen la cinta, añade que “no dejaré que diga mucho porque nos puede arruinar la película” a lo que todos en el foro respondieron con una carcajada, incluido el mismo Holland que reconoció que “particularmente esta película ha sido más exigente que la anterior del universo de Spider-Man, se requiere más ejercicio, acrobacias, vuelos, para lo que nos hemos tenido que preparar demasiado” a lo que Gyllenhaal agregó “lo más difícil ha sido aprender a volar”, haciendo reír de nuevo a toda la audiencia. En un afán de sacarle spoilerso información de más a Tom Holland, se le cuestionó sobre los personajes que veríamos de regreso en esta secuela de Spider-Man“Volveremos a ver a Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Samuel L. Jackson y muchos más”.

Aun cuando Gyllenhaal está debutando en el MCU, Holland negó haberle dado algún consejo. “No tengo nada qué enseñarle, él es perfecto, es un gran actor, por el contrario soy yo quien ha aprendido de su experiencia, nos hemos vuelto grandes amigos”, comentario que el mismo Jake reforzó diciendo “Tom es un joven con mucho talento y disciplina, es de esos actores con los que se disfruta estar en un set, hay una gran conexión entre nosotros, se ve en pantalla y fuera de ella ustedes ya son testigos también”.

A su vez, Holland habló sobre Zendaya, quien da vida a Mary Jane “Ella es una chica hermosa, es perfecta para el personaje, dado que refleja las virtudes de Mary Jane, está esa esencia, pero también con algo de frescura que le trae Zendaya. Ha sido un placer volver a trabajar con ella”.

No descarta la posibilidad de que su telaraña pudiera hacer telares en México. “Me lo han preguntado antes y aunque no es mi decisión a mí me encantaría, México es un país maravilloso, sin duda Spider-Mansería feliz de tener vuelos aquí, ojalá que sucediera. En esta ocasión fuimos a Londres y ha sido una gran experiencia, hay lugares muy hermosos, pero en México también los hay”. Con el cariño de la gente, Holland y Jake se despidieron, para volver a casa, después de un encuentro más con el calor del público mexicano.

Previo a esta conferencia, un joven mexicano de nombre Rafael Márquez, causó revuelo en los pasillos de la convención, pues su parecido con el actor Tom Holland es impresionante, situación que aprovechó para disfrazarse de Spider-Man y confundir a los asistentes que eufóricos corrieron hacia él para tomarse una fotografía. “Me di cuenta del parecido, gracias a mis amigos, me empecé a disfrazar de Spider-Many ahora soy el doble de Tom Holland, no soy el oficial, pero me gustaría acercarme a él para pedírselo personalmente”. No obstante, el joven no cumplió su cometido, pues era un mundo de gente, la que perseguía a Holland en Conque. Así culminó el segundo y más intenso día de actividades.

Para el tercer día, Conque contó con la premier en exclusiva de Tolkien, biopic realizado por Fox sobre la vida del escritor autor de “El señor de los anillos”. Por otra parte, se efectuó el tradicional concurso de Cosplay, por el que desfilaron jóvenes disfrazados de sus personajes favoritos comoSailor Moon, Spider-Man, Tony Stark, Ant- Man, Thor, La Mujer Maravilla, Batman, El Joker, Harley Quinn, Sub Zero,e incluso Bob Esponja,dándole color a este encuentro que se refrenda como uno de los mejores a nivel internacional y el mejor en Latinoamérica.

Se proyectaron las películas “Avengers”, “Avengers Era de Ultron” y “Avengers Infinity War”, dejando el preámbulo para quienes no han visto la última entrega de esta saga “Avengers Endgame”. Por otra parte, se realizó un Torneo de Rubik y un combate monero, entre Trino y Jis, moderado por Andrés Bustamante, quedando como gran ausente el extraordinario Sergio Aragonés, quien no acudió a Conque por problemas de salud.