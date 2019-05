#AMLO y la hamaca del bienestar

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Chiapas fue el escenario donde el presidente Andrés Manuel López Obrador soltó, el pasado viernes, un rapapolvo a quienes reciben dádivas gubernamentales sin esfuerzo alguno a cambio.

Durante su gira de trabajo por varios municipios del sureste mexicano, para supervisar el programa “Sembrando Vida”, les espetó:

“Nada de estarnos engañando nosotros mismos, que ‘sí voy a ir a sembrar, pero no, no voy porque no tengo ganas, mejor me quedo en la hamaca’. Y se va pasando el tiempo y no se sembró.

Y se recibe el apoyo, pero no se desquitó porque no se trabajó. Ya eso, como dicen los jóvenes, ya eso ya chole, ya, que se vaya eso por un tubo”. Recriminó el mandatario en la Ranchería Jana.

En el regaño del Jefe del Ejecutivo, se advierte el hartazgo de quien, injustificadamente, regala dinero de los contribuyentes y muy pronto se da cuenta del error descomunal que esto representa. Sólo para este año, al programa se le asignaron 24 mil millones de pesos.

Qué habrá visto o le habrán informado al Presidente sobre uno de sus 25 programas prioritarios de gobierno, “Sembrando Vida”, que debió recordarles a los beneficiarios de cinco mil pesos mensuales: “Hay que trabajar, el trabajo es bendito. Se necesita el trabajo para sacar adelante a la familia, para sacar adelante a nuestra patria”.

Y vaya que se necesita, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el 74% de los mexicanos que nacen en condiciones de mayor desventaja no lograr superar la pobreza y la situación se agrava cuando se trata de habitantes de la zona sur del país.

Quizá por ello, López Obrador pidió a todos cumplir con su responsabilidad, al tiempo que les recordó una añeja consigna: “Compañero escucha, en la hamaca no se lucha”’. En efecto, fomentar la holgazanería es pésima idea.

No es el primer regaño al “pueblo bueno”; la semana pasada en Nayarit, también se registró una reprimenda al delegado federal, Manuel Peraza, por hacer mal el trabajo de los censos.

En este caso López Obrador sentenció: “Hay que mandar ya por un tubo la subcultura del agandalle; nada de que el que no transa no avanza; ya eso ¡que se vaya al carajo!, para decirlo con claridad”.

Como se aprecia, llevar el bienestar a todo el país se ha convertido en un peligroso boomerang, para los responsables de instrumentarlo y sus beneficiarios. Pues los primeros lo usan como su plataforma de crecimiento político y los segundos como la “hamaca del bienestar”, que les permite un ingreso sin esfuerzo. Nada que ver con el objetivo presidencial.

Otro botón de muestra es el quimérico programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuyos beneficiarios, de entre 18 y 29 años, que ni estudian ni trabajan, recibirán como premio durante un año, 3,600 pesos para “capacitarse” en algún oficio. Una cifra superior a la que obtienen muchos jubilados que trabajaron durante décadas en largas y extenuantes jornadas. Así la incongruencia.

Cualquier estudiante de economía sabe que no es posible obsequiar dinero si no se genera previamente. Y la administración de López Obrador es evidente que no lo está haciendo a los niveles necesarios para cumplir sus excesivas promesas de campaña. Quizás ahí la causa de su malhumor.

Al Presidente no le faltan razones para que su optimismo se vaya resquebrajando inexorablemente. El próximo 1 de julio rendirá un informe semestral de su gobierno en Palacio Nacional y busca meter en cintura a la parte del “pueblo bueno” que gustosamente recibe dinero público con sólo estirar la mano. Por eso, advirtió: “ya chole”.

VERICUENTOS

Consensos – Guardia Nacional

Con los dedos cruzados llegará, al pleno del Senado, el coordinador Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, para tratar de sacar adelante las cuatro leyes reglamentarias, que regularán la Guardia Nacional; asegura tener un avance del 96 por ciento, pero quedaron “encorchetados” los temas de las licencias para los integrantes de las Fuerzas Armadas que se sumen a la Guardia Nacional y el de los delitos y sanciones. Monreal va contrarreloj en la búsqueda de consensos, el Senado tiene hasta el 25 de mayo por mandato legal para aprobar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, la Ley del Registro Nacional de Detenciones y actualizar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¡Órale!

Nuevas reglas ambientales

Luego del sofocón registrado la semana pasada por la elevada contaminación en la zona metropolitana y la inacción de las autoridades, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará mañana el nuevo programa de contingencias ambientales para la zona del Valle de México, y el programa de reforestación para la capital. La doctora en ciencias ya entendió que la gravedad del problema demanda soluciones, no reparto de culpas entre sus antecesores. ¡Sopas!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora