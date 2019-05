Presentan Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2019

Se premiarán tres obras, cada una con cien mil pesos, mismas que se interpretarán en el Concierto de Premiación de este certamen, el 28 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Asael Grande

El Centro Cultural Roberto Cantoral, el Patronato del Centro Cultural y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), anunciaron en conferencia de prensa los detalles de la convocatoria para el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2019, con el propósito de incentivar la estrecha conjunción que ha existido entre las músicas de concierto, popular y la tradicional. La Secretaría de Cultura, a través del INBA y el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, A.C., invita a jóvenes compositores menores de 40 años a participar en la sexta edición del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara.

En 2019, el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara cumple seis años de reconocer la relevancia de la obra del maestro Arturo Márquez y de convocar a los jóvenes compositores menores de 40 años a escribir obras a partir de los ritmos populares y tradicionales arraigados en nuestro país. Como resultado de ello se han creado más de 300 obras inspiradas en el vasto repertorio musical de nuestra extensa y variada geografía: “estoy muy agradecido por el honor que se me hace en este concurso, pero debo decir que estoy mucho más agradecido por la oportunidad que se le da a los jóvenes creadores, a los jóvenes compositores para que, por medio de este concurso, expongan sus nuevas creaciones, es lo más grande que puede existir para un país, es realmente abrazar a esos jóvenes creadores, agradezco esta labor de promover la creación de nuevo talento en México, hemos visto en estos últimos seis años ya llegamos a la sexta edición, se han estrenado diversas obras de todo tipo, y siempre estamos esperando la nueva obra que se va a estrenar como una sorpresa, es una gran oportunidad para los jóvenes que sean interpretados por músicos profesionales”, comentó, el maestro, Arturo Márquez, compositor mexicano, reconocido por utilizar formas y estilos musicales mexicanos e incorporarlos en sus composiciones.

Por su parte, el maestro Armando Manzanero, cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, ganador de un Grammy, destacó: “el hecho de que este concurso esté avalado por un grande, como es el maestro Arturo Márquez, hace que la juventud tenga ímpetus grandes para hacer de este concurso cada día algo más bonito, me toca escuchar los números finales, y me toca disfrutarlos, y realmente como mexicano me siento muy orgulloso que existan compositores de música clásica de este nivel, de esta envergadura, pero más orgulloso me siento de que, hoy por hoy, existe un algo grande en nuestra Sociedad de Autores, que es la música clásica y la música popular tienen la hermandad más importante de este mundo musical”. Se premiarán tres obras, cada una con $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 moneda nacional), mismas que se interpretarán en el Concierto de Premiación de este certamen, el 28 de noviembre, a las 20:00 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, como parte del Octavo Festival Artístico de Otoño. Para mayores informes y consulta de la convocatoria del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2019, visite: http://patronato-ccrc.org.