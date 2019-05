Pemex, lo único que ya preserva a México

Francisco Rodríguez

¿Qué proyecto respalda la viabilidad económica de nuestro país? Si está en marcha un proceso de regeneración democrática, ¿cuáles son los recursos propios o ajenos para concretarlo? Si no hay país soberano, ¿de cuál transición se habla? Debemos intentar una reflexión ahora que todavía hay tiempo.

Si es un hecho el fracaso del modelo exportador sustentado en las maquiladoras. Si no hay protección posible para el mercado interno ni para el productor nacional. Si la invasión de productos agropecuarios, manufacturados, industriales y tecnológicos extranjeros, gracias a una demencial apertura, arrasarán con el país, cabe la pregunta: ¿cuál es el país en regeneración o transformación?

Ya no debemos hablar de un futuro protectorado maquilador, en el que estamos metidos desde los ochentas del siglo anterior, cuando hasta las máquinas están abandonando nuestra frontera norte, su santuario favorito en cincuenta años, y se recorren inexorablemente hacia el sur planetario, buscando y encontrando mano de obra más barata y disciplinada…… ni creo tenemos derecho a arrogarnos el campeonato de la sumisión política para esperar un protectorado a secas tipo Puerto Rico, como el que quisieran los abajo firmantes del discurso contra el odio, oponiéndose al ingreso al gobierno de intelectuales de verdad. Hasta esa oportunidad ya se les pasó.

Cuando Shelton propuso que fuéramos maquiladoras de maquiladoras, y se integraran al proceso productivo de ensamblaje productos terminados nacionales, fuimos bateados en toda la línea, igual que cuando se planteó se abrieran las carteras a la inversión europea y asiática para aprovechar maquilar en nuestro territorio y exportar aprovechando las ventajas de tres mil kilómetros de franja fronteriza con el mayor mercado de consumidores americanos. El modelo del pleno empleo que se proponía fue rechazado por los aterrados yanquis, por dos razones:

Primero, porque suponía el desbordamiento de los cauces tradicionales de los préstamos atados a nuestra economía y la posibilidad de respirar un aire de mayor libertad con empresarios de otro jaez y de otros principios más laxos. Nuestro pasado colonial debía seguir atado a la suerte de Washington.

Segundo, porque asesores en seguridad nacional del gabacho, encabezados por Zbigniew Brzezinski, el asilado incómodo, pariente de Henry Kissinger, opinaron que los términos del condicionamiento eran ésos y no querían “ que les creciera otro Japón en la frontera sur”. El miedo no andaba en burro.

Era tal el espanto que provocó la sola idea, en los ochentas, de tener capitales asiáticos a 200 kilómetros de la frontera norte, que hasta la fecha prevalece el condicionamiento de que todo va bien mientras eso no vuelva a suceder. Ante la sola mención de que habría capitales chinos en el Tren Maya…… sonaron en alto las alarmas en Nueva York y el yerno de Trump intervino para recordar en casa de un funcionario de Televisa que ese horror no podría permitirse. Tuvo que entrar al juego el CEO de BlackRock, Larry Fink, para poner su nombre en garantía de que no debía pasar. Esos son los términos actuales del conflicto.

El origen de esa hipoteca es tal que sólo se refiere a quien, responsabilizado de los apagones en Venezuela, es el único gancho del que están colgadas todas las negociaciones de estabilidad y gobernabilidad que hasta ahora se avizoran.

O nos asumimos como capataces o seguimos siendo palafreneros de los dueños de ese negocio llamado México. Son los términos incondicionales de la rendición. Nosotros debemos pugnar porque en el Congreso, en los gobiernos estatales y en los partidos haya una franca actitud de abierta defensa a los intereses nacionales que nos quedan.

Por el lado del debate ideológico, en la mesa de discusiones se plantea una alternativa que, por donde se le mire, es autoritaria para los sistemas políticos: continuar apoyando el desarrollo sobre los tradicionales aliados corporativos del pasado‎ inmediato, tipo keynesiano o soportarlo sobre las bases que en otras latitudes apoyan a los sistemas liberales, neoliberales o de la nueva derecha (grupos empresariales, clericales y militares) como en la Cuenca del Pacífico y la misma China, la enorme potencia del siglo.

México está obligado a destrabar esta disyuntiva por muchos factores: su ubicación geoestratégica con relación al mancomún norteamericano, la despolitización de algunas franjas de población, la penetración internacional que ha distorsionado el contenido de comunicación con sus bases el agotamiento de los modelos reivindicadores del proyecto constitucional original, la pérdida de los valores que descansaron en la tradición histórica, ideológica y cultural, la pérdida de respeto hacia el esquema de división de poderes, el deterioro del empleo y del salario real una economía desquiciada, notoria ausencia de definiciones en las áreas jurídicas, económicas y políticas de la intervención estatal, y en fin, el obligado tránsito de una sociedad tradicional más o menos urbanizada, hacia una sociedad que desea ser moderna en sus objetivos, pero que carece de equipos compactos para llevarlo a cabo.

Se necesita dinero fresco, se necesita reactivar la economía, se necesita reducir el servicio de la deuda, volver eficientes los esquemas de recaudación, inspirar confianza en el futuro inmediato, recuperar las enormes deudas fiscales que tienen los capitostes beneficiados con la complicidad del salinismo-atracomulquismo, etc.

Para hablar claro, hay que actuar más claro. Porque la lengua larga corresponde a colas limpias. Para señalar el camino por el que se ha de transitar, primero hay que hacerlo respetar. Indicar claramente que los costos de esto pasan primero por la aplicación de la justicia a quienes se han burlado del Estado y de los ciudadanos.

Porque si no, tendremos que aguantar ad infinitum los reclamos del Ángel de la Dependencia, Gurría Treviño, el traidor, que venga en nombre de los nefastos de la OCDE a regañarnos porque estamos invirtiendo en lo único que nos queda: Pemex, dizque porque hacemos peligrar a México.

¿Pemex es otro peligro para México? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esto?

¿Y los colaboradores del nuevo régimen se quedan callados?‎ ¿Nadie responde por México? ¿Seguimos siendo los condenados de la Tierra?

Pemex es la única opción, que quede claro. Pero primero hay que limpiar los establos de la paraestatal, liquidar y castigar a los corruptos líderes charros y caciques sindicales que medran contra el pueblo mexicano.

Es el proyecto que nos respalda . Es la base de nuestra regeneración nacional . Todo lo demás ya tronó. O va para allá. ¿No lo podemos comprender? ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Desaparición de las Direcciones Generales Adjuntas de la administración pública, la reducción en el presupuesto destinado a viáticos para funcionarios y el recorte en el número de asesores, fueron medidas anunciadas la semana anterior, orientadas todas ellas a generar ahorros para transferir mayores recursos a Petróleos Mexicanos. “Hemos decidido destinar todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación”, dijo Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, en un mensaje en el Palacio Nacional, en el que estuvo acompañado por Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. La medida de apoyo adicional a Petróleos Mexicanos fue anunciada un día después de que José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijera que la deuda de la petrolera, en torno a 106 mil millones de dólares, hace peligrar la estabilidad del país.

