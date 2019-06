“El arte de no amargarse la vida”, de Rafael Santandreu

Patricia Correa

La presente edición, actualizada por Rafael Santandreu, contiene un nuevo prólogo e incorpora cinco testimonios de cambio de ex pacientes del autor

Nuestro destino es llegar a ser más fuertes y felices. Rafael Santandreu nos proporciona en este libro un método práctico, accesible y científicamente demostrado para lograrlo. Con un estilo muy propio, combinando su larga experiencia como psicólogo con vivencias personales, muestra cómo podemos transformar nuestro modo de pensar y actuar para conseguir ser personas serenas, alegres y optimistas. Empleando las herramientas de la psicología cognitiva, la escuela terapéutica más reconocida del mundo, El arte de no amargarse la vida se ha convertido en un libro de referencia imprescindible que ha ayudado a cientos de miles de personas a ser más felices. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Rafael Santandreu comentó:

—¿Qué es la psicología cognitiva?

“Es un tipo de psicología que se basa en lo siguiente, en un presupuesto que dijo el filósofo griego Epicteto –‘No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede’- por ejemplo, nos deja la pareja y nos deprimimos, en realidad no es porque nos haya dejado la pareja, es porque nos vamos a decir, Dios mío estoy solo, nunca más volveré a ser feliz y ahora me deprimo, nosotros no nos damos cuenta, pensamos que son las situaciones o las adversidades de la vida, la que nos provocan unas emociones u otras, pero en realidad no, es nuestro dialogo interno, lo que nos decimos cuando suceden estas cosas, ahí está la llave de la psicología cognitiva, la psicología del pensamiento, en tener el control de ese diálogo interno”.

—En el libro mencionas que el neuroticismo es como una tortura mental, explícanos un poco esto:

“Es un estado mental por el cual exageramos los sucesos, nos provocamos emociones negativas o exageradas como ansiedad o depresión, pero eso lo llevamos a cabo exagerando digamos el calibre de las adversidades, en concreto porque ‘terribilizamos’, ‘terribilizar’ es decir a ti mismo que cualquier adversidad es el fin del mundo, ya no podré ser feliz, cuando adquirimos ese hábito, lo hacemos con todo en general y por eso tenemos un estado mental muy perturbado”.

—También explicas que si es posible transformarse a uno mismo en una persona sana a nivel emocional. ¿Cómo lograr esa confianza?

“Explico el caso de la actriz española María Luisa Merlo, ella escribe un libro, donde explica que la mayor parte de su vida fue muy desgraciada, con mucha tendencia a la depresión y a la ansiedad, pero a la edad de 50 años llevó a cabo una terapia cognitiva como la que yo practico, y dice una cosa muy hermosa -yo a la edad de 50 años aprendí a ser feliz- yo creo que esos ejemplos y otros ayudan a las personas a ver que cualquiera puede cambiar a cualquier edad, pero es cierto que se necesita de una guía y bastante esfuerzo para lograrlo, mis pacientes o mis lectores aprenden que hay que hacer una hora de ejercicios mentales todos los días para que se produzca ese cambio en el sistema emocional”.

—¿Por qué es importante tener un control mental adecuado?

“El control mental procede de tener un buen diálogo interno, un sistema de valores propio de personas fuertes y felices, para conseguirlo una de las cosas que atender es combatir lo que yo llamo la ‘necesititis’, que es la enfermedad del siglo XXI, porque está muy extendida, es la creencia que necesitamos muchas cosas para estar bien, necesitamos pareja, necesitamos un buen trabajo, necesitamos una casa bonita, ser delgados, tener muchos amigos, ser extrovertidos, estar al día, y millones de cosas, y como falles en una sola, eres un gusano de la peor especia, entonces esta ‘necesititis’ es la que te provoca muchas debilidad emocional, porque cada necesidad inventada es una carga, sin embargo las personas más fuertes y felices, necesitan poco para estar bien, de hecho sólo necesitan el agua y la comida del día”.

