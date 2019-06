Grupo Mojado regresará con “Todavía no te olvido”

La agrupación radica en Estados Unidos, pero dado el éxito de sus temas, ya planea una gira por México

Arturo Arellano

El Grupo Mojado es originario de Matamoros, Tamaulipas. Su gran trayectoria es avalada por sus más de 3.5 millones de CDS vendidos en diferentes partes del mundo como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Argentina, y Puerto Rico; países en los cuales ha tenido el honor de representar a México con sus actuaciones en vivo. Fueron galardonados en sus inicios con premios tales como la revelación del año en 1992 con “Tonta”, galardón que otorga la revista Billboard. Actualmente, Mojado planea la presentación de su nuevo material discográfico del que se desprende el primer sencillo “Todavía no te olvido” con el que seguramente tendrá una extensa gira.

José Luis Dávila comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “Tenemos un nuevo disco que sale en dos o tres meses, está de moda que se lanzan sencillos y video más tarde se saca la producción completa, el primer corte es ‘Todavía no te olvido’ y la gente ha respondido bien, es un tema romántico, como la gente nos conoce. Mojado es un grupo versátil, iniciamos pensando en que debía ser un grupo romántico y ya teníamos los temas, pero luego vimos la necesidad de algo tropical. Así sacamos ‘Tonta’ y a la gente le encantó, así que decidimos seguir mejor por la línea versátil, cumbia mariachi, banda, un poco de todo”.

En ese tenor, destaca que el disco “vendrá con la misma esencia, tenemos romántico, banda, tropical y vamos a incursionar en reggaetón,porque es lo que está escuchando la juventud, vamos a ver cómo nos va con eso. Estamos apoyados con gente de Colombia en el tema del reggaetón y lo que queremos es aportar, porque no se trata de solo hacer lo que todos hacen, sino de aportar algo nuevo, una fusión y ver cómo es recibida”.

Dado que Mojado aborda tantos géneros, el cantante destaca que “para los conciertos en vivo nos valemos de la tecnología, desde hace años trabajamos muy bien, el que no la usa es porque no la quiere, porque se trata de enriquecer lo que tienes en vivo con las secuencias, por ejemplo, de mariachi o de banda y suena impecable. Nosotros dentro de lo que estamos haciendo vamos a mantener el romanticismo. Eso lo llevaremos al reggaetón a diferencia de otros que van hacia allá con agresión o altanería, que no es nuestra forma de ser”.

Los integrantes de Grupo Mojado radican en Estados Unidos, pero aseguran que pronto vendrán a México “hace muchos años cuando sacamos el disco ‘Sueño y realidad’, nos funcionó mucho y tocó la casualidad de que pudimos andar con Los Tigres del Norte por seis meses, empezamos a tocar temas que nadie conocía, y los aceptaron. La idea de ir a México ya con este disco es retomar totalmente temas que han sido éxito, así que sin duda iremos”.

Finalmente, adelantó que “en el disco vendrán sorpresas, hemos hecho muchas amistades, por lo que tendremos la participación de grandes estrellas. El objetivo es que la gente lo reciba bien, detrás de todo esto hay mucho trabajo, como año y medio o dos de elegir temas, y esperamos que gusten mucho”.