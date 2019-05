“Nunca es el final”, de Alex Raco | Editorial Sirio

A partir de sus propias vivencias y de su formación con Brian Weiss, Alex Raco, que ha guiado más de mil quinientas regresiones a vidas pasadas, recopila en este libro algunas de estas fascinantes historias. Casos increíbles al límite de la realidad. “Nunca es el final” describe cómo la reelaboración de los recuerdos traumáticos, ya sean de esta o de otras vidas, mediante la hipnosis regresiva, es una importante herramienta para el bienestar psicológico y el crecimiento personal de todos nosotros. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor comentó:

—¿Cómo surge la escritura de este libro?

“La voluntad de dar un testimonio de lo que me había pasado, de cómo una regresión me cambió la vida, y segundo, para ofrecer a los lectores experiencias de más personas; yo he guiado más de 1500 regresiones, la idea del libro era decir -‘mira esto es lo que me ha pasado, la gente no se muere’-, por eso le puse así al libro, esto es lo más bonito que puede haber, porque si tú sabes que no mueres, que solo cambias de estado, vas a actuar de forma muy diferente aquí, vas a amar mucho más a los demás, vas a disfrutar de la vida, si uno es feliz, tu quieres que los demás sean felices”.

—¿Qué es la regresión de una persona?

“La regresión es mucho más simple de lo que pensamos, el estado se provoca a través de una pequeña hipnosis, pero tenemos que mencionar que hay una diferencia entre hipnosis y regresión; la hipnosis es una técnica para llevarte a un estado meditativo, a un estado de concentración, la parte física del cuerpo se duerme, pero la mente se dispara, se ilumina, se concentra, a través de la hipnosis que es una técnica, se provoca un cambio de estado de conciencia, y con un guía (terapeuta), se acceden a memorias de vidas pasadas, no se debe tener miedo, siempre es una experiencia buena, lo que se trae de vuelta es algo positivo”.

— En el libro comentas que “la casualidad” no existe, ¿Cómo definirías esas cosas/situaciones que nos pasan por “algo”, o como explicar el hecho de aquellas personas que conocemos, no por casualidad sino con algún fin?

“Las llamadas sincronicidades, cada quien que le ponga el nombre que quiera, que le llame Dios, Universo, energía, equilibrio, hay una organización universal, simplemente cuando pasan estas casualidades, son simplemente nudos, que nos hacen ver que estamos quizás en el buen camino, son señales de ruta, es una conexión con la energía que nos rodea, una casualidad es una señal que te hace entrar, medir, entender un poco de lo que no vez, no tocas y no sientes”.

—En el libro nos relatas muchas historias de regresiones que haces, y siendo muy empáticos hay muchos detalles que se logran entender y comprender, principalmente cuando se trata de sensaciones corporales, pero dinos ¿Cómo es sentir el alma de una persona, cómo podrías describirlo?

“Yo creo que todos tenemos este don, pasa por la intuición, se trata de desarrollarla un poco más, y que uno lea el alma de otro y que vea en colores, hay gente que ve colores, hay gente que percibe la entidad de la energía, pasa todo a través de la intuición, si uno la trabaja un poco, es un sexto sentido, hay niños o gente o personas que lo tienen más despierto, cuando la persona te relata algo y tú realmente te metes con ellos, un buen terapeuta que te guie en regresión, no tiene que entrar, tiene que desaparecer, ser una voz guiante, pero al mismo tiene que estar al pendiente de todo”.

—Lo que una vida nos quita, otra vida nos lo devuelve ¿Cómo es esto?

“Es un poco el concepto del karma, el problema es que normalmente nos equivocamos con esta palabra, le ponemos el significado negativo de deuda; el karma es experiencia, imagina que en esta vida soy tu hijo, en la próxima puedo ser tu madre, sentir cómo tu sientes al otro, hay que decir que tenemos que actuar bien, no por el miedo que nos pase algo feo, pero porque simplemente hay una acción causa efecto, cualquier acción y vibración que envié al universo, se me devolverá porque el universo siempre vuelve al equilibro, pórtate bien porque estamos aquí para amarnos”.

