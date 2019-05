México, listo para aprobar el T-MEC

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con la seguridad de que será aprobado a la brevedad, funcionarios del gobierno federal entregaron ayer al Senado el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, para ser ratificado por los legisladores federales.

El anuncio de la presentación del proyecto de acuerdo lo hizo en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador y quedará a cargo del Senado porque constitucionalmente es la Cámara responsable de revisar todo lo que se refiere a relaciones internacionales.

Como apuntamos, no se prevé ninguna oposición por parte de los legisladores mexicanos.

El problema, si es que existe alguno, podría darse en Canadá o, sobre todo, en los Estados Unidos, en donde el gobierno encabezado por el multimillonario Donald Trump, ha dado muestras de estar en contra del libre comercio y, además, enfrenta problemas con la oposición interna, pues sus contrincantes demócratas amenazan con bloquear la ratificación del acuerdo tripartita.

Por parte de México, la negociación la condujo el equipo del ex presidente Enrique Peña Nieto, con participación y presencia, en el tramo final, de comisionados del entonces presidente electo, López Obrador, de manera destacada el ahora subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.

Precisamente este funcionario federal, al acompañar al primer mandatario en la conferencia mañanera reafirmó su confianza en que la ratificación del T-MEC esté completa antes de julio o agosto, una vez que pase por los procesos correspondientes en los legislativos de los tres países.

“Estoy seguro que se va a aprobar el tratado. Descarto que se vaya a abrir la negociación (porque) hay condiciones inmejorables para su aprobación”, manifestó por su parte el presidente López Obrador al confirmar su decisión de que irían al Senado los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, además del mencionado subsecretario Seade.

De última hora se agregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Con la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dará un mensaje de estabilidad económica y de apertura comercial, aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en declaraciones previas a la ceremonia.

“Este instrumento una vez aprobado, se remite al Ejecutivo y tiene efectos de Ley. Creemos que el instrumento de ratificación es importante para el país, trascendente porque con él se da un mensaje no solo de estabilidad económica sino de apertura comercial en el mundo”, añadió Monreal.

Por parte de México, lo único que faltaba para cumplir los compromisos contraídos como parte del T-MEC era la nueva reforma laboral, que ya fue aprobada con respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

Para aprobar el T-MEC no se requiere mayoría calificada, bastarían los votos de la fracción mayoritaria de Morena, pero Monreal busca obtener unanimidad de nueva cuenta, para demostrar a los socios extranjeros la unidad de los mexicanos.

La Cosecha

Siguen los problemas para la presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), Alejandra Palacios, esta vez diputados federales censuraron un artículo que publicó en el diario Reforma el pasado 24 de enero, en el cual criticó la entrada de Banco Azteca al mercado de dispersión de programas sociales, es decir, la entrega a los beneficiarios de la ayuda en efectivo que proporciona el gobierno federal a diversos sectores desprotegidos de la sociedad.

En su comentario periodístico, la comisionada Palacios reconoció que existe concentración de mercado en el sector financiero, pero en lo que se consideró una manifestación de incongruencia, no supo justificarla, razón por la cual condenó la entrada de un nuevo competidor a dicho mercado.

Tampoco explicó por qué lo hace ahora y no el sexenio pasado cuando se concentró la asignación en sólo tres bancos.

Otro aspecto censurado por los legisladores se refiere a la omisión de Palacios al no mencionar que el presidente López Obrador y la Asociación de Bancos de México han declarado que todos los bancos participarán.

Como si lo anterior no fuera poco, expuso que Banco Azteca interpuso una queja que ya fue desechada, omitiendo mencionar, que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Cofece, Cutberto Arteaga, quien rechazó la queja, fue designado ilegalmente por Alejandra Palacios; razón por la cual está siendo investigada por el Senado.

En consecuencia, dicen los enterados, Palacios vuelve a mentir en Cámara de Diputados, engañando a los mexicanos con argumentos incongruentes y contradictorios que confirman las presunciones de corrupción y de conflicto de interés, al defender el poder del oligopolio de lo grandes bancos extranjeros.

El aumento de los índices de inseguridad, así como la disminución en los precios de cámaras y equipos de grabación en el mercado, ha propiciado un incremento en el uso de sistemas de videovigilancia en casas habitación, comercios e industrias.

Anteriormente, el uso de éstas tecnologías era sólo para personas de altos ingresos o que tenían problemas de seguridad, sin embargo, a últimas fechas dado el incremento en los índices delictivos en el país, cualquier persona, de todos los niveles económicos, recurre al uso de cámaras y alarmas para proteger sus casas, comercios o bienes en general.

Además, han aparecido en tiendas y supermercados una gran variedad de cámaras de videovigilancia y alarmas de diversos precios y calidades, pero para José Luis Rodríguez, de la empresa ADT, las mejores, más seguras y económicas, son las que se contratan en compañías especializadas, y si éstas cuentan con el servicio de monitoreo, aún mejor.

Según Rodríguez, las cámaras de seguridad, incluidas las más costosas, resultan poco efectivas si no son operadas por profesionales que las manipulen correctamente y si no están conectadas a los servicios de seguridad pública, por lo cual no hay capacidad de reacción inmediata.

El secretario de Organización del CEN del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que su partido está listo para ganar las elecciones el 2 de junio y advirtió que no va a permitir ninguna violación a la legislación electoral,

El dirigente priísta anticipó que el tricolor dará seguimiento a las incidencias que se presenten durante la jornada electoral, además de las denuncias formuladas con anterioridad ante el Instituto Estatal Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.

En conferencia de prensa, acompañado por la presidenta del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, y los candidatos por los distritos 14 y 15, que corresponden a Ciudad Victoria, Alejandro Etienne Llano y Ofelia Garza Pineda, Gutiérrez de la Garza aseguró que los priístas están listos para las elecciones del próximo domingo.

Pero no todo es optimismo en las filas del tricolor, pues otros dos de sus miembros aparecen en las secciones de “nota roja”, acusados de delitos cometidos durante el desempeño de cargos públicos.

Por una parte, se anunció que las autoridades judiciales de Guanajuato detuvieron a la ex presidenta municipal de León, Bárbara Botello, acusada de peculado. El equipo de Botello protestó por supuesta violación a sus derechos, porque no hubo previa audiencia.

Bárbara Botello fue presidenta municipal de León durante el periodo 2012-2015, a donde llegó con gran respaldo popular, al grado de que en su momento fue considerada una poderosa candidata para que el PRI recuperara el gobierno estatal que entregó desde inicios de los años 90 del siglo pasado, en la primera de las llamadas “concertacesiones”, que llevó al poder, sin elecciones de por medio, al panista Carlos Medina Plascencia, que desplazó al que fuera su candidato, quien se quejó de fraude, Vicente Fox.

Los propios priístas se encargaron de sancionar a otro antiguo funcionario perseguido por irregularidades en el manejo de los recursos públicos, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien se presume está exiliado en Texas.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ratificó ayer la expulsión de Duarte Jáquez, quien, “por ningún motivo, podrá reafiliarse”.

