Un paso atrás y dos adelante

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

YA VIMOS COMO ES EL BUEN MANEJO DE LAS MASAS: se impacta, se buscan, se les compromete, se despierta el nacionalismo, se dice que vamos a dar cara por medio del diálogo en vez de la violencia, mandamos negociadores, no como los que nos envió el gobierno en 1968 y los que enviamos los del CNH que, al final de cuentas, no sabemos si nos dijeron la verdad, pero si gente de confianza y la de mayor confianza, ya lo hemos dicho, en materia política, sin duda alguna, es Marcelo Ebrard el hombre de las confianzas y así se realiza el gran evento, llevando hasta los momentos finales los acuerdos, y al final de cuentas, no importan las formas sino los fondos, y la verdad sea dicha, era tiempo de que el mismo gobierno de AMLO entendiera que no podía mantener una política de puertas abiertas a las caravanas de migrantes que son un enorme negocio para algunos y son la mejor forma de transportar drogas, armas, gente y dinero por todo su paso, extendiendo el poder de las mafias, así que con este manejo, Trump le brinda la oportunidad de controlar el flujo migratorio, que no lo hubiera podido hacer solamente por decreto, porque se le hubiera venido el mundo encima, si así, como diría el clásico, hay muchos políticos-periodistas a los que no les embona ningún chile, y es que cada uno escribe y opina para sus intereses o para los que les pagan.

El pretexto de México para poder colocar las rutas del orden y de manejar desde la frontera sur el paso de las caravanas de migrantes era importante, pero las primeras declaraciones del Presidente le obligaban a respetar su palabra, diciendo que no se reprimiría y se dejaría cruzar por el país a los que así lo quisieran, y esto alentó a grupos para que se continuaran con las invasiones y generaran los enormes problemas y conflictos en la zona norte del país y sur de los EU, hoy, con esos compromisos, les damos oportunidad de solicitar su ingreso, no en forma desordenada y sin documentos, sino como se les permita, y esto es establecer el control, y así, bajo este argumento, se podrán detener y sacar del país a todo aquel que no cumpla con este requisito.

Hemos señalado que en esto de que se impondrían los impuestos a las importaciones y exportaciones en forma creciente si no se cumplía con la primera demanda, se hubiera generado un gran desmadre, porque si llegáramos al 25%, por supuesto que tendríamos una enorme fisura en la economía nacional, incluso, con la imposición del 5%, pero si logramos que no se impusieran los aranceles, también se había hablado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y es cierto que, cuando menos, en esta fase, tanto los empresarios que de todo se espantan y gritan bajo el esquema de que: “becerro que no brama, no mama”, pues en verdad, poca preocupación les tenía la amenaza, ya que al final de cuentas, ellos, transferirían los aumentos a sus compradores finales y seguirían ganando igual o más que como ahora; en el caso de los narcotraficantes, el asunto también les tiene sin cuidado, ya que saben que no se trata de espacios o de que se busquen los acuerdos, ningún narcotraficante se sentiría confiado ante un acuerdo, ya que ellos siempre viven en el horror y la agonía, ellos quieren controlar y así, aprovechando la “tregua”, pues los narcotraficantes, como los de la nueva generación, siguen aumentando su espacio territorial y ahora van por el control absoluto de Michoacán y Guanajuato y amplían sus relaciones a Puebla y la CDMX, pero además, tienen tal manejo que se inclinan a cocorear al mismo Presidente con amenazas y actos de extrema violencia. Los que deben estar muy preocupados en este manejo son los grandes inversionistas que sirven para reciclar los fondos del narcotráfico y del crimen organizado a la economía nacional, con lo que conocemos como “lavado de dinero” y, esos y los banqueros y los políticos que tienen y mantienen compromisos con ellos, porque en caso de caer en las redes de la justicia, sin duda, poco tardarían en dar rienda suelta a la boca para presionar a todos sus cómplices y que estos se pongan las pilas para sacarles del problema.

El asunto no es menor, con la legalización de la mariguana las utilidades por esta rama se bajaron mucho y, ahora, ellos presionan para que no se legalice en el país, así que sólo les quedan las drogas de diseño y químicas, que son las que están causando mayores estragos en la salud de los consumidores, pero dejan enormes ganancias, que deben ser recicladas a la economía y garantizar el futuro de los malosos, por esa razón, con las caravanas aprovechaban o aprovechan las ocasiones en enviar a sus soldados que se van a quedar en la región y apoyarán las acciones paramilitares que la mafia desarrolla y con la cual, controla sus territorios, de ahí que se ha visto en muchos sitios, lo repetimos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños , colombianos y venezolanos en muchos sitios, ocupando zonas donde ellos se encargarán de ampliar sus zonas de influencia y controlar las siembras o traslados de las drogas, armas, gente, dinero y mercancías, tal como se ve ahora el desarrollo del nivel financiero de préstamos por medio del control de “GOTA A GOTA”, que se inicia con los colombianos y ahora ellos administran y operan los demás, incluyendo a los mexicanos sobre todo en la zona del comercio, del comercio informal, de los préstamos inmobiliarios, que les limpiarán millones de dólares en el manejo y operación política y debemos recordar que si los diputados de Morena andan en la quinta chilla y pidiendo préstamos en su cámara, es muy sencillo que muchos caigan en el manejo y compromisos que les pueden generar los subsidios de carácter político, que pueden dar o brindarles los grupos mafiosos, de tal suerte que existen ya municipios controlados políticamente por ellos, así que vemos ese control que lastima a la sociedad y pone en serio peligro a las instituciones, por eso, ahora debe venir la lucha en serio contra el narcotráfico y el crimen organizado, de otra manera nos seguiremos haciendo “pentontos”…

