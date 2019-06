María José tiene “Conexión” íntima con sus fans

La cantante lanza cd/dvd con versiones en vivo de sus más grandes éxitos, incluso algunos en compañía de invitados especiales, comoo Yuri, Carlos Rivera, Ha*Ash, Vanesa Martin

Está lista para encarnar a “María Magadalena” el próximo 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1

Acumula más de 14.2 millones de reproducciones en YouTube con su nuevo disco

Arturo Arellano

Tras acumular 14.2 millones de reproducciones en YouTube con los primeros adelantos de su nueva producción titulada “Conexión”, María José por fin lo presentó en su totalidad, debutando en el número 2 de los discos más vendidos de iTunes en México, festejando con lo anterior sus 13 años de carrera como solista.

El disco fue grabado en su totalidad en vivo, donde “La Jos” repasa los éxitos que la han posicionado como una de las artistas pop más importantes de la actualidad. En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante aseveró “Ha sido una respuesta muy grande la reacción de la gente porque antes debías esperar a que saliera todo el disco para saber cómo lo recibirían, ahora no, ahora lanzamos algunos temas antes y vamos viendo en vivo cómo la gente va reaccionando, de hecho tuvimos un preestreno digital en YouTube y pudimos ver en tiempo real los comentarios de la gente, lo que opinaban de cada canción, en su mayoría todo fue positivo. Estamos contentos con la respuesta hasta ahora”.

De la selección de los temas incluidos en el material dijo “Al principio sí estábamos metidos en camisa de once varas, pero luego lo resolvimos más fácil, pensé ‘Si yo fuera a un concierto de Gloria Trevi ¿Qué canciones me gustaría escuchar?’, partiendo de eso ya fue más sencillo, pensé incluso en aquellos que no son tan fans de María José, pero que si escuchan mi música, ellos podrán escuchar el disco y encontrarán las canciones que conocen, las más icónicas”, lo mismo reconoce que “algunas tienen arreglos diferentes, se les puso como botox (risas), es la misma estructura pero sí las refrescamos, porque algunas ya tienen más de trece años, les pusimos implantes de bubi (risas)”.

Dentro de esta labor, María José experimentó incluso con reggaetón. “Tenemos ‘Las que se ponen bien la falda’, el primer sencillo de mi disco pasado, que canté con Ivy Queen, la reina del reggaetón, de hecho el tema no sería en este género, pero cuando se suma ella, decidimos dejarlo en urbano, me sentí bien cobijada. De ahí creo que me atrevería a hacer casi cualquier tipo de música, ya he estado con la Sonora Santanera, ya hice cumbia, duetos con Carlos Baute, canciones para los tributos a José José, creo que me van bien casi todos los géneros, mariachi, salsa, lo que me pongan, pero por ejemplo punk o metal no”.

De los invitados destacó que quedaron varios pendientes en la lista “había más invitados de los que salen el disco, por ejemplo, Alejandro Fernández estaba de gira y no pudo grabar, La Sonora Santanera ya estaba confirmada, pero por fechas no se logró, Ana Gabriel, es otra de ellas, pero tampoco pudo. De modo que los que están, movimos cielo, mar y tierra para que estuvieran, Yuri fue la única que grabó un día antes, en el ensayo general, los demás grabaron en el concierto, Carlos Rivera, Ha*Ash, Vanesa Martin. Con todos estuvo muy padre, hay incluso un video testimonial en el que ellos platican su experiencia”.

Actualmente, María José participa en la conducción del programa unitario titulado “Esta historia me suena”, de lo cual platicó “Ya se estrenó, me llamaron para la conducción y para actuar en el primer capítulo”, pero niega que quiera hacer carrera en la televisión “Ya se habla de una segunda temporada, Emmanuel me dijo que quiere hacer el primer capítulo de esta continuidad, conmigo actuando otra vez. Para probar está bien, pero lo mío es cantar, tengo la oportunidad de estar también en ‘Jesucristo Súper Estrella’ donde actuaré y canataré dando vida a María Magaldena, son buenas oportunidades, las disfruto y las aprovecho, pero mi vida es la cantada”, finalizó.