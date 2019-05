Odiseo Bichir cautiva en “Pequeña voz”

La comedia musical se presenta en el Teatro Milán con un mensaje contundente, motivador a buscar la libertad

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Jim Cartwright y dirección de Alonso Íñiguez, “Pequeña voz” se presenta en el Teatro Milán. Una historia de contrastes, donde la perseverancia y el amor se convertirán en un motivador para que el espectador busque su propia libertad. Protagonizada por María Penella, Karina Gidi, Odiseo Bichir y otros, el montaje permanecerá en temporada al menos hasta el 14 de julio con funciones de viernes a domingo.

El maestro Odiseo Bichir, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN“Mi personaje es un corredor de apuestas que se convierte en un representante de artistas de poca monta. Seduce a Mary la mamá de LV (Little Voice), aprovecha sus habilidades seductoras para entrar a la familia. Es un hombre de trucos, engaños, mascaradas, posturas para conseguir lo que quiere y lo que quiere es tener un lugar donde pasarla bien y divertirse, pero descubre que Mary tiene una hija a la que le apodan pequeña voz, una niña tímida, jovencita, callada, apenas habla, no es igual de extrovertida y ruidosa que su madre, pero tiene una cualidad que sorprende y es que imita las voces de grandes cantantes que admira, como Marilyn Monroe”.

Por lo anterior a su personaje “le parece una oportunidad, explotar estas cualidades en un escenario, trata de convencerla de convertirse en su representada. Se quiere aprovechar de esta situación, ganar dinero en el medio del espectáculo. El señor va a un bar y con esto espera lograr un éxito sin precedentes en su incipiente carrera de representante de artistas, le cuesta trabajo convencer a la gente de que ha encontrado por fin algo que valga la pena, pero no descansará hasta lograrlo”.

Describe su personaje como “un hombre con enormes carencias, con dificultades para relacionarse sinceramente con otras personas, para ser honesto y tratar con respeto a las mujeres. Se le complica mucho ser una persona leal, es un mentiroso, manipulador, uno que resulta ser agresivo para la personalidad de LV, que por su parte es sutil y delicada, ella no está cómoda en las multitudes. Así que mi personaje es ruidoso, vulgar y ostentoso, aunque su personalidad denota inseguridad y ausencia de amor, son muchas capas de oropel, tiene un aparente aplomo y confianza que no posee. No confía en sí mismo no cree en él… trata de apantallar y presumir que posee conocimiento o inteligencia para resolver los enigmas que representan los vacíos del mundo del espectáculo, pero es una farsa”.

Asegura por otra parte que “en este universo se desenvuelven los acontecimientos donde LV es una criatura a la deriva, un ser humano que nos conmueve, tiene la virtud de sobrevivir en ambiente hostil, lo cual nos genera la esperanza de que pueda haber cierta luz en el camino que cada quien transita. Es un personaje sin ser héroe, sirve de ventana luminosa y todo aderezado con este encanto de la música y fascinación por figuras de grandes artistas que han pasado por el mundo”.

En ese tenor enfatiza “el teatro es un espejo, no importa el género o el tono, desde finales de la Segunda Guerra Mundial se ha dado todo tipo de teatro, el de farsa feroz, el de lo absurdo, el que expone las miserias de la condición humana y las devuelve al espectador para que el espectador encuentre sus propias voces de ubicación en la tierra. Solo el público tiene esa capacidad. ‘Pequeña voz’ muestra personajes extranjeros, es un mundo nacido en la pluma de un británico, que habla de un cierto estrato social abandonado, no obstante, el público puede perfectamente establecer un paralelo con nuestra realidad mexicana, en cuanto a que estos personajes están haciendo lo que pueden, con lo que alcanzan a entender, para resolver carencias económicas graves, de comunicación, educativas, culturales, que les permiten crecer amorosamente, aun así deben soportar el peso del abuso, de la falta de respeto y la violación criminal de sus derechos individuales”. Por lo anterior, destaca “debemos conservar la esperanza de que, a través de encontrar la propia voz, la auténtica pequeña voz de lo que es genuino, elemental, natural, verdadero, consistente, sólido, se prevalezca y la verdad encuentre su camino. LV merece libertad, de ser feliz siendo lo que quiera ser, todos lo merecemos”, concluyó.

