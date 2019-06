El Tri debuta con triunfo en torneo Esperanzas de Toulón

La Sub 22 se impone a Baréin

Este jueves se medirá ante Irlanda, que goleó 4-1 a China

La selección mexicana de futbol Sub 22 debutó de buena forma en el Torneo Maurice Revello, antes Esperanzas de Toulón, al imponerse 2-0 a su similar de Baréin, en actividad del Grupo C.

Los goles de la victoria fueron obra de Ismael Govea al minuto cuatro, así como de Jairo Torres al nueve; su siguiente duelo será el jueves cuando mida fuerzas con la República de Irlanda.

Con este resultado, el representante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) sumó tres unidades en el segundo puesto de dicho sector; los asiáticos se quedaron en el tercer sitio sin puntos.

El duelo se inclinó para el “Tri” prácticamente desde el inicio, ya que apenas al minuto cuatro terminaron con el cero en un tiro de esquina por derecha que Ismael Govea conectó con la cabeza para ponerla en el fondo de las redes.

La ventaja acentuó por completo el control del cuadro que dirige Jaime Lozano, y al minuto nueve aumentaron la ventaja en un centro por derecha de Alan Mozo al área, donde Jairo Torres se lanzó para conectar un testarazo sólido.

Tras un susto por un disparo de Ahmed Sanad que reventó el travesaño, México pudo aumentar la ventaja, pero sus cabezazos no terminaron en el fondo de las redes. Para el complemento, el ritmo de juego bajó un poco, Bahréin no hizo mucho para acortar distancias; el cuadro “azteca” no tuvo tanta profundidad.

La más importante se dio en tiempo agregado en un remate de cabeza de Joaquín Esquivel, que pegó en el travesaño, para dejar el marcador en 2-0.

Lozano mandó a la cancha a tres jugadores del Atlas (Hernández, Govea y Torres), dos de Santos (Angulo y Arteaga), uno de Pumas (Mozo), América (Córdova), Pachuca (Aguirre), Lobos (Esquivel), Guadalajara (Godínez) y Querétaro (Yrizar).

Irlanda, que goleó 4-1 a China, es el siguiente rival, el cotejo se disputará el jueves a las 12:30 horas tiempo de México.