Por fin llegó la Exposición de Louis Vuitton a la Ciudad de México; a pesar de haber sido retrasada una semana “Time Capsule” está finalmente abierta al público en Palacio de Hierro Polanco, es decir El Palacio de los Palacios.

La exposición de Louis Vuitton le ha dado la vuelta al mundo presentándose en diferentes metrópolis como Los Ángeles, Dubái, Hong Kong, Berlín, etc. Y en su décimo cuarta locación la Ciudad de México fue seleccionada por motivo de los 30 años de Louis Vuitton en México.

Louis Vuitton se ha hecho un nombre como una de las más influyentes dentro de la industria gracias a su innovación en artículos de viaje y prendas de vestir de lujo.

“Time Capsule” nos cuenta la historia de la famosa marca francesa por medio de una selección de objetos que datan de 1854, fecha de la fundación de la maison hasta otros de colecciones de nuestros días, la exposición nos muestra las formas en las que Louis Vuitton ha evolucionado adaptando avances tecnológicos y de transporte.

El famoso diseñador comenzó su carrera como el emballeur favorito de la Emperatriz Eugénie, un experto en el arte de empacar y es así como Louis Vuitton comenzó su imperio creando baúles, y vasijas de viaje, uno de los objetos más sorprendentes de la colección es un maletero para automóviles y es que Louis más que diseñador era un inventor ya que iba adelantado a las necesidades de la sociedad, cuando los automóviles comenzaron a usarse no contaban con espacio para guardar cosas y Louis por tal razón creó maleteros que se embonaban a los automóviles.

La exhibición cuenta con seis salas: La habitación de los artesanos, La clave de los Códigos, Viajes alrededor del Mundo, Elegancia en Movimiento, Íconos de la Casa y Magic Malle.

No se pueden perder esta grandiosa exposición sólo estará abierta hasta el domingo 16 de junio del 2019 con horarios de lunes a domingo de 11 am a 9 pm, entrada gratuita por lo que no tienen ningún pretexto para no visitarla y aprender del buen gusto de la moda francesa.