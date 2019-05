AMLO insiste en que no hay recesión y Monreal entra al quite

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ante los indicadores de consultoras internacionales que colocan a México con una caída de 8 puntos en la confianza de inversionistas internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer desde Hidalgo que quienes dicen tal cosa son quienes quieren que le vaya mal a su gobierno.

Pero que él tiene datos que advierten que todo es lo contrario y que en su percepción México no podría estar mejor que ahora.

A su vez el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal aprovechó una conferencia de Santiago Levy, para advertir que el gobierno de López Obrador y quienes participan como él mismo desde el Senado en la construcción de la 4ta Transformación asumen como objetivo uno de los preceptos del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

“Él señalaba –dijo Monreal–, que el desarrollo de un país no tiene que enfocarse simplemente en transformar las economías; sino en transformar las vidas de las personas de un país para bien.

“Este es uno de los objetivos primordiales de la Cuarta Transformación y de la labor legislativa que desde el Senado, todos, de manera plural, desempeñamos.

Se trata de un reto mayor”, indicó.

Es así que desde el poder legislativo, dijo, se generan las condiciones para disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza y, al mismo tiempo, reducir la brecha de la desigualdad existente.

Quieren que nos vaya mal

Mientras tanto, y desde Hidalgo, el presidente López Obrador indicó que quienes hablan de caídas en la economía y de recesiones, son sus adversarios que en el fondo quieren que le vaya mal a su gobierno.

“Ya sé que traen esa estrategia, esa cantaleta que no obedece a la realidad. Va muy bien la economía de México. Vamos bien.

El peso está muy bien, no se ha depreciado nuestra moneda en el tiempo que llevamos, a pesar de las diferencias entre Estados Unidos y China por cuestiones comerciales, que sí influyen en todo el mundo. La bolsa se ha mantenido”, dijo.

Indicó que todo lo que se dice al respecto son sesgos:

“O sea, y nada más están viendo lo que les conviene. Y es natural, hay un cambio de régimen y ya se acabó la política neoliberal, queda abolida en México la política neoliberal o neoporfirista. Y eso no les gusta, es más, no lo asimilan, les cuesta trabajo…Nosotros vamos muy bien, no hay problemas mayores”.

*¿Entonces no hay indicios de recesión, presidente?, se le insistió.

“No, ese es un invento. La economía está muy bien. No tenemos problema de inflación, se están creando empleos”.

En este punto destacó que él ha impulsado empleo para 500 mil jóvenes, 400 mil empleos a campesinos para que siembren árboles frutales o maderables, invertido 110 mil millones de pesos para garantizar la pensión a todos los adultos mayores, la entrega de 10 millones de becas a estudiantes, al tiempo de impulsar una política de austeridad y una reducción de sueldos de los altos funcionarios públicos.

“… todo esto, bueno, no les gusta… entonces, ahora se lanzan haciendo cuestionamientos”.

¿pero entonces no se está perdiendo la inversión extranjera?, insistía la periodista.

“No, al contrario. Miren, hace poco viene el gerente, director principal de Nestlé, a ofrecer una inversión que se va a llevar a cabo en Veracruz, 500 millones de dólares. Hace una semana se inaugura una planta para procesar y distribuir leche.

De Coca-Cola viene el gerente mundial, , lo recibo y me ofrece que van a invertir, que tienen confianza en México, ellos van a dar a conocer la cantidad de inversión. Antier el gerente mundial de Pepsi, ellos sí la dieron a conocer, cuatro mil millones de dólares de inversión.

“Me manda una carta el coordinador del fondo de inversiones más grande del mundo, manejan siete mil trillones de dólares, para decirme que quieren invertir en México y que quieren hacer un congreso en México en este año, y me refiero al fondo BlackRock,lo vi hace un mes, platicamos en Mérida.

“Entonces, ¿de dónde sale que se cae la inversión extranjera?, pero además es de sentido común, ¿cómo es que en cinco meses se cayó ocho lugares en cinco meses? ¿Hubo fuga de capital?”, interrogó incrédulo.

Por ello insistió en que hablar de una caída y de una recesión “es parte de esta estrategia”, de opositores que buscan que le vaya mal.

“Yo sostengo que está muy bien la economía”, concluyó.

Lo que sube, inevitablemente baja

¿Estará el portal sinembargo entre la prensa fifí?

Si no, sin duda pronto lo estará. Al menos ayer este portal dio un paso firme hacia ese sitio con su rápido repaso de las encuestas que ya ubican a Andrés Manuel López Obrador a la baja en las simpatías del pueblo bueno.

De entrada, reporta que hacía finales de abril AMLO estaba ya en un 60% de apoyos cuando a mediados reportaba un 68 de respaldo ciudadano. Caer 8 puntos en 15 días no es cualquier cosa.

Sin duda contar con 60% de simpatías populares es grato. Pero deja de serlo cuando hace apenas unas semanas estaba en el 80%. ¿No?

Sinembargo hace un recuento de levantamientos de simpatías de las mismas encuestadoras que en 2018 y previo a las elecciones del 2 de julio daban como claro ganador a López Obrador y que ahora advierten que el brillo se le está acabando al mismo personaje.

En junio del año pasado Consulta Mitofsky reportaba que AMLO ganaría con un 48% en tanto que GEA-ISA lo veía triunfar con el 44% de los votos, pero el diario Reforma, hoy odiado por AMLO, lo ubicaba en un 52% por ciento de intención del voto.

Al final como todos sabemos el tabasqueño ganó con el 53%.

¿Hoy que reporta Consulta Mitofsky? Que AMLO comenzó a caer de entre 68 a 60% y GEA-ISA lo pone con 64% de aprobación ciudadana.

Sin embargo no es sólo la simple caída de aprobación, sino los puntos adversos que ven los ciudadanos en AMLO:

1) El 60% no lo cree capaz de gobernar.

2) El 63% considera que no será capaz de resolver los problemas del país.

3) Solo 20% de los encuestados confía que los problemas van a resolverse.

Una más, esta presentada por Ciro Gómez Leyva y realizada por MXElige, indica que AMLO pasó, de febrero al arranque de mayo, del 73% al 55%.

Una caída de casi 20 puntos.

Sinembargo concluye que será muy interesante conocer la próxima encuesta de popularidad de AMLO que realizará el diario Reforma, empresa que ha sido la más certera desde 2012.

Como decían en aquel popular programa de la TV barata cuando alguien resbalaba inexorablemente abrazado al palo encebado, ¡lástima Margarito!

