IMSS, sin recursos para enfrentar sus necesidades

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A la luz de los acontecimientos y, sobre todo, de las recientes declaraciones de funcionarios públicos de alto nivel, el nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a pesar de ser reconocido como un elemento de gran valía y de sólida formación académica y política, está en vías de dejar a muy corto plazo ese importante cargo que recientemente se le encomendó.

Esto porque en sus primeras declaraciones, Robledo Aburto confirmó el negativo diagnóstico que hizo del IMSS su antecesor, el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien volvió a la tranquilidad de su escaño en la Cámara de Senadores, donde fue bien recibido y hasta con elogios, aunque en principio circularon supuestas versiones de repudio de otros integrantes del grupo parlamentario de Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ahora milita.

Robledo Aburto reveló, al participar en la mañanera conferencia de prensa del presidente López Obrador, que poco después de ser nombrado titular del IMSS se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar las finanzas del instituto – y aquí viene lo sorprendente y la confirmación de la validez de los argumentos de Martínez Cázares en su carta de renuncia —, y se encontró que, durante el primer trimestre del año, es decir de enero a marzo, se gastó el 94 por ciento del presupuesto para suministros, incluyendo medicinas.

En números, el presupuesto del IMSS para este año asciende a siete mil 479 millones de pesos y de esa cantidad ya se gastaron seis mil 979 millones, lo cual equivale al mencionado 94 por ciento.

El nuevo titular de la máxima institución de la seguridad social en nuestro país, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro y por eso se revisarán las compras para que sean eficientes y cuenten con la debida prioridad para invertir bien.

A su vez, al presentar al promovido funcionario, el presidente López Obrador además de expresar confianza en su desempeño, aseguró que habrá pleno control en el gasto para la compra de medicamentos.

De hecho, reveló que el año pasado el IMSS y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en medicamentos; sin embargo, no hay abasto suficiente, “eso no puede ser” y por ello no se descartan licitaciones internacionales.

Luego de estas informaciones de las que no se puede dudar, quedan sin embargo muchas dudas acerca de la actualidad y el futuro de la joya más valiosa del Sector Salud.

En primer lugar, si la casi totalidad del presupuesto ya se gastó en sólo tres meses ¿con qué va a sobrevivir los nueve meses restantes?

Segundo, el propio primer mandatario admite que no hay abasto suficiente de medicamentos para los dos principales institutos de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, entonces ¿cómo se van a llenar las carencias si para el resto del año ya no se dispone de recursos?

Imposible pensar en partidas extraordinarias o programas especiales de rescate financiero. El llamado gobierno de la Cuarta Transformación es totalmente contrario a realizar gastos no programados. Por el contrario, como ha ocurrido con muchas áreas de la economía y en diversos sectores de la administración pública, como las guarderías infantiles y el gasto en ciencia y cultura, los presupuestos han ido a menos.

Todavía más, las referencias presidenciales a las licitaciones para la compra de medicamentos hacen suponer que hubo irregularidades y, presumiblemente, responsables de actos de corrupción.

Entonces ¿dónde están las averiguaciones para castigar penalmente a los presuntos responsables? ¿Por qué nadie ha sido consignado?

¿Seguiremos por la ruta del perdón a los pecadores?

Casi a la par del relevo en el IMSS se dio a conocer la inhabilitación por diez años del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por presuntos actos de corrupción que llevaron a la Secretaría de la Función Pública a imponer una multa de 620 millones de pesos, que todavía no se aclara bien a bien si la sanción pesa sobre el referido Lozoya Austin o sobre otro ex funcionario, seguramente ex colaborador suyo, al que se inhabilitó para ejercer un cargo público por un periodo mayor, 15 años.

Conforme a las nuevas prácticas penales, los nombres de los inculpados no se pueden hacer públicos, por lo que la identidad del ex director general de Pemex se conoció por revelaciones extraoficiales, mientras que el segundo acusado permanece en el anonimato.

Esta referencia viene al caso porque en opinión de muchos conocedores, la inhabilitación es una forma de encubrir un indulto.

Si alguien tiene capacidad para pagar una multa de más de 620 millones de pesos, seguramente no tiene necesidad de desempeñar un cargo público, especialmente ahora que no puede ganar más de los 108 mil pesos que tiene como salario el presidente de la República.

La Cosecha

La inhabilitación por 10 años de Emilio Lozoya Austin es un mensaje de que no se puede tolerar la corrupción y la impunidad, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien tiene actualmente a su cargo las investigaciones en torno a los sobornos que supuestamente distribuyó la empresa brasileña Petrobras, uno de cuyos supuestos beneficiarios habría sido el ex titular de Pemex.

Pero no sólo ex funcionarios de la empresa petrolera estatal han sido objeto de sanciones. También el propio Pemex ha recibido castigos.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció haber impuesto una multa por 24 millones 180 mil pesos a Pemex Exploración y Producción, por incumplimiento al plan de desarrollo para la extracción, específicamente por los trabajos en el campo Xanab.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que Ricardo Peralta Saucedo, fue designado subsecretario de Gobernación, en sustitución de Zoé Robledo, ahora director del IMSS.

Peralta Saucedo, se desempeñaba como administrador general de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con la misma celeridad que trabajaron en el tema los senadores, los partidos representados en la Cámara de Diputados avanzaron en e proceso para aprobar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional.

Desde antes de que se iniciara la sesión del actual periodo extraordinario de sesiones, los líderes de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PRD, PT, PES, MC y PVEM anunciaron que sus bancadas votarían a favor de las nuevas normas, por considerar reafirman el carácter civil de la Guardia Nacional.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que su bancada no habrá de presentar ninguna reserva a las leyes secundarias de Guardia Nacional. De hecho, se esperaba que ningún otro partido propusiera cambios.

“Al país le urge que la Guardia pueda ya desplegarse por todos los lugares del país donde sea necesaria”, sostuvo Delgado al confirmar que respetarán el acuerdo político construido en el Senado.

El coordinador de los diputados del PRI, el guerrerense René Juárez Cisneros, destacó que la reglamentación del actuar de la Guardia Nacional ratifican el respeto total a los derechos humanos, por lo cual, cuando se trata de salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, no caben mezquindades.

A su vez, el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero Hicks, destacó que las leyes secundarias se enriquecieron en 70 por ciento en el Senado. “Queda el antecedente que las iniciativas no vienen del Ejecutivo, sino del Legislativo”.

“Queda claro que es una Guardia Civil Nacional, con diseño civil, mando civil” y estructuras diseñadas para poder cumplir con las demandas sociales, pues la sociedad no quiere descalificaciones, quiere resultados.

Adelantándose al proceso para reglamentar la actuación de la Guardia Nacional, en los hechos ese organismo ya está listo para entrar en funciones, como lo confirma el anuncio del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, de incluir a Morelos el primer bloque de estados donde ese organismo de seguridad iniciará operaciones de manera inmediata.

Esta decisión del funcionario federal responde a la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. De acuerdo con informes oficiales, se dará prioridad a la zona metropolitana de Cuernavaca y la región oriente de la entidad.

riverapaz@infinitummail.com