Política contra turismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Anaheim, California.- No solo México es el único país donde la política pareciera estar contra el turismo, lo mismo está pasando en los últimos años en los Estados Unidos.

Por un lado, esfuerzos importantes de US Travel Association y de Brand USA en realizar foros tan importantes como el IPW, promover la marca país y los destinos alrededor del mundo y por otro, el presidente Trump y su administración trataron de disolver Brand USA y siguen envolviendo a los Estados Unidos en una guerra comercial, sin importar que la imagen es relevante para el turismo, una de las industrias que más divisas genera.

La política de la actual administración en la Unión Americana no tiene el menor interés por fomentar el turismo, lo mismo ocurre en México.

El presidente Trump y el secretario de Economía –de donde depende el turismo— no saben ni les interesa saber a fondo cómo opera el sector y la importancia que tiene. Algo muy parecido a lo que ocurre en México.

Tantas coincidencias no van a buen puerto, con la diferencia que en los Estados Unidos el sector empresarial se ocupa y no solo se preocupa, el modelo de negocios en el turismo no se frena y si no hay apoyo gubernamental, las empresas del sector lo hacen por su cuenta.

En México los empresarios del turismo estiran la mano, no logran consolidarse sin el apoyo público.

Por eso aquí tienen un IPW y allá un Tianguis Turístico.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197