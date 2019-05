Los culpables de todo, los automotores

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque no sean los únicos responsables de la contaminación ambiental, otra vez los vehículos automotores son señalados oficialmente como villanos y, en consecuencia, habrá más restricciones para que circulen.

Esto se desprende del anuncio del Nuevo Programa para Prevenir y Responder a las Contingencias Ambientales, dado a conocer ayer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

Por los antecedentes, es previsible que, con una adecuada asesoría de un abogado, muchos de los propietarios de automotores puedan lograr la protección del Poder Judicial y transportarse en sus vehículos inclusive en los días de contingencia.

Basta recordar que, hace sólo unos días, trascendió que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, logró que un juez federal ordenara que no se aplique la Norma Oficial Mexicana que establece el “Hoy No Circula”, en la parte en que establece que no se debe otorgar calcomanía cero (que permite circular todos los días) a los vehículos de modelo anterior al año 2006, que no cuenten con el Sistema de Diagnóstico a Bordo, o SDB.

El titular de la FGR hizo ese trámite en su calidad de ciudadano y no como funcionario público.

En consecuencia, aunque las demandas de amparo no siempre se resuelvan a favor de los ciudadanos, es dable suponer que la actividad de los juzgados federales aumentará luego de conocidas las nuevas disposiciones.

Otro aspecto notable de las nuevas disposiciones es que se dieron a conocer apenas unos cuantos días después de que se anunció el nombramiento de Víctor Hugo Páramo como nuevo titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), luego de que el cargo estuvo vacante desde febrero y de que su presupuesto fue recortado en aras de la austeridad republicana.

El nuevo funcionario tiene amplia experiencia en el tema. Se dice que tiene 40 años de trabajar en esa área y su cargo anterior era de titular de la Coordinación General de Contaminación y de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC).

Páramo es ingeniero químico por la Escuela de Química de la Universidad de Guanajuato, maestro en Ciencias y Técnicas en Medición y Control de la Contaminación del Aire y del Agua por la Universidad de Pau y de los Países de L’Adour de Francia, y doctor en Química Industrial por la Universidad de Pau y de los Países de L’Adour de Francia.

Pero con todo y sus grandes títulos, no deja de sorprender que apenas a una semana de nombrado haya logrado revisar y presentar el nuevo plan anticontingencia, que necesariamente tiene que ser más riguroso que el anterior, sobre todo después de los altos niveles de contaminación de hace unos días que casi inmovilizaron a los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Uno de los cambios más notables consiste en que, cuando se decrete Contingencia Ambiental, dejarán de circular también los vehículos con calcomanías 0 y 00. Esta restricción se aplicaría en casos de contaminación por ozono, PM10 y PM 2.5.

Otra novedad es que ahora habrá una Fase Preventiva, la cual se activará con base en el pronóstico del día siguiente, pero sólo en caso de que haya 70 por ciento de probabilidad de que se alcancen los 140 puntos Imeca para ozono y 135 para PM 10 y 2.5.

La Fase 1 seguirá activándose a partir de los 150 puntos; la Fase 2 empezará al llegar a los 200 puntos Imeca, mientras que la Fase Combinada aplicará cuando uno de los contaminantes llegue a 150 puntos y otro a 140.

Los únicos vehículos que no tendrán restricción alguna serán los híbridos y los eléctricos.

La Cosecha

Por tercera generación, con el nombramiento de Zoé Robledo Aburto como director del IMSS, ese apellido aparece en los primeros planos entre los políticos originarios del fecundo estado de Chiapas.

El primero de la ahora dinastía fue el profesor Edgar Robledo Santiago, quien el siglo pasado tuvo una destacada trayectoria sindical y política como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y como titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), además de haber sido senador y diputado federal por el PRI.

En una página luctuosa que le dedicó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Robledo Santiago, es calificado de “último apóstol de la educación rural en Chiapas”, ya que inició su vida profesional como profesor rural.

También sus simpatizantes lo definen como el más honesto de los dirigentes del magisterio y de la burocracia.

La segunda generación la representa Eduardo Robledo Rincón, también de extensa trayectoria política, como legislador, dirigente partidista y funcionario público. Materializó una aspiración que no pudo cumplir su tío Edgar, llegar al gobierno de Chiapas, pero no pudo realizar todas las obras que pretendía para contribuir al desarrollo de su entidad, pues tuvo que renunciar a consecuencia de la presión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Como compensación el entonces presidente Ernesto Zedillo lo nombró embajador en Argentina. Regresó a la vida pública como secretario de la desaparecida Reforma Agraria, su último cargo relevante.

La estafeta la tomó su hijo, Zoé Robledo Aburto, quien ya fue senador y es diputado con licencia (de Morena), posición que dejó para convertirse en subsecretario de Gobernación y, a partir de ayer, director general del IMSS, en reemplazo de Germán Martínez Cázares, quien renunció por no tener libertad para actuar contra las graves deficiencias de la principal institución nacional de seguridad social.

Robledo Aburto tiene una pesada tarea por delante, pues las carencias del IMSS son muchas y graves, pero podría ganarse el reconocimiento público con que aplique la honestidad que se le atribuye a su tío abuelo cuando dirigió el otro gran instituto de la seguridad social, el ISSSTE, pues según todos los diagnósticos, una de las debilidades del IMSS es la corrupción.

En tanto, la mayoría de Morena libró al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, de tener que comparecer ante la Comisión Permanente para explicar sus desacuerdos con el ex director del IMSS, Germán Martínez.

Pero si de escándalos se trata, el que podría resultar el asunto más grave es el anuncio de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, acerca de la inhabilitación de dos altos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria federal no dio nombres. Sólo comunicó que uno de los ex funcionarios está inhabilitado por diez años y el otro por quince, además de que tendrá que pagar una multa de, nada menos, que ¡620 millones de pesos!

Extraoficialmente trascendió que uno de los sancionados es el ex director general de Pemex Emilio Lozoya Austin, contra quien pesa una investigación por supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Lo bueno es que a pesar de sus malos resultados recientes, en el PRI no se pierde el optimismo.

El secretario de Operación Política del CEN del tricolor, Jorge Márquez Montes, aseguró que el próximo 2 de junio su partido estará en la pelea y “listo para ganar” en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo.

En contra de las encuestas que relegan al otrora invencible a un tercer sitio en casi todos los casos, Márquez Montes dijo que su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario general Arturo Zamora Jiménez, están completamente dedicados al proceso electoral, mientras que sus candidatos han realizado campañas de acercamiento a los electores.

La senadora del PAN por Quintana Roo Mayuli Martínez Simón dio a conocer que en las leyes secundarias de la Guardia Nacional se logró establecer que los elementos castrenses operen bajo protocolos especiales en las zonas turísticas, para brindar una atención adecuada a los visitantes.

Luego de recibir el reconocimiento de otros legisladores, inclusive de partidos opositores, por su propuesta de que hubiera un protocolo especial para las zonas turísticas, la legisladora panista destacó que los elementos de la Guardia Nacional contarán con una formación jurídica y en derechos humanos, para prestar apoyo, auxilio y orientación al turista.

