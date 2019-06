Reconoce López Obrador que sí ha polarizado a la nación

Aclara que su lucha es contra la desigualdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí ha polarizado a la nación porque “estoy en contra de los corruptos y de la simulación”, luego de los señalamientos del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en ese sentido.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, aclaró que su lucha es contra la desigualdad y el respeto a los derechos humanos.

Precisó que en una sociedad libre, democrática, siempre habrá diferencias y que, en el caso de México hubo cambios importantes y hay quienes no quieren entender de que ya es otra realidad “y no se resignan y tampoco se actualizan”.

Entonces, “se aferran, cuando la realidad es otra. Mi recomendación respetuosa es que entiendan que es otra realidad (en México). Ya no es el tiempo en que se pensaba que el pueblo no contaba o no existía”.

O bien, que las decisiones las tomaba una élite, “eso ya cambió. Ya pueden escribir la columna que sea y la gente tiene una forma de pensar distinta. Hubo un cambio de mentalidad”.

En tal sentido, propuso “tocarles la puerta” o enviarles un correo electrónico a quienes se resisten al cambio y, con todo respeto, decirles que ya cambió la realidad en México. “Te aviso, con todo respeto, que ya cambió la realidad. Ya no hay corrupción ni impunidad tolerada”.

Aclaró que el influyentísimo, la fama o los grados no interesan. “Como, por ejemplo, los científicos, los intelectuales que no tienen razón y sí, a lo mejor, no siquiera son científicos – con todo respeto-. Son administradores de instituciones dedicadas al fomento de la ciencia y de la tecnología”.