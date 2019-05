KLM y Voom firman acuerdo y ofrecen servicio de helicóptero a viajeros que valoran su tiempo y que buscan medio de transporte rápido, accesible y eficiente

La cadena hotelera Hyatt Hotels Corporation dio a conocer la ampliación de su plataforma Find que brinda experiencias exclusivas a los miembros

SITA informó que las aerolíneas que están agregando rastreo de equipaje en más puntos del viaje logran mejorar la entrega de maletas a nivel mundial

Abre Hampton Inn & Suites by Hilton Puebla, hotel contemporáneo en el barrio de Angelópolis y es la propiedad número 35 de la marca en el país

KLM y Voom firmaron acuerdo para ofrecer servicio de helicóptero a viajeros que valoran su tiempo y que buscan medio de transporte rápido, accesible y eficiente, para trasladarse hacia y desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con este acuerdo, los pasajeros la aerolínea holandesa, que cuenten con reservación vigente, podrán beneficiarse con 25 por ciento de descuento para viajar en helicóptero con Voom y conectar con su vuelo internacional a Ámsterdam (las condiciones de esta promoción están disponibles en: https://www.klm.com/home/mx/es.

Esta alianza se suma al convenio previo firmado también con Air France en septiembre pasado. A partir de ahora, los pasajeros de del grupo llegarán en minutos al aeropuerto.

La plataforma permite reservar vuelos en helicóptero, al precio más accesible del mercado, acreditados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como proveedores de transporte aéreo, bajo la modalidad de “Taxi Aéreo” en México. Con un año de operaciones en el país, Voom ha evolucionado su propuesta de servicio. Los pasajeros podrán reservar viaje hasta con 90 días de anticipación. También, ofrece horario de servicio ampliado que incluye los sábados.

Este servicio es entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la red de helipuertos: Montes Urales, Santa Fe, Interlomas, Zona Esmerada y el Aeropuerto de Toluca. El proceso de compra, es en su sitio web o aplicación para iOS, ofrece solución asequible on-demand, para llegar a tiempo al vuelo.

Guilhem Mallet, director general de Air France y KLM en México, dijo: “trabajamos pensando en nuestros clientes. La prioridad del Grupo en 2019 es reforzar la cultura de la hospitalidad para ofrecer experiencia de viaje personalizada. Esta alianza añade valor a nuestro Customer journey, que va desde facilidad de reservar vuelos, asistencia en los aeropuertos, tratamiento del equipaje, servicio a bordo, hasta la atención post-venta; acciones que determinan la calidad de experiencia del pasajero, y reafirman que somos la aerolínea preferida de los mexicanos para llegar a Europa“.

Enrique Aguilar, Country Manager de Voom México, agregó: “estamos orgullosos de cumplir un año en México revolucionando la movilidad de la ciudad con plataforma que conecta al pasajero con las compañías de taxis aéreos en su red, las cuales cumplen con los más altos y estrictos controles de seguridad”.

✰✰✰✰✰ La cadena hotelera Hyatt Hotels dio a conocer la ampliación de su plataforma Find que es parte del programa de lealtad World of Hyatt y brinda selección especial de cerca de 150 experiencias exclusivas para miembros en más de 35 destinos del mundo.

Con la plataforma Find, los miembros del programa pueden gozar de recompensas y exclusivas experiencias que les ayudarán a tener impacto positivo mental y físico durante sus viajes o incluso, en el lugar donde viven. Los miembros pueden ganar 10 puntos base por cada dólar elegible hacia experiencias en los Estados Unidos y México, y aplicar sus puntos a experiencias en distintos lugares del mundo. Además, pueden comprarlos o utilizarlos en canjes por experiencias disponibles para regalar a seres queridos.

La plataforma contiene experiencias más singulares y exclusivas, mediante subastas disponibles para los miembros de World of Hyatt para aplicar usando los puntos, algunas de ellas son: acceso exclusivo al evento cinematográfico Tribeca Film Festival, experiencia en Thompson Seattle o bienestar absoluto en Exhale

Amy Weinberg, vicepresidente Senior de World of Hyatt señaló: “con la plataforma invitamos probar nuevas experiencias que servirán para ampliar oportunidades de auto descubrimiento”.

Hay extensa lista de momentos o experiencias, ya sea dentro o fuera de los hoteles de la marca enfocados en los tres pilares del bienestar: sensación, energía y función, (Feel, Fuel and Function). Más información: worldofhyatt.com/find.

✰✰✰✰✰ La empresa proveedora de tecnología de la información para la industria del transporte aéreo, SITA, informó que las aerolíneas que están agregando rastreo de equipaje en más puntos del viaje para lograr mejora en la entrega de maletas a nivel mundial.

El reporte Tendencias de equipaje 2019 SITA muestra que cuando el seguimiento se realiza en el momento del registro y la carga en el avión, la tasa de mejora es tan alta como el 66 por ciento.

Estos resultados se producen luego de la caída récord en la tasa de manejo incorrecto de equipaje, alcanzada a nivel mundial en las últimas décadas, con una tasa constante de alrededor de 5.7 bolsas por cada mil pasajeros en los últimos tres años. En 2018 la tasa fue de 5.69 por mil pasajeros.

La investigación de SITA proporciona el primer vistazo del éxito de este seguimiento. Revela que cuando las maletas se rastrean mientras se cargan en la aeronave, el nivel de mejora oscila entre el 38 y el 66 pro ciento, según el nivel de seguimiento.

Peter Drummond, director de Equipaje en SITA, dijo: “Si bien la tasa de manejo inadecuado ha comenzado a estabilizarse en los últimos años, esto viene en contra del crecimiento continuo en el número de pasajeros y sus maletas. En el 2018, 4,36 mil millones de viajeros registraron más de 4,27 mil millones de maletas. Más maletas hacen las cosas más difíciles. Todos en la industria necesitan ver más allá de las mejoras en el proceso y la tecnología realizadas en la última década y adoptar la última tecnología, como el seguimiento, para hacer el próximo gran recorte en la tasa de mal manejo de las maletas”.

✰✰✰✰✰ Hampton Inn & Suites by Hilton abrió sus puertas en la ciudad de Puebla. El nuevo hotel contemporáneo de 120 habitaciones es propiedad y fue desarrollado por Grupo de Desarrollo y Construcción Inmobiliario de Puebla, S.A. de C.V., y es la propiedad número 35 de la marca en el país.

José Antonio Mata, gerente general del inmueble dijo: “con el crecimiento continuo de la marca en todo México, estamos orgullosos de ser parte de la apreciada familia de hoteles y continuamos mostrando a los viajeros nuestros alojamientos de calidad y servicios de valor agregado. Esperamos poder dar la bienvenida a los viajeros donde encontrarán entorno cálido y cultura de servicio amigable”.

Ubicado en el barrio de Angelópolis, el hotel ofrece cómodo acceso a gran variedad de restaurantes, tiendas y opciones de entretenimiento, como el centro comercial Angelópolis de 154 mil metros cuadrados. A sólo dos horas en auto de la Ciudad de México, la propiedad también está cerca del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, así como de atracciones locales como el Museo Internacional del Barroco y la rueda de observación Estrella de Puebla, la más grande en América Latina.

Los huéspedes pueden aprovechar el moderno gimnasio del hotel y el área de juegos para niños. También 150 metros cuadrados de espacio para reuniones, wi fi gratuita, centro de negocios abierto las 24 horas, desayuno caliente On the House o desayuno para llevar On the Run para el huésped que sale.

Hampton Inn & Suites by Hilton es parte de Hilton Honors, programa de lealtad.

