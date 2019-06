El campeón Andy Ruiz se reúne con AMLO en Palacio Nacional

Primer mexicano en ganar el título de peso completo

El boxeador Andy Ruiz, campeón de peso completo por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le obsequió un cinturón y los guantes con los que se convirtió en el primer mexicano en ganar el campeonato de peso completo.

López Obrador compartió en sus redes sociales el encuentro con el deportistas, quien estuvo acompañado de su papá, su entrenador y Miguel Torruco hijo, comisionado Nacional de Boxeo.

“Es un mexicano ejemplar, viene desde abajo. Es símbolo de perseverancia. Me comentó su papá que pusieron como condición que se cantara el himno nacional mexicano antes de la pelea, sino no salía a boxear”. El presidente mencionó que no usará los guantes que le regaló Andy porque es “pacifista”.

El titular del Ejecutivo le regaló al boxeador un billete de 500 pesos con el rostro de Benito Juárez, regalo que le dio el presidente de Banxico cuando ganó las elecciones presidenciales.

A su llegada a Palacio Nacional, Ruiz recordó que muchos le han discutido su nacionalidad, pero él siempre ha decidido pelear con la bandera mexicana.

“Mucha gente decía que no era mexicano, pero a veces creo que soy más mexicano que otros, peleé por México y me siento orgulloso de estar aquí”, comentó.

Andy Ruiz expresó que su triunfo y el acercamiento con el primer mandatario de México “significa mucho, es algo que quería hacer desde hace mucho, y ya que ando logrando mis sueños, me siento muy orgulloso”.

El titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Miguel Torruco hijo, adelantó que el pugilista mexicoamericano participará en el impulso de este deporte en nuestro país, pues es un ejemplo a seguir para los jóvenes que se han puesto los guantes en busca de nuevas oportunidades.

“Todo es posible, yo sufrí mucho desde chiquito, todo es posible. Nada más cree en Dios, trabaja duro y todo es posible”, manifestó Andy Ruiz sobre su triunfo.

También comentó que quería traer a sus padres de regreso a su país de origen, para que junto con todo su equipo festejaran el campeonato.

“Quería traer a mi papá, mi mamá, todo mi equipo y ser algo grande. Hice historia para México y quieren que sepa que yo soy mexicano también, y pues ando bien orgulloso de estar aquí”.

Ruiz cuenta con cuatro cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Organización Mundial de Boxeo (WBO), Federación Internacional de Boxeo (IBF) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

Explicó que aún necesita ganar la revancha y tampoco descarta participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.