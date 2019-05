Si no circula el dinero, la torcemos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Hace algunos años, visitamos la Casa de Moneda, impresionante, en esos días saldrían a la circulación aquellas hermosas monedas de diez pesos con forma hexagonal y nos regalaron algunas como recuerdo. Así, llegué ante un compadre, ranchero, pero muy inteligente y le comenté sobre el tema y le mostré la moneda para regalársela y él comentó: “Pues está muy bonita compadre, pero como que ya nos llevó el carajo, porque esta moneda no rueda y el dinero tiene que circular” y así, se cumplía su predicción, no había circulante y por tanto la economía se colapsó y llegamos a la gran crisis del saqueo nacional del “Robaproa”, salvando a bancos y a banqueros y hundiendo a los mexicanos…

Hay situaciones brutales, violentas, terribles que estamos sufriendo los ciudadanos en cualquier parte del país, hace apenas unos días recibíamos llamadas de varios teléfonos que reportamos a las autoridades, donde solicitaban información sobre algún negocio de la familia, la realidad es que es la forma en que van operando los secuestradores, los extorsionadores y los miembros de los grupos de la delincuencia organizada que cobran los “derechos de piso” y si no se aceptan las condiciones, ya hemos visto las masacres o la quema de negocios o atentados directos y, bueno, es lo que está sucediendo en todo el país. Las autoridades solamente actúan cuando ya están los hechos, no pueden ni siquiera investigar las denuncias porque no cuentan ni con personal ni con recursos, esa es la austeridad del recorte presupuestal y claramente se está afectando a los ciudadanos que ya no saben qué hacer y mejor optan por cerrar sus negocios y así, aunque se diga que estamos bien, la realidad es que aumenta la desocupación y efectivamente aumentan los empleos…. Pero muy mal pagados y eso es peor, porque genera descontento social y resentimiento, que al rato, podrá estallar en el país. Creo y es lógico que la credibilidad de AMLO y la confianza que goza entre la sociedad mexicana es enorme, es más, cuando se hacen este tipo de denuncias sobre la realidad actual, sus seguidores solamente responden por medio de las redes sociales que uno es un “vendido” o un mal parido o simplemente es un “chayotero fifí” y, la realidad es la realidad, y así sigue operando la delincuencia, porque por alguna rezón hay instrucciones de que “no se haga nada contra los delincuentes o sus jefes”, muchos preguntamos la razón, pero no hay respuesta y así siguen operando con total impunidad en todas las zonas del país y aumentan su control por medio del “cobro de piso” y el país entero se va inclinando al carajo…

Y se podrá entender que existen medios y comunicadores que están operando la crítica y la manipulación en contra de AMLO, y es entendible, son parte de los grupos políticos, no tienen ni los recursos ni las relaciones ni fuerza económica, como la tiene Carlos Slim quién puede diferir de las políticas del presidente y su grupo y señalar que: “a pesar de las diferencias, mantienen buenas relaciones” y es que en este nivel nos podríamos imaginar lo que sería una declaración del hombre más rico del mundo, diciendo que retiraría sus inversiones por falta de garantías, pues sería la locura y eso provocaría, como en otros tiempos, la salida de capitales en forma masiva y la crisis del sistema económico como nos ha sucedido en otros tiempos. Recordemos que en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo se operaron salidas de capitales superiores a los diez mil millones de dólares, claro, de los grupos privilegiados, no de los jodidos que no tienen ni un peso, posteriormente, con el crimen de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Massieu y el levantamiento del EZLN, la salida de capitales, de los ricos muy ricos, alcanzaba más de los 40 mil millones de dólares y esto colapsó la economía y generó la inflación y la pobreza masiva, así que si la experiencia sirve, es seguro que AMLO, un hombre experimentado en la política, sabe que eso puede suceder y mejor transa y controla a los grandes inversionistas, a los que quita obras y les da paletitas para que sigan chupando del presupuesto nacional y, así se la lleva, presionando y aflojando, pero como dicen en mi pueblo, pues mejor, flojito, que duele menos…

Así se ven los operativos de distracción o de conciliación con los grandes grupos políticos o de influencia real, por ejemplo, la IGLESIA DE LA LUZ DEL MUNDO es una importante organización y la única iglesia nacional que tiene representaciones en otras partes del mundo, cuando uno recorre las instalaciones en Guadalajara, que es su sede, visita la iglesia impresionante que cumple con las instalaciones para mantener a miles de fieles en un solo acto o cuando hacen sus eventos, como el que acaba de festejar a su líder en Bellas Artes, acompañado de muchos políticos del actual gobierno, se da uno cuenta de su fuerza espiritual, política y económica, porque es una organización que goza de instalaciones en vivienda que son un ejemplo nacional, su calles limpias, sin ninguna basura en ellas, miles de sus fieles trabajan en las estructuras económicas de la iglesia y son altamente productivos y, para darnos una idea de su fuerza, por ejemplo, tienen un coro de más de mil personas y en cada evento llegan de todas partes del mundo a los festejos, así que digan lo que digan, hay un pacto y es bueno el que no existan pleitos con organismos religiosos, porque entonces, efectivamente, tendríamos muchos líos, además de los que se deben resolver, así que los católicos y los otros grupos tienen la vía libre para mejorar las relaciones con el gobierno y el Estado mexicano, ahí están los legisladores que van a todas, con tal de estar en la jugada…

