En 1968, salvó el civilismo del país

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“En ocasiones las revueltas se generan desde la “banca” (de los huevones políticos que no tienen chamba), en otras, son por ambiciones de poder y, algunas más, por intereses de los vecinos (norteamericanos, desde los tiempos de Santa Anna), todos, son peligrosos, pero en unos perdemos la soberanía y el nacionalismo”.

Corrían los primeros días de octubre en 1968, estábamos detenidos en el Campo Militar, impactados por la matanza que entonces no entendíamos se generó por las ambiciones de los gringos y por los lacayos mexicanos alentados en el golpismo desde el EMP y generados por las ambiciones de la sucesión presidencial desde el DDF con la guerra pactada por Alfonso Corona del Rosal en las intenciones de generar conflictos estudiantiles que, ahora sabemos, se pactaron antes del 26 de julio, en el esquema de la “guerra preventiva” con los agentes de la CIA y apoyados por los grupos de agentes de las diferentes policías que se seleccionaban por su juventud, en lo que después sería el Grupo de los Halcones. Digo que no entendíamos porque ya el CNH, había enviado a los negociadores a la casa del rector que eran los enviados por Díaz Ordaz, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo y, ahí, se había, según nos aseguraron los negociadores estudiantiles, que ya se había acordado terminar el movimiento, dejar que hiciéramos el mitin en Tlatelolco y evitar la manifestación al Casco de Santo Tomás y comenzar a establecer las seis comisiones para la negociación final de los Seis Puntos del Pliego Petitorio y, con esa confianza fuimos y todos nos sorprendimos, porque en vez de respetar los acuerdos nos emboscaron e iniciaron la matanza que hoy sabemos, fue encabezada por gente del EMP, agentes manipulados por Corona del Rosal y Luis Echeverría donde, incluso, el Ejército mexicano caía en la misma emboscada y, al poco tiempo, estando detenido en el Campo Militar, en la noche me sacaban de la celdita donde estaba y me llevaron a un lugar medio oscuro, donde atrás de un escritorio estaba un hombre uniformado y me ordenaba sentarme y pregunté que quién era: “Soy el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa” y en reacción con el terror y el enojo le dirigía alguna grosería, de inmediato, alguien que estaba a mi lado, me golpeaba y caía al suelo. De pronto escuché la voz firme de García Barragán, diciendo: “A los hombres amarrados no se les pega, desátenlo y siéntate muchacho”. Lo dijo con una energía y una voz de mando seria y me dijo: “Ya investigué quién eres, sé que no tienes relación ni compromiso con nadie y espero que sepas que el embajador gringo acaba de venir a ofrecerme el apoyo para dar el “golpe militar”, que no se merece ni México ni los mexicanos y, lo mandé a la chingada. ¿Sabes algo de esto?, me quedé impactado y negué, no entendiendo todo lo que ocurría. Después escuché que les decía que me dejaran de chingar…

Al paso de los años, cosa que contaré en otra ocasión, estando en León, Guanajuato, llegué a comprar carnaza para una fábrica de guantes industriales y en el hotel, me encontré al general García Barragán y me invitó a desayunar, ahí supe que visitaba a su hijo, el coronel, que era inventor, Juan, y comenzamos a platicar y le pregunté: ¿Por qué me respetó la vida y la razón por la que me contó de lo del golpe militar? y palabras más o menos me dijo: “Hace muchos años, cuando la campaña del general Enríquez Guzmán, el general Cárdenas nos alentó a un grupo a empeñarnos en ese esfuerzo político, al final, todo terminó en una tragedia después de la matanza en la Alameda y ahí nos detuvieron a algunos militares para fusilarnos, el que me salvó la vida, un militar muy honesto y patriota, sabía que yo no tenía pactos ni malicia y por esa razón me perdonó la vida y, cuando tú estabas en el Campo Militar, después de ver tu trayectoria, entendí que estabas limpio y me recordé de mi episodio y decidí pagar aquel gesto con el respeto de tu vida”, ahí todavía no entendía mucho de lo que habíamos pasado y el peligro y la enorme traición que se había pactado de un grupo en contra de México para alentar el golpismo norteamericano, pero sí entendí que gracias a Marcelino García Barragán, un militar nacionalista y leal, SE HABÍA LOGRADO SALVAR EL CIVILISMO DE ESTE PAÍS…

Sin duda alguna, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador determina, convencido por sus investigaciones liquidar al EMP, sabía muchas historias de sus represiones, del uso de los puestos y presupuestos y muchas cosas que a lo mejor jamás dirá, por ello, después de eliminar a ese grupo que en muchos sitios sigue entronado en las filas del Ejército Mexicano, espero que controlados y vigilados, asegura que está convencido de que en sus filas no hay golpistas ni “fifís” y que su nacionalismo está fincado en su origen como “pueblo armado”, pero no debe olvidar que desde hace cincuenta años, después de los acontecimientos del 68, el gobierno y los convenios internacionales con los norteamericanos permitieron enviar a entrenar a decenas de altos mandos mexicanos a los diferentes grupos militares y del Comando Norte y del Colegio de las Américas, donde se les ha entrenado en sus filas, no solamente en las técnicas militares, sino imponiéndoles, a algunos seleccionados, la ideología derechista y golpista norteamericana, tal como hicieran con los grupos de jóvenes inteligentes y ambiciosos que fueron formados en sus escuelas y convencidos de que ellos fueran los que hicieran el cambio a favor de los intereses norteamericanos en el campo de la economía y las finanzas y la ideología partidista, así que si bien estamos seguros que los mandos actuales son leales, nacionalistas y defensores de la soberanía, también deben existir, como existieron en el 68, aquellos que propiciaban, con ambiciones y política de sucesión presidencial adelantada, ingresar a la campaña internacional de aquellos años del golpismo militar alentado y protegido por los norteamericanos, así que el famoso pueblo sabio, también debe conocer la historia real para que no lo hagan pendejo o no entienda su obligación de apoyar a los verdaderos militares nacionalistas y evitar la división nacional para propiciar los golpes que solamente beneficiarán a los gringos y a sus esbirros…

