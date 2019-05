A días de comicios, López Obrador hace trampa

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se empeña en tener manada de “elefantes blancos”

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las conferencias de prensa mañaneras se suspendieran en los estados donde habrá elecciones este fin de semana, no deja de llamar la atención que precisamente el domingo 2 de junio, es el día que escogió ni más ni menos que para poner la primera piedra de uno de los “elefantes blancos” de su administración: la refinería de Dos Bocas, tan cuestionada y señalada.

No sobra decir que todavía no hay estudios de impacto ambiental de este proyecto, como no los había cuando hace unos meses, AMLO dio el “banderazo de salida” a los trabajos de otro de sus “elefantes blancos” de la llamada Cuarta Transformación: el Aeropuerto “Felipe Angeles”, mejor conocido como el de Santa Lucía, con todo y el cerro que tiene en medio y que brinda un paisaje impresionante de la estructura.

Como se recordará, este proyecto lo “pintó” el presidente como “el sueño dorado” de la llamada Cuarta Transformación, al señalar que con esta gran utopía se obtendría un ahorro de 100 mil millones de pesos, pero al final, la realidad se ha encargado de darle un muy duro revés al tabasqueño pero él, vehemente como suele ser, sigue en sus empeños de tener una manada de “elefantes blancos” que hagan brillar su gestión. El tiempo determinará qué es lo que ocurre.

Pero en eso de estar inaugurando obras que carecen del más mínimo estudio que las sustenten, López Obrador ha demostrado que es experto, e incluso hace trampa, pues habría que estar ciego para no percatarse que quiere apuntalar a su partido para estos comicios del fin de semana que desde luego, su instituto político ganará en su mayoría, pero tal parece que la obsesión del tabasqueño es tener más y más votos para su causa, sobre todo porque en días recientes, las encuestas reportan que su popularidad ha bajado, poco, pero esa es la tendencia.

A días de los próximos comicios, se desató el escándalo en contra del director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, -contra quien ya la Interpol emitió ficha roja- y ello representó sin duda un gran apoyo para el presidente y su partido en esta víspera electoral.

Evidentemente, estos dos ex funcionarios tienen muchas probabilidades de ser culpables, pero el tabasqueño confía en que eso repuntará a sus candidatos y no tendrá rival que pueda ganarle. ¿Será?, porque además el tabasqueño aseguró que no se trata de ninguna revancha política en contra de Lozoya porque ni lo conoce.

Por si lo anterior no fuera suficiente, madame Christine Lagarde estuvo en México, país que le fascina, como dice el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, y se reunió con el presidente López Obrador, a quien felicitó por buscar impulsar un crecimiento económico inclusivo. ¿Así o más apoyo?

Municiones

*** Luego de que Huawei, de Ren Zhengfei, interpusiera ayer una nueva moción contra la Ley de Autorización para la Defensa Nacional 2019 de Estados Unidos, se pone a prueba la independencia que tiene el Poder Judicial en aquel país con respecto al presidente Donald Trump.​

Cuentan que los abogados de la firma de tecnología confían en que el Tribunal de Texas declarará en las próximas semanas la inconstitucionalidad de la prohibición que impide a las agencias federales y sus contratistas adquirir equipos de la compañía; esto, debido a que no se han presentado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad.

*** Menudo revés se llevó el candidato de Morena al gobierno de Baja California, Jaime Bonilla, pues ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votó por unanimidad revocar la sentencia del Tribunal local, que establecía que el período de quien resulte electo este dos de junio sería de seis años, pero ahora ya no.

Así de contundente se vio el Tribunl Electoral pues el gobernador que resulte electo en ese estado, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021

*** Por cierto, en los últimos detalles y a días de dichos comicios, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo una reunión con la comisión legislativa de seguimiento a los procesos electorales locales de este año. Acompañado del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, Córdova informó a senadores y diputados sobre los avances en la organización de los comicios en las seis entidades con elecciones este 2 de junio: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.

A tan solo unos días de la Jornada Electoral, el Presidente del INE explicó que se tienen integradas el 100% de las más de 23 mil casillas que operarán este domingo y destacó que en este proceso electoral ha habido plena disposición de la ciudadanía para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla.

A la reunión asistieron las senadoras Imelda Castro y Verónica Camino; el presidente de dicha Comisión legislativa, Cruz Pérez Cuéllar, Miguel Ángel Mancera y Américo Villarreal. También estuvieron presentes la diputada Verónica Juárez y los diputados Lucio Ernesto Palacios y Silvano Garay.

*** Respecto a la bomba que soltó el presidente López Obrador de AHMSA, en el Senado de la República, de inmediato reaccionaron. El coordinador de la fracción del PAN en esa instancia parlamentaria, Mauricio Kuri, se vio más bien escéptico, pero le dio el beneficio de la duda a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por lo demás, señaló: “espero que esto no tenga ningún aspecto político (en la investigación) y verdaderamente quieran ir sobre el tema de corrupción y sobre temas que tienen que ver con poner un ejemplo en el país.

Yo espero que así sea y confío en Santiago Nieto y confío en el fiscal general de la República, (Alejandro Gertz Manero). Agregó que la FGR es una institución que debe tener autonomía, “hay que confiar en las instituciones, es nuestra realidad y tenemos que confiar en el Fiscal General de la República, que para un servidor tiene todo el prestigio”.

