La “manzana envenenada” de la reforma educativa

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

AMLO y el regalo para Elba Esther

Blanco acusa a senadora Meza

Para un lado y otro corrían los integrantes de Morena de la Comisión de Educación y la de Puntos Constitucionales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para juntar las firmas que permitieran alterar el protocolo y discutir vía “fast-track” la reforma educativa.

Para resolver el tema, la Mesa Directiva de la Cámara Baja, había decretado un receso de dos horas, que finalmente acabó en más de cuatro y el único partido que se mantuvo hasta el final en su posición de votar en contra de la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el PAN, cuya bancada en San Lázaro coordina Juan Carlos Romero Hicks.

A esas horas, el coordinador de la fracción parlamentaria morenista en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, calculaba que al filo de las siete de la noche enviaría al Senado de la República dicha reforma, pero pasó más tiempo.

El PRI, Movimiento Ciudadano y lo que queda del PRD, ya habían dicho que votarían a favor, sin embargo y, quién lo diría, fueron los legisladores de Acción Nacional los que pusieron la situación en su justa medida.

Tanto senadores como diputados del albiazul, coincidieron en señalar que la urgencia del gobierno de la llamada cuarta transformación es darle ni más ni menos que a Elba Esther Gordillo, su regalo del día del maestro; esto es, una reforma educativa a modo.

¡Con razón ayer no hubo manifestaciones de “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las afueras ni de San Lázaro ni del Senado!, si ya los acuerdos en lo oscurito estaban signados, ¿o no?

Además, no se puede soslayar que hace no mucho tiempo, el gobierno lópezobradorista le regresó a la líder magisterial todos sus bienes y dinero y cuando “ese vals” se lo tocaron al presidente en su conferencia mañanera, dijo visiblemente enojado que no había acuerdo entre él y la profesora Gordillo para revitalizarla y promover su regreso a la vida política; que se trataba de “una volada de la prensa fifí”. ¡Vaya solidez de discurso!

Al inicio del debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Marcos Aguilar Vega intentó una moción suspensiva pero no obtuvo más que dejar sentado que Acción Nacional fue la única bancada que se opuso a esta tan llevada y traída reforma educativa.

Por su parte, el diputado Alfonso Robledo ratificó que los legisladores de Morena habían atropellado todo el proceso legislativo y calificó dicha reforma como “una manzana envenenada para que el sindicato pueda disponer de las plazas y eso no es calidad de la educación, (eso) tiene que ver con privilegiar estas prácticas que finalmente vimos erradicadas y ahora regresan ya no de los tiempos de Elba Esther, sino de Jonguitud Barrios”.

Al presentar el dictamen en la Cámara Baja, Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación dijo que, “nunca más una campaña de acoso y denostación al magisterio, a los maestros se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de capacitación y actualización, con evaluaciones diagnósticas formativas e integrales”.

Y si alguien dudaba que la consigna de los legisladores en el tema, fue quedar bien con el presidente López Obrador al precio que fuera, ahí está lo que añadió la diputada Piña, quien indicó llena de emoción que con dicha reforma, se cumple una promesa de campaña, sin embargo, los votos para sacar adelante ésta, no son para el Ejecutivo y sus legisladores, sino para niños y jóvenes. Sí, ¡cómo no!

Municiones

*** ¿Habrá alguna garantía de imparcialidad y objetividad ahora que el senador Higinio Martínez Miranda asumiera ayer la presidencia de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en Puebla, donde perecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle?

La pregunta viene a cuento por varios factores, entre ellos, ya los comicios extraordinarios en el estado están a menos de un mes de realizarse y aunque, según se sabe, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, Luis Miguel Barbosa, ganará por una amplia ventaja, no estaría de más echarle tierra o una “cortina de humo” al asunto pues Higinio Martínez es de Morena y podría ser el encargado de esa labor, ¿o no?

El caso es que el morenista asumió la presidencia de dicha Comisión Especial, porque se establece que la misma será rotatoria, cada dos meses en sustitución de la senadora del PAN, Nadia Navarro Acevedo.

*** Ampliamente difundida la balacera de ayer en pleno centro de Cuernavaca, cuando la gente más cercana al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el exárbitro Gilberto Alcalá, estaba siendo entrevistado en referencia a la Feria de la capital morelense, registrada a tan solo unos metros de la oficina del gobernador, quien no apareció hasta entrada la tarde para ofrecer una conferencia de prensa en la que su frase más repetida fue “no se vale”.

Pues bien, subrayó “el Cuauh” que no se vale lo que está pasando en Morelos y en todo el país en cuanto a la inseguridad y prometió llegar hasta las últimas consecuencias.

Y esta artera acción se volvió chisme político cuando el Ejecutivo estatal se quejó de que los senadores morenistas le hayan pedido la renuncia si no puede con el puesto. “Se aprovechan de estos acontecimientos, no se vale” y acusó que la senadora, Lucía Meza Guzmán, que pidió su renuncia, tiene aspiraciones a ser gobernadora, “todo mundo dice que sigue coludida con (el ex gobernador) Graco Ramírez”, su acérrimo enemigo, y ratificó que acabaría con la delincuencia organizada en Morelos, ¿será?

