Presidente celebra leyes secundarias de la Guardia Nacional

Conferencia de prensa matutina

Anunció que el próximo 30 de junio iniciará operaciones formalmente el nuevo cuerpo dedicado a garantizar seguridad pública a la población

Sector Salud tiene presupuesto suficiente, reitera

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

El día de hoy vamos a tratar muy pocos asuntos, uno nada más, ahora sí que es calidad no cantidad.

Estamos muy contentos porque ya el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional.

Se terminó ya todo el proceso que incluyó la reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, de manera unánime en el caso de los senadores, creo que un voto en contra en la Cámara de Diputados y también en las 32 legislaturas locales por mayoría. Eso, en cuanto a la reforma constitucional, es un hecho histórico.

Y el día de ayer se terminó el proceso de aprobación de las reformas a las leyes secundarias o de la creación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional.

Y, miren, agradecerles mucho a los legisladores de todos los partidos. En el caso de paridad de género que también se aprobó, fueron 445 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.

Guardia Nacional ahí están los resultados, en lo general 429 a favor, uno en contra.

El uso de la fuerza, en lo general, 436 a favor, uno en contra.

Registro de detenciones, en lo general, 430 a favor, uno en contra.

Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 428 a favor, uno en contra.

Y en ningún caso, sólo en una reforma en el caso de uso de fuerza, en lo particular, 26 abstenciones, en el resto cero abstenciones.

Fue un hecho histórico.

Les informo que se están llevando a cabo ya los cursos de capacitación, de formación de integrantes para la Guardia Nacional y se inicia la operación nacional formal, aunque ya se está trabajando en algunos estados, pero a nivel nacional el día 30 de junio, para entonces ya van a estar los primeros elementos formados porque están ahora en capacitación.

Entonces, es un buen resultado, una buena noticia, porque nos va a ayudar a que se enfrente el problema de la inseguridad y de la violencia, protegiendo a los ciudadanos, que hays paz, que haya seguridad pública.

Vamos ya a abrir. Eso era lo que queríamos comentar.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a la izquierda.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones.

Yo quiero preguntarle, hace unos días vino gente de Hacienda, habló de bienes asegurados.

Mi pregunta es, aquí se expuso el caso de Rosi Orozco, que tenía propiedades en comodato, preguntarle: ¿sabe usted cuántos inmuebles, cuántas propiedades están en comodato?

Hay algunas que están a 10 años, a 15, a 20, a 30.

¿Qué se va a hacer con todo eso? ¿Cuántas son? ¿Cuánto representa? ¿Quiénes son los beneficiados y qué se va a hacer lo inmediato con todas esas propiedades, son muchísimas y son millonarias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Estamos viendo eso, se está haciendo un inventario de todos los bienes de la nación, de los mexicanos, y también de todo lo que se obtiene, se confisca por ilícitos, ya sea por la delincuencia común o la delincuencia de cuello blanco, y ya quedamos de que todo eso se va a devolver al pueblo.

Ya tenemos la reforma constitucional, la extinción de dominio, que permite que todos esos bienes puedan ser obtenidos para el desarrollo de México.

La palabra ‘confiscación’ no es la más correcta, porque en la misma Constitución está prohibida la confiscación, pero sí es la recuperación de bienes.

Y como eso no se manejaba bien, no se sabía a dónde iban a parar los bienes obtenidos: alhajas, armas, residencias, vehículos, dinero; ahora se está haciendo el inventario de todo lo que hay y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a darle seguimiento.

Tenemos el caso, por ejemplo, de la confiscación de dinero, de dólares, que antes, según el informe que me presentaron, iba ese dinero al Banco del Ejército, a las bóvedas del Banco del Ejército, y ahora va a los ministerios públicos, a la Fiscalía General.

Entonces, estamos resolviendo sobre leyes secundarias para definir claramente qué destino van a tener estos bienes, ya lo acordamos de que se tienen que devolver al pueblo y en dónde van a quedar en custodia, que se sepa muy bien y que se transparente, que cada mes se informe de cuánto ingresa.

Hoy precisamente nos informaron sobre la operación del Ejército y de la Marina en acciones de combate al narcotráfico, de cómo se están clausurando laboratorios, las llamadas cocinas y detención de personas por narcotráfico, tanto en tierra como en mar. Todo el operativo que nos informan de manera periódica sobre esto.

Y hoy nos informaban, precisamente, de lo que se recupera. Esto, por ejemplo, es un informe de una semana, 10 días por estas acciones, sólo por estas acciones.

A ver si está la lámina, nada más una, ésta es del 9 al 23 de mayo, si ven, nada más del 9 al 23, que estamos hablando de 14 días, cuatro millones 437 mil dólares, 50 millones de pesos, aproximado, si hago bien las cuentas.

Entonces, todo esto va para la gente, se regresa y se va a estar informando. Y ven también vehículos y armas, es un ejemplo, y hay, desde luego, bienes, hay propiedades y se está haciendo todo el inventario para devolverlo a la gente.

Muy bien.

INTERLOCUTOR: Perfecto.

La segunda pregunta, señor presidente, breve, comentarle nada más ¿Cómo va el proceso de revisión de las direcciones y las subdirecciones alternas?

Según datos de las Secretaría de Hacienda, en el gobierno del presidente Vicente Fox se crearon 167 mil, en el de Fox, y otras 163 mil en el gobierno del presidente Calderón, algo así como 320 mil direcciones y subdirecciones adjuntas, todas con salarios por encima de 50 mil pesos, hasta llegar 120, 160 mil.

¿Qué se está haciendo en este caso? ¿Y cómo va este inventario, este registro? Porque muchas de ellas ni siquiera iban a trabajar.

Y complementario a esto le iba a comentar. Tenemos todavía el vicio, por ejemplo, en todas las alcaldías de la Ciudad de México, áreas en donde todavía la entrada y salida, el chequeo de asistencia del personal es con firma, es a través de una persona que lo registra y ahí se da un tráfico de todo, hay gente que tiene dos o tres trabajos y llega a las alcaldías y firma, llega una hora, se va.

No sería muy fácil poner un reloj checador, un digitalizador.

¿Qué propondría usted, señor presidente?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos haciendo un ajuste. No es nada nuevo, no debe de sorprender a nadie.

Yo siempre he planteado que la fórmula para transformar a México estriba en acabar con la corrupción y en hacer un gobierno austero. Esa es la fórmula.

Y que eso permite liberar muchos fondos para el desarrollo, porque era mucha la corrupción en todos lados y si se termina por completo, si no se tolera la corrupción se liberan muchos fondos, mucho, mucho dinero.

Y lo mismo en el caso de la austeridad, se crearon muchas plazas para funcionarios del más alto nivel, un doble discurso, como siempre los conservadores, muy hipócritas, hablando de recortar bases a trabajadores sindicalizados, hablando de que el problema de Pemex era el crecimiento de la nómina de trabajadores, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, lo mismo con los maestros y ahí despedían, pero el mismo tiempo, arriba, contrataban para los altos mandos con sueldos elevadísimos. ¿Entonces qué estamos haciendo?

Pues, estamos ajustando todo el gobierno, todas estas direcciones adjuntas que se crearon, que fueron muchísimas, no tengo ahora el dato, pero significan duplicidad, ya había una dirección y se creó otra, pero además con sueldos más elevados.

Entonces creció muchísimo el gasto corriente, no creció la economía, no hubo desarrollo, al contrario, creció la pobreza, la inseguridad, la violencia, pero sí el aparato. Entonces, estamos haciendo un ajuste en este sentido. Por eso la Ley de Austeridad Republicana.

Hay quienes no quieren aceptar esta nueva política y hablan de despidos de trabajadores y ha quedado muy claro que no se despide a trabajadores de base, sindicalizados, el ajuste es arriba. Estamos cortando el copete de privilegios que había, que era mucho.

Y aquí aprovecho de una vez, porque sigue el tema, para decir que no van a afectarse los servicios, al contrario, van a mejorar.

Y ahora se convirtieron en paladines de la justicia, ahora les preocupa mucho el que no falten los medicamentos, el que mejore el servicio de salud.

Claro que nos importa, si por eso estamos haciendo estos cambios, se quedaron callados cuando dieron los contratos para construir hospitales en beneficio de funcionarios y de contratistas vinculados al gobierno.

¿Sabes cuántos hospitales, y sería bueno que se investigara, dejaron sin terminar? Centros de salud y hospitales. Doscientos setenta, es un tiradero de obra por todos lados. Y en el caso de las medicinas, repito, el año pasado compró el gobierno 90 mil millones de pesos de medicamentos, 90 mil millones de pesos y 10 proveedores vendieron el 80 por ciento y tres el 62 por ciento.

Voy a pedir que el lunes esté aquí con ustedes el secretario de Salud, y quiero que les expongan cómo se atendió el problema de los medicamentos para enfermos de SIDA.

¿Se acuerdan que decían que no iba a haber medicamentos? Se resolvió sin ningún problema. ¿Saben cómo lo resolvimos? Con el apoyo de científicos, que voluntariamente decidieron darnos sus puntos de vista, que nunca habían sido tomados en cuenta, porque era un negocio más la compra de estos medicamentos. Y ellos resolvieron que había, por decir lo menos, una duplicidad, que se compraban medicamentos de más, caros, muy caros.

Bueno, nos ahorramos más de mil millones de pesos y los tratamientos son ahora mejores. Pero yo se los suplico, así de manera muy general, quiero que se los expliquen científicamente, técnicamente, porque esto va a servir de ejemplo para desenmascarar a todos estos corruptos que lo que quieren es seguir robándose el dinero de las medicinas.

Por eso vamos a que el lunes se haga esta exposición y les expliquen en general cómo está la situación de las medicinas.

Tenemos fuertes presiones, pero vamos a resistir.

No se va a permitir el huachicol en nada, ni en la compra del papel para libros, ni en las medicinas, ni en la compra de alimentos. En nada. Se acaba el huachicol, se termina la corrupción.

Y había hasta quienes no tenían nada que ver con la venta de medicamentos, políticos.

Luego se enojan porque salen a relucir los nombres, pero para qué se meten, el pueblo es mucha pieza. Es mejor que ya entiendan que las cosas han cambiado, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. Cero corrupción, cero impunidad.

Entonces, es muy bueno el debate que se está llevando a cabo.

A ver, pero con él primero.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos, de La Hoguera.

Pero entonces qué responde lo que dicen ayer los directores de 11 hospitales especializados como Cancerología, Neurología, el Infantil, de que sí hay una afectación en los recursos, en los medicamentos, en Cancerología, por ejemplo, los cuidados paliativos ya se ven afectados, se están teniendo que recortar los números de citas, de atenciones.

¿Qué responde si usted mantiene esta postura? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos recursos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Habría que revisar, pero los institutos tienen presupuesto suficiente. Les diría que son de los hospitales con más recursos, claro, bien merecido, son institutos de excelencia, son institutos de dimensión mundial, así como se atienden esos institutos, así como se tiene presupuesto en esos institutos, así quisiera, y ese es mi propósito, que haya atención médica en centros de salud, en las comunidades pobres, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos y en todos los hospitales.

Entonces, si hay falta de medicamentos o de equipos en los institutos de inmediato se resuelve, porque hay presupuesto, pero además que quede también absolutamente claro, para la salud del pueblo, para la educación del pueblo, no hay límite en cuanto a presupuesto. Sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que estamos a favor de combatir la pobreza, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes, que por el bien de todos primero los pobres, no destinemos recursos para la salud o para la educación.

Sí, ayer hablé, lo vuelvo a decir, el compromiso es que vamos a tener en el sexenio un sistema de salud pública como el de Canadá, como el de los países nórdicos, es el compromiso, atención médica, medicamentos gratuitos, centros de salud, hospitales suficientes, no saturados, buenos equipos, buenos laboratorios, médicos suficientes, especialistas, no sólo en las grandes ciudades, sino donde hay hospitales de especialidades, en las zonas apartadas, y que necesitamos tener especialistas y medicinas, y no cuadro básico, todas las medicinas. Ese es el compromiso.

Pero son muchos los intereses, yo nada más les recuerdo, para documentar sobre el porqué de esta polémica y el porqué de este asunto, el presidente Obama inició una reforma de salud en Estados Unidos y no pudo por los intereses creados alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud.

Nosotros vamos a poder, vamos a dar el ejemplo mundial, en eso y en otras cosas.

PREGUNTA: Pero piden que sean liberados los dos mil 400 millones de pesos de Hacienda. ¿Eso se va a ordenar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no hay congelamiento de recursos, son inventos.

INTERLOCUTORA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El lunes les informan, el lunes que venga el secretario de Salud, es más, hoy mismo les informan. Es que, lo voy a volver a decir, porque parece que no se entiende, hay presiones, sí, hay presiones de los que venden las medicinas. Imagínense el negocio, imagínense que una empresa vendía dos mil millones de dólares, dos mil millones de dólares. Ese es el problema.

Y hasta vinculación con medios de información.

Pero ya no quiero seguir hablando de estos asuntos porque luego se enojan mucho.

PREGUNTA: ¿También se vincula al director del instituto con irregularidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no.

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por falta de información.

INTERLOCUTOR: ¿Los directores tienen falta de información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es posible que tengan falta de información.

Por eso hoy se va a aclarar sin ningún problema.

Y es como el huachicol, ¿se acuerdan que nos quedamos sin gasolinas y la gente apoyó? Es que estamos limpiando de corrupción y siempre que hay un cambio de fondo se molestan, no les gusta.

Imagínese, cómo vamos a dejar sin medicina a los enfermos, y por eso es muy interesante, ojalá y no paremos estos debates, porque dan pie a que todos participemos y se conozcan más las cosas.

Yo le voy a pedir a Jesús que hoy mismo con Hacienda, la oficial mayor de Hacienda, que es la encargada de compras, ustedes no saben cuántas presiones recibe, tiene todo mi apoyo, Raquel Buenrostro.

Porque, ¿cuánto compra el gobierno? Como un billón de pesos, estamos calculando que nos vamos a ahorrar, por lo bajo, 200 mil millones de pesos.

Y ahí vienen los cambios en la Comisión Federal de Electricidad, porque también ahí hay huachicol.

De una vez se los adelanto, se acaba el huachicol en las medicinas, en el tráfico de medicinas; se va a terminar. Y también el huachicol en la educación, que hay también.

Que Raquel les informe sobre todo el plan de adquisiciones y en particular sobre las medicinas y esto va a ayudar mucho a que haya información.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Soy Antonio Ruiz, de Sin Censura Chicago.

Como usted seguramente sabe, seguramente ya leyó, el periódico Reforma anoche revela una lista de periodistas beneficiados por el concepto de campañas oficiales en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, una lista que usted entregó al INAI, pero no nos salen las cuentas.

Nos habían dicho ustedes antes que eran 60 mil millones de pesos en concepto de campañas oficiales y que una cuarta parte, 15 mil millones de pesos era lo que se les había dado a los columnistas beneficiados en estas campañas oficiales.

Reforma dice que son más de mil millones de pesos, pero no salen las cuentas, nos puede decir si faltan columnistas ahí, si faltan medios de comunicación.

Y le tengo otra pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos.

Esto tuvo que ver con otras dependencias, si dieron a conocer los nombres, nosotros sólo entregamos esta información al instituto de transparencia y nosotros no dimos a conocer los nombres.

Quiero aclarar que lo que nos pidieron fue, nos pidió el instituto de transparencia, fue la información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de diez mil millones de pesos, que son cosas distintas.

¿Por qué tengo lo de diez mil millones en la cabeza?

Porque decidimos, en la Ley de Austeridad, reducir ese gasto a la mitad y todavía en la nueva decisión que se tomó en un memorándum se reduce a cuatro mil, de diez mil a cuatro mil. Vamos a ahorrarnos este año en publicidad seis mil millones de pesos.

Bueno, de esos diez mil que implican contratos, que además es parte de la cuenta pública, contratos con medios de información para la adquisición de espacios en radio, televisión, periódicos, además de eso había o se incluía alrededor de mil millones en todo el proceso, 260 millones de pesos, yo vi el informe antes de que se enviara, de dinero que se entregaba a columnistas, periodistas, por servicios, pero no es todo el gasto de publicidad del gobierno.

INTERLOCUTOR: ¿Pero aparece como publicidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, sí, sí, como parte de la publicidad del gobierno se les daba un recurso.

INTERLOCUTOR: ¿Esos nombres no los va a dar a conocer, los nombres de estos periodistas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros no.

INTERLOCUTOR: ¿No los dieron a conocer al INAI esos nombres?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí

INTERLOCUTOR: Porque honestamente, presidente, esto es absolutamente antiético.

A mí me enseñaron los primeros semestres de periodismo que columna es un artículo de opinión, es una editorial.

Imagínese usted que se le paga millones de pesos a un columnista para emitir una opinión. Es antiético, no le parece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero hay un instituto de la transparencia, que fue él nos solicitó la información.

Y aquí dijimos, en su momento, que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra, ante ataques, cuestionamientos o críticas legítimas. No.

Se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa información y dijimos: No vamos a revelar los nombres.

Además, aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad.

Pero si ahora aparecen nombres en un periódico hay que ver quién entregó esa información, primero.

En ese periódico también se dieron a conocer hace dos días nombres de condonaciones de impuestos y no aparecieron todas, y eso no se vale, porque si se da la información y entonces aparecen nada más, yo no vi la lista, pero pregunté, porque tengo la información, y aparece esta empresa y aparece esta otra, y aparece esta otra. No.

Entonces, eso no se debe de hacer porque es como si nosotros nos pregunta transparencia: ¿Quiénes recibían?

Y los que son nuestros amigos decimos: No, estos no, nada más van estos otros. Nosotros no mentimos, no vamos a ocultar información sobre este asunto.

Y también qué bueno que se abre el debate sobre estos temas, es de lo mejor para la salud pública.

INTERLOCUTOR: Entonces, permítame preguntarle, nos habla ahora del fin del huachicoleo en las gasolinas, el fin del huachicoleo en la educación, en los medicamentos. ¿Por qué no el fin del huachicoleo en los medios de comunicación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya.

INTERLOCUTOR: Bueno, pero sigue habiendo publicidad oficial.

Yo entiendo perfectamente que necesitan ustedes tener tiempos oficiales, tiene que difundir su mensaje, pero desde antes de las campañas usted ya difundía un mensaje muy fuerte en redes sociales.

¿Por qué no darle un fin ya a las campañas oficiales, a la publicidad oficial?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque necesitamos también, el gobierno requiere informar, y además son empresas, son fuentes de trabajo que deben de cuidarse, además por ley nosotros tenemos derecho a informar, es garantizar el derecho a la información y se hace a través de las redes sociales y se hace a través de todos los medios.

Pero se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios, transparentes, explicando por qué a los medios convencionales, no convencionales, de acuerdo a la cobertura, al alcance que tienen, si son medios de periodistas que hay que apoyarlos, si son medios que tienen que ver con regiones apartadas, todo lo que tiene que ver con radios comunitarias. Todo eso lo tenemos que apoyar y, desde luego, fortalecer el sistema de información que tiene el gobierno, porque tiene estaciones de radio, estaciones de televisión.

Pero terminar el abuso que existía, porque no sólo era la publicidad, no sólo era la publicidad, era el que también hacían otros negocios con el gobierno. Entonces, ya todo eso se terminó.

Y, les puedo decir algo, lo están entendiendo bien los dueños de medios de información y también los periodistas. Algunos se molestan, pero también tienen derecho a expresarse, a manifestarse, prohibido prohibir y no va a haber censura para nadie, para nadie. No vamos nosotros a limitar la participación de nadie.

No tenemos enemigos en los medios de información, soy cliente de algunos desde hace años, por ejemplo, de Pablo Hiriart.

¿Saben desde cuándo tenemos diferencias?

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, desde el 94.

¿Cuántos años son?

PREGUNTA: 25 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 25 años, pero lo respeto, 25 años.

Él tiene un punto de vista sobre mi persona, yo tengo también el mío sobre su persona.

¿Y qué pasa?

Nada, nada, todos los días soy cliente, pero lo entiendo. Él, políticamente -porque no me gusta meterme en las cosas familiares- políticamente, fue el de comunicación de Salinas.

Estuvo, no sé si en Notimex o era director de El Nacional o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines.

Ya no existe El Nacional, ¿verdad? Sí.

Lo mismo el Riva Palacio, pues estuvo con Salinas, Otto Granados, el que acaba de salir de secretario de Educación, fue el de comunicación social de Salinas.

Entonces, los entiendo, somos distintos, tenemos proyectos contrapuestos de nación.

Ellos se dedicaron a apuntalar al régimen neoliberal, neoporfirista. Yo me he dedicado a cuestionar al régimen neoliberal, neoporfirista, a cambiarlo, a transformarlo.

Pero si existe este debate es sano completamente, que se exprese, que se manifieste, aquí lo que cuentan son los argumentos y por eso las benditas redes sociales.

Porque ya les he dicho, y lo repito. Antes, pues eran nada más ellos y a nosotros dónde nos publicaban. Hay un periódico al que yo respeto mucho. Uno, que los tiempos más difíciles del movimiento abrió los espacios para la lucha social fundamentalmente, o para la lucha democrática con dimensión social.

Entonces, es muy importante lo que está sucediendo sobre la participación de la sociedad, de los medios, del gobierno y entre todos buscar nuevas opciones, nuevas alternativas de convivencia, en armonía, con libertad, sin autoritarismo, sin corrupción.

Sería extraordinario abrir foros sobre este tema, porque sí estamos en un proceso de cambio, de transición y no sólo porque cambió el gobierno va a cambiar al régimen el actual gobierno, es un cambio de régimen. No sólo por eso.

Se tiene que entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No sólo por eso, sino por el avance de la tecnología.

¿Cómo se le hace para mantener a periódicos ante el crecimiento constante de las redes sociales?

Imagínense los jóvenes, vamos a ver a los jóvenes dentro de dos años, tres años, cinco años, 10 años, como nosotros, que nos levantábamos y después del café buscábamos el periódico para leer o era parte de la costumbre, o la radio, desde que uno se levantaba, porque además no sólo eran las noticias, sino eran los avisos.

Allá en mi estado era que mandaran el cayuco a la orilla del río, porque iba a llegar una persona y que lo cruzaran, y se usaba la radio para eso o que un enfermo estaba en el hospital, pero que ya estaba mejor.

Pero ahora, en muchos casos, todo es con el internet y vamos a comunicar a todo el país con el internet. Entonces, cómo se va a dar el reacomodo en los medios, qué va a pasar con el periodismo, son temas interesantes y qué sugieren ustedes que se haga, o sea, qué podemos hacer nosotros desde el gobierno, qué ustedes proponen.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero la política que debe de aplicarse, nosotros tenemos lineamientos generales, pero por qué sólo nosotros vamos a decidir la política, por qué no se comparte y todos opinamos y hay una consulta con este propósito.

Va a haber, creo que la semana próxima, una consulta para igualdad promovida por mujeres, para seguir avanzando en la igualdad. Es un tema importante este.

Entonces, claro, sin odios, sin rencores, con respeto, pero es interesante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias.

En este listado que aparecen periodistas, quiero entender mejor exactamente cómo se elaboró, porque es un listado de empresas, de razones sociales ligadas a periodistas que recibieron dinero, ya sea por concepto de publicidad oficial o por otros servicios, como el caso de Krauze, que recibe publicidad oficial y recibe otros servicios, y él tiene Editorial Clío, y la empresa que está enlistada en realidad es Editorial Clío, no Enrique Krauze.

En este sentido, por qué no se incluye también a La Jornada, que está, que los dueños son periodistas; por qué no se incluye a Reforma, cuyo dueño es periodista, estudió periodismo; a El Universal, o sea, no le parece usted que fue un poco discriminatoria la manera en la que se entregó la lista de poner simplemente a empresas ligadas a periodistas, pero no a todas, o sea, insisto, La Jornada y otras también son de periodistas y no se sabe qué monto recibieron ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso se puede resolver.

Damos a conocer, si lo solicitan, todo el presupuesto que se utilizó para publicidad.

INTERLOCUTOR: Es que me parece que la solicitud original iba en ese sentido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no era para esto, tengo entendido. Pero podríamos resolverlo así, si el instituto de la transparencia nos pide toda la información se entrega.

INTERLOCUTOR: Es que la solicitud ya es en ese sentido, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Podrían ustedes aclararlo?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Con permiso, buenos días.

Se han hecho varias solicitudes de información, la primera que fue la que se respondió, porque también se recurrió al instituto de transparencia y ordenó que se liberara la información.

Entonces, nosotros estamos atendiendo todas las solicitudes, hay más de 50.

Hay una solicitud que incluye toda la información que estás señalando de todos los contratos de publicidad. Y nosotros esa información, en la medida en que se está solicitando se está entregando, tal como se está solicitando.

Entonces, por supuesto que está ya la entrega, se va a hacer entrega de esta información, está preparada. Entonces, igual todos los detalles de por qué se incluyó, se ligó a periodistas con empresas, porque pertenecen a los consejos de administración, forman parte de la empresa.

Entonces, esa es la manera por qué se definió así y se le relacionó con los contratos, así como algunos sitios web, etcétera que tienen también relación con periodistas en lo particular.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, para contestar tu pregunta ya viene toda la información.

INTERLOCUTOR: Tenía otra pregunta, acaba de salir el resultado del Producto Interno Bruto en el primer trimestre y es una contracción de 0.2 por ciento en comparación al trimestre inmediato anterior, con este resultado es casi imposible que se logre el crecimiento de dos por ciento en este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar, vamos a esperar.

INTERLOCUTOR: Porque ya se fue la cuarta parte del año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todavía queda tiempo y hay, por otro lado, buenas noticias, está creciendo la inversión, lo dije ayer, tenemos fortaleza en nuestra moneda, se aprecia el peso más que otras monedas en el mundo, se fortalece el peso, y hay estabilidad en cuanto a inflación y va a haber más crecimiento, va a haber mucho más crecimiento.

Entonces vamos a esperarnos, es que todavía está hecha la apuesta, o sea, no me estoy echando para atrás, nada más sí vamos a esperarnos, esperarnos a que termine el año.

INTERLOCUTOR: (Inaudible) …perro no come carne de perro, ningún periódico ha publicado lo que aquí se ha ventilado de que reciben periodistas moches, dinero, pero realmente aquí ninguno es fifí. ¿Quiénes son los del hampa, quiénes son los fifí?

Porque aquí nos tachan de fifí, nos dicen fifí, tenemos 30 años de conocernos.

¿Yo soy fifí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, tú no eres fifí.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya dije, a ver voy a definir de nuevo lo de fifí

INTERLOCUTOR: Espéreme, señor presidente, usted aspira a que tengamos salud de primer mundo, pero no tenemos vacaciones de primer mundo, ni maternidad para las damas de primer mundo, porque en esos países la maternidad es un año, aquí son 60 días, las vacaciones son de seis meses, y aquí son de diez días

¿Vamos a tener esas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos hacia el Estado de bienestar que hay en los países nórdicos. En efecto, allá son bien populistas, saben qué hacen allá con los nórdicos, con los suecos, en Noruega, en Dinamarca, en países populistas. La salud es de calidad y es gratuita, la educación es de calidad y es gratuita, se garantiza el derecho a la pensión, no en una poca cantidad, sino pueden estar recibiendo en pesos un pensionado en Dinamarca, 25, 30 mil pesos, después de los 65 años.

¿Saben por qué han podido alcanzar eso? Porque no hay corrupción ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Noruega. No hay corrupción y también no hay violencia. Es muy sencilla la fórmula: Que no haya corrupción.

A ver, les pregunto: ¿Dónde creen ustedes que hay más multimillonarios en Suecia, en Dinamarca, en Noruega o en México? ¿Dónde creen que hay más desigualdad?

Entonces, por eso el cambio, por eso la transformación.

Vamos poco a poco para garantizar la seguridad, que el mexicano tenga protección, tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Estado de bienestar. Lo podemos lograr si erradicamos la corrupción, si se acaba la corrupción en el sexenio. Se va a terminar la corrupción, me canso ganso.

Y eso va a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, no sólo va a haber más crecimiento, va a haber más bienestar en nuestro pueblo, va a haber felicidad.

Acerca de los de los fifís, se malinterpretó. Ya todo mundo, no todos, pero muchos se sintieron fifís. No, hay niveles. El fifí es como el junior de conservadores, de oligarcas. Esto surge, lo he explicado, de cuando triunfa el movimiento revolucionario, cuando triunfa el presidente Madero, los porfiristas, no todos, pero sí en su mayoría de la oligarquía, sus familias, rechazan al presidente Madero.

Lo rechazaban hasta los propios miembros de su familia, su abuelo Evaristo le escribió una vez una carta a Porfirio Díaz, diciendo: ‘Estamos muy apenados con usted, presidente, este nieto Francisco está muy mal, queriendo quitarle el poder, nos preocupa, con decirle que es hasta espiritista’.

Bueno, ese pensamiento conservador se expresa de manera intensa y burda cuando gobierna el presidente Madero que quería la democracia, un hombre bueno.

Entonces, cuando empieza la represión, impulsada por ellos y desde luego permitida por un embajador de Estados Unidos, cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador que ha habido en México de los Estados Unidos, y otros grupos de intereses creados, articulan un movimiento en contra del presidente Madero al grado de que aquí lo apresan, aquí cerquita, lo tienen en la intendencia preso a él, al presidente, al vicepresidente Pino Suárez, al general Ángeles, y de aquí lo sacan en la madrugada para asesinarlos cobardemente en Lecumberri.

Bueno, eso que se conoce como la Decena Trágica comenzó con la detención del hermano del presidente Madero, de Gustavo Madero, que lo torturaron de manera inhumana en la Ciudadela.

No recomendaría a nadie leer el relato, la saña, el odio que se llevó a cabo en ese asesinato.

¿Qué creen que pasó? Los fifís en ese entonces quemaron la casa de la familia Madero y cuando asesinaron a Gustavo salieron por las calles en sus coches a celebrarlo.

Eso eran los fifís con una prensa de respaldo, una prensa fifí, conservadora. Entonces, estamos hablando de una circunstancia muy especial.

Entonces, no es para que todo mundo se sienta fifí, sólo que tenga ese pensamiento conservador y esas actitudes.

Entonces, no son ustedes fifís, ustedes son periodistas profesionales, honestos, diría abnegados, porque les pagan muy poco. Lo que hay que hacer es un movimiento para mejores condiciones salariales en el periodismo, pero bueno, ya no me meto en eso.

Ella, tú, los dos.

PREGUNTA: Buenos días, ciudadano presidente. Emma Landeros, de Revolución 3.0

El día de ayer nuestro medio publicó un reportaje que involucra a Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, un alto funcionario de la Comisión Ejecutiva a Atención a Víctimas, CEAV, el delito es de sustracción de una menor de once años, la madre de la menor lleva más de dos años sin ver ni saber nada de su hija, pese a tener la guardia y custodia de la niña.

Durante estos dos años jueces le han ordenado al funcionario entregar a la niña a su madre y por desobedecer en varias ocasiones ya se emitió una orden de arresto, además un juez ordenó la búsqueda de la menor a la Policía Federal Ministerial y a la Dirección de General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, también se activó la Alerta Ámber para su localización.

El propio funcionario ha retado a la madre a continuar con este proceso jurídico; aunque él nunca ha tenido la guardia y custodia de la menor asegura que podría continuar dos años más sin problema interponiendo amparo.

Debo de comentar que la madre no conoce el domicilio del funcionario y tampoco de su hija, y hasta hace unos días no sabía que desempeñaba el puesto de jurídico, un alto puesto en CEAV.

Presidente, hay audios en poder de este medio que prueban las agresiones y amenazas por parte de cercanos al funcionario, contra la madre y su familia, además este tiene un hijo de cuatro años y desde hace seis meses no le pasa una pensión que corresponde al 45 por ciento de su sueldo.

Con todo lo expuesto, aun así, un juez le otorgó al funcionario una suspensión definitiva para que no pueda ser arrestado y tampoco pueda presentar ante las autoridades a la menor de once años.

Este funcionario trabaja en una comisión tan importante y tiene que ver con víctimas, y pese a que no tiene la guardia y custodia de la niña, pues ha conseguido amparos.

El próximo lunes un juez podría ratificar que el funcionario se quede con la niña, que no pueda ser arrestado.

Y usted nos ha hablado de que su gobierno no va a permitir la corrupción, yo le he presentado este caso.

¿Qué opina y qué podría hacer su gobierno por esta madre?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, que sea atendida.

Si tú tienes la comunicación con ella, se ponen de acuerdo con Jesús para que la reciba la secretaria de Gobernación. Ese es el compromiso.

Y que le explique sobre su problema y qué se puede hacer para ayudar.

¿Te parece?

Bueno.

PREGUNTA: Señor presidente, Jaime Hernández, de Bajo Palabra.

El Servicio Postal Mexicano viene atravesando por varios periodos de crisis, pues las administraciones anteriores no le invirtieron lo suficiente para su eficiencia, los trabajadores han denunciado que la situación actual es complicada, que no cuentan con los recursos materiales necesarios, como es falta de parque vehicular, refacciones y poca eficacia administrativa, además, en cuestión de mensajerías hay empresas privadas muy competitivas.

La pregunta que le haría a usted es: ¿Su gobierno tiene algún plan de rescate para el Servicio Postal Mexicano y sus trabajadores, y si queda descartado cualquier intento de privatización como pretendían los gobiernos pasados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso último, queda descartado cualquier intento de privatización del servicio postal. Eso lo puedo afirmar.

Y vamos a ver, voy a revisar, voy a pedir un informe de cómo está la situación de los trabajadores. No se va a despedir trabajadores, no hay privatizaciones. Eso que quede muy claro.

No se va a continuar con la misma política antipopular y entreguista. Eso queda de manifiesto.

Me tengo que ir, porque voy a Zacatecas, voy a Pino, Zacatecas, y luego voy a San Luis Potosí. Hoy son dos actos.

Mañana voy a Guanajuato, el sábado vamos a estar en Guanajuato y en Querétaro.

Y el domingo vamos a la refinería de Salamanca, que nos falta de revisar, ya con Salamanca estaríamos terminando el recorrido de evaluación de las refinerías, de las seis refinerías.

Y terminamos el domingo en Jilotepec, en el Estado de México.

O sea, que vamos a Zacatecas, a Guanajuato, San Luis, Querétaro y Estado de México este fin de semana. Y nos vemos el lunes.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Daniel Blancas, de Crónica.

Hoy, presidente, documentamos cómo se ha desmantelado, usted sabe que es un tema al que yo le he dado mucho seguimiento, cómo se ha desmantelado el Crefal, este organismo internacional que albergará o coordinará las 100 Universidades del Bienestar.

Se pasó por encima de su normatividad, de sus estatutos, usted sabe también que es un organismo que tiene representación de otros países de América Latina.

Entonces, se anuló su normatividad para albergar este proyecto, que usted sabe que desde hace 70 años está destinado a la alfabetización de personas en América Latina. Se borró de su página de Internet su historia, las publicaciones, su acervo bibliográfico, para albergar este proyecto de las 100 universidades.

La pregunta concreta, presidente, es: ¿Hay posibilidades reales que este programa de las 100 universidades se quite de enredos, se quite de pisotear la vida de los estudiantes, como los que ya hemos documentado de Morena, se quite de pisotear la normatividad de un organismo internacional como Crefal, para crecer como se requiere bajo la tutela constitucional de la SEP?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, ya la vez pasada trataste el tema, antier se tuvo una reunión del Gabinete de Bienestar, estuvo Raquel Sosa, ya está preparada para venir aquí, como acordamos, y hacerles una exposición sobre las 100 universidades públicas y lo del Crefal.

Es muy probable que la semana próxima esté ella con ustedes y esté el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Y se va a informar bien sobre este caso.

INTERLOCUTOR: Que se aclare, digamos, todos los detalles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se aclare, sí, sí.

INTERLOCUTOR: ¿No sé si continúa la idea que será un organismo externo el que administre los recursos de Crefal o habrá alguna modificación en ese sentido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Les van a explicar cuál es el procedimiento legal que ya se resolvió sobre esto.

INTERLOCUTOR: ¿Usted sabe con qué recursos en este momento está operando Crefal?

Porque revisamos la historia financiera del organismo, se le daban alrededor de 300 millones de pesos el gobierno mexicano, pero era dinero por debajo del agua, que no había mecanismo de rendición de cuentas.

¿Se seguirá con ese proceso de alimentación financiera al Crefal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si te parece, que les informe la semana que viene, sobre todo esto. Están tomando nota y les van a informar.

Muchas gracias.

Gracias.