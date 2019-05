Alonso Ancira, dueño de AHMSA ingresa a prisión en España

El empresario rechaza ser extraditado

El propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, detenido el martes en la ciudad de Palma a petición del gobierno de México, fue puesto a disposición de un juez en los juzgados de la capital de la isla española de Mallorca.

El juzgador Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Alonso Ancira por considerar que el empresario mexicano debe permanecer a disposición de la justicia española durante su proceso de extradición.

El director de AHMSA rechazó ser entregado a las autoridades mexicanas durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez, quien le preguntó si aceptaba ser extraditado a México, a lo que el empresario respondió que no.

Tras la decisión del magistrado, el director de AHMSA podría seguir preso en Mallorca o bien ser trasladado a una cárcel de Madrid, donde tiene su sede la Audiencia Nacional.

Ancira fue conducido esposado a las 10:30 horas (08:30 GMT) en un furgón policial a las dependencias judiciales de guardia tras pasar la noche detenido en los calabozos de la Policía Nacional en Palma, del archipiélago de Baleares.

El empresario fue arrestado cuando se disponía a tomar un avión en cumplimiento de una solicitud de extradición con orden de captura internacional.

En el momento de su detención en el aeropuerto de Palma, Ancira se mostró sorprendido, pero no opuso resistencia alguna.

El juez Pedraz, que investigará los presuntos ilícitos de Ancira, fue el mismo que desestimó en enero de 2016 la causa contra el ex presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por considerar que no había base alguna para probar su pertenencia a una organización criminal.

Entre los delitos presuntamente cometidos por Ancira se encuentra también la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la que la petrolera pagó un sobreprecio estimado en más de 500 millones de dólares.

La Embajada de México en España recibió ya la notificación oficial de la detención del empresario mexicano y espera instrucciones de la Cancillería para poder tramitar el proceso de extradición. México a partir de este miércoles dispone de 40 días para presentar toda la documentación que respalde la entrega de Ancira a las autoridades mexicanas.

Ancira se enfrenta en México a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la Fiscalía General de la República (FGR), que tramita una denuncia presentada el 5 de marzo por la petrolera mexicana Pemex.

La denuncia fue presentada por la apoderada legal de la petrolera estatal “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”, explicó la Fiscalía.

Añadió que, como resultado de más de dos meses de investigaciones, se encuentran en proceso de ejecución varias órdenes de captura que se mantienen en reserva en estricto apego a la ley.

Antes de su captura en Palma, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público mexicana ordenó congelar las cuentas bancarias de Ancira y de su empresa siderúrgica Altos Hornos de México.