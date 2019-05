Sin mayores resistencias, Morena va por la reforma educativa

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Conforme estaba cantado, la mayoría de diputados y senadores de Morena y sus aliados casuales, acordaron ayer en una sesión urgente de la Comisión Permanente ir a un extraordinario mañana miércoles, 8 de este mayo, para aprobar la reforma educativa y de paso otros 5 pendientes legislativos.

De cualquier forma, lo primero en avanzar será la educativa, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal.

Y adelantó que además se debatirá y pondrán a votación las reformas en materia de consulta popular; de la Ley de Austeridad Republicana; fuero, revocación de mandato y confianza ciudadana.

Todos ellos temas prioritarios en la agenda de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello de Morena.

Monreal confió en avanzar también en que, antes del sábado 25 de este mayo, la Cámara de Diputados apruebe las leyes secundarias de la Guardia Nacional: Ley General del Uso de la Fuerza, de la Guardia Nacional, del Registro Nacional de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Vamos muy avanzados en leyes sobre el Uso de la Fuerza y Registro de Detenciones. Nos hemos detenido más en la Guardia Nacional.

Estaremos avanzando en la Ley de Extinción de Dominio y del Instituto de Aseguramiento de Bienes”, comentó.

En la oposición todo pasó suave. Apenas unos cuantos se opusieron. Especialmente en el PAN, sin que nada se modificara.

Para descifrar a AMLO

A 5 meses y 5 días de haber iniciado su gobierno, Andrés Manuel López Obrador vivió en la capital del país y las ciudades de León, Guadalajara y Mérida sus primeras marchas de repudio y para exigirle renuncie.

A ellas acudieron muchos miles de personas con mantas y cartulinas donde expresaron sus reclamos, pero sin discursos ni personajes que las encabezaran.

Así como iniciaron así se diluyeron al llegar al lugar previsto. Muchos fueron de blanco. En silencio.

Preguntado sobre este acontecimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció haber entendido que no era bueno ni descalificar ni confrontarse en esta ocasión. Nada como cuando en otra marcha durante su gobierno capitalino calificó de fifis a los manifestantes.

Hoy, de entrada, dijo:

“Yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación.

“Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural. Cuando se triunfó se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los lujos en el gobierno, que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos; que, por el bien de todos, primero los pobres.

“Entonces, es una política nueva. Es una transformación. Y esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse. Nosotros cuando estábamos en la oposición hicimos cientos, miles de marchas de protesta, nos costó quitar del gobierno a los conservadores, tardaron 36 años, por poco y se destruye por completo nuestro país. Nada más que México es un gran país, sobre todo con un pueblo extraordinario.

“Entonces, nos llevó tiempo y como se comprenderá no llegamos para ser floreros, para estar de adorno. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar.

“Como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Ese es mi punto de vista. Los respeto mucho”.

Pero alguien repreguntó aduciendo que esos que habían marchado el domingo no lo hicieron contra gobiernos anteriores, no ante la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y otros eventos.

Y López Obrador no pudo dejar de meterse en un laberinto psico-verbal del cual uno puede deducir su verdadero sentimiento y pensamiento sobre estas marchas.

Dijo que en estas marchas hay quienes pretenden que falle, y que esos “se van a quedar con las ganas…

“No va a avanzar el conservadurismo corrupto, no se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia… yo no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción”.

En este punto habló de que recibió un país profundamente atravesado por la corrupción, una corrupción que es como una enfermedad que doblega voluntades.

Al respecto, y siempre dentro del contexto de su opinión sobre las marchas del domingo, pidió:

“Yo hago un llamado a todos para que se vea así, es una enfermedad, y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es una especie de enajenación.

“Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que sólo siendo buenos podemos ser felices; pero hay que hacer una labor, porque hay molestia generalizada porque ya no hay corrupción tolerada…

“Pero esto como duró mucho tiempo, el periodo neoliberal 36 años, más las deformaciones anteriores, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente la mayoría lo entiende perfectamente, por eso vamos de gane, por eso puedo estar tranquilo.

Me lo dicen: ‘no afloje, resista, aguante’. Y les digo: ´yo me quiebro, pero no me doblo´. Y el que se aflige se afloja. Va la Cuarta Transformación. Vamos hacia adelante…

“Para redondear, tienen todo nuestro respeto quienes se manifestaron, son libres de hacerlo. Hasta los convocaría a que continúen protestando. La democracia son equilibrios, contrapesos. Cuando hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala social, por eso la democracia es lo mejor que hay como sistema político.

“Entonces, adelante.

“Celebro también que se estén manifestando, que den la cara. Tenía tiempo que esto no pasaba, que hubiese estas manifestaciones, lo cual significa que vamos avanzando, porque si no nos regodeamos en que ya hubo cambio de gobierno y el ‘señor presidente’ y más de lo mismo.

“No llegamos para eso, llegamos para transformar”, cerró..

Al leer y releer esta segunda parte uno se pregunta: ¿En verdad López Obrador piensa, cree, que quienes protestaron el domingo pretenden restaurar la corrupción en México, que son parte de ella, que no la pueden abandonar, que son enfermos que requieren de tratamiento?

Ojalá y Usted me ayude a descifrarlo.

Panistas dolidos

Mientras se realizaban las marchas del domingo, Ricardo Monreal acudía a apoyar en Aguascalientes al candidato a alcalde de Morena, el empresario Arturo Ávila a quien prometió acompañar a lo largo de su campaña.

Más tardó en participar en este evento, que los panistas lanzarse contra Monreal, a pesar de que afirman que su candidata le lleva 24 puntos arriba el aspirante de Morena.

“No se nos pongan nerviosos… según ellos, llevan 24 puntos arriba (en las encuestas) y no deberían estar preocupados. Entonces, voy a volver a ir el sábado, cada sábado, para que equilibremos, porque está muy dispareja la pizarra”, subrayó Monreal.

