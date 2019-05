Sucesión en el PRI; todo el apoyo para “Alito”

Todo indica que en lo que respecta a la sucesión de la dirigencia del PRI, todo ya está decidido a favor del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tiene el apoyo de prácticamente todos los gobernadores del Revolucionario Institucional que se reunieron el fin de semana en Toluca, Estado de México, tierra gobernada por Alfredo Del Mazo donde, a decir del propio mexiquense, trabajaron “en torno a los temas nacionales de gran relevancia: seguridad, salud y educación”.

Pero es lógico que uno de los puntos centrales de la agenda tricolor, fue la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político pues nunca, en toda la historia del partido, se había registrado un cambio de dirigencia tan difícil y coyuntural y quien al parecer es el único capaz de rescatar al PRI de esta debacle, es el mandatario campechano.

Al hablar de la gravísima situación que viven los diferentes Institutos de Salud, de refilón, el ex titular del ramo, José Narro Robles, declaró que pese a las contundentes señales, él seguirá en su objetivo de convertirse en líder del PRI y que no se raja, pero debería de convencerse de que no pierde solamente los once votos de los gobernadores priístas, al final perderá mucho más.

Por otra parte, si comparamos dos casos que se han presentado en esta llamada Cuarta Transformación: el de los soldados maltratados y humillados por la delincuencia en La Huacana, Michoacán, y las reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque son totalmente diferentes en esencia, bien podría concluirse que el tabasqueño cuida más a los “profesores” de la Coordinadora que a los soldados, que él mismo asegura, también son pueblo.

Con todo y que ayer, en la tradicional conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo los haya defendido diciendo que actuaron con absoluto respeto a los derechos humanos y con dignidad, la situación que se presentó evidencia todo lo contrario, es decir, que el tabasqueño no quiere ver y pasa por alto la actuación de grupos delincuenciales que surgen en todo el país y con eso de que advirtió que él no va a reprimir al pueblo, pues ya podemos esperar que la delincuencia organizada actuará a placer a lo largo y ancho del país. ¿Será que también son pueblo?

Ahora bien, respecto a los “maestros” de la Coordinadora, luego de la reunión que sostuvieron con el presidente, se mostraron sumamente satisfechos porque de acuerdo a lo prometido por el propio AMLO, ellos participarán en el Legislativo en la redacción de las Leyes Secundarias de la reforma educativa recientemente aprobada, o sea, podrán meter mano prácticamente hasta donde quieran con lo que una vez más demuestran que tienen más que sometido a López Obrador, lo que refleja que le cobraron carísimo al tabasqueño su apoyo electoral.

Lo anterior, porque en los últimos días, los llamados “profesores” de la CNTE se han reunido en dos ocasiones con el presidente, algo que ni siquiera han podido lograr miembros de su propio gabinete, -que por cierto, entró ya en crisis-, ni los directores de los Institutos de Salud, mismos a los que el tabasqueño se ha encargado de colapsar, o los médicos que laboran con pagos quincenales verdaderamente pírricos, con sueldos de alrededor de 900 pesos a la quincena, mientras que los llamados “ninis” reciben en becas mucho más, pero ya lo dice un refrán: un voto es un voto.

Municiones

*** Ayer por la tarde, todo se cimbró en México, cuando se anunció que Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México, fue detenido por la Interpol en Mallorca, luego de su vinculación con pagos ilegales de la compañía Odebrecht, así como por su relación por la presunta venta irregular de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, por lo que el siguiente en la lista y contra quien también ya se giró orden de aprehensión, es el ex director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin. Muchos comentaron que si al fin se habían atrapado a los primeros “peces gordos” en esta llamada Cuarta Transformación.

*** Esta bomba es vista desde varios ángulos, uno de ellos está ligado a que de Altos Hornos de México depende toda la región carbonífera de Coahuila, así como la actividad minera, de tal suerte que con el congelamiento de cuentas, se advierte que es un colapso el que se viene.

Luego de enterarse de la noticia, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se mostró sumamente preocupado por la investigación, por lo que pidió a las autoridades que se juzgue conforme a Derecho este escabroso caso, para que no se afecte la estabilidad laboral.

En este orden de ideas, el mandatario estatal espera que este remolino se pueda aclarar por el bien de la empresa que tiene alrededor de 20 mil empleos. Lo cierto es que a nivel local, Alonso Ancira tiene mucho prestigio en la entidad y más aún su familia.

Por aquellos lares, la familia Ancira es contemplada en la región carbonífera y en todo el estado, como ejemplo de trabajo y altruismo. Sin embargo, si se llegan a congelar los pagos de Altos Hornos, se paralizaría inmediatamente el circulante en todo el estado y se vendría un colapso de dimensiones inesperadas.

*** Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló que Altos Hornos es una empresa que se ha constituido con legalidad y respeto. Agregó que no se trata de politizar a la justicia con el hecho de que se le hayan congelado sus cuentas a Emilio Lozoya.

“De Altos Hornos me extraña porque conozco a la empresa y se han conducido con legalidad, estoy seguro que lo van a aclarar, se debe aclarar”. ¿Será?

*** El coordinador de los senadores priístas, Miguel Angel Osorio Chong subrayó que las órdenes de aprehensión giradas en contra de Ancira y Lozoya, mucho tienen que ver con que el ya próximo 2 de junio, vaya a haber elecciones en diferentes estados de la República. Efectivamente, el presidente y su partido, Morena, buscan por todos lados “amarrarse el dedo” y obtener, de nueva cuenta, un triunfo completo en estos venideros comicios, por lo que la restricción que hizo el presidente para que sus conferencias mañaneras no se transmitan en los estados donde habrá elecciones, es una vacilada.

*** Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, platicó que se enteró de la orden de aprehensión en contra de su cliente, por las “benditas redes”, por lo que se dedicó a verificar si existía o no la mencionada orden de aprehensión para preparar su defensa. Aclara que su cliente no firmó ningún contrato con Altos Hornos, además, Coello Trejo ya había presentado una demanda de amparo, al tiempo que aseguró que Lozoya Austin no está prófugo.

