La actriz mexicana Edith González fue desconectada la madrugada de ayer jueves por decisión de la familia en el Hospital Ángeles de Interlomas, donde se encontraba internada desde hace un par de semanas, debido a que el cáncer volvió a su cuerpo

Santiago Creel, padre de su hija, junto con familiares, fans y amigos le dan el último adiós en el Panteón Francés

La actriz mexicana Edith González, quien destacó por sus actuaciones en las telenovelas “Corazón salvaje”, “Salomé” y “Doña Bárbara”, falleció la madrugada del jueves 13 de junio a los 54 años, tras perder la lucha contra el cáncer de ovario.

Leticia Calderón confirmó el deceso de la actriz en su cuenta de Twitter con un emotivo mensaje: “¡Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño”.

En agosto de 2016, a través de sus redes sociales, la artista reveló que padecía cáncer de ovario y había sido sometida a una intervención quirúrgica, para luego continuar con un tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Dos años después declaró que había ganado la batalla contra esa enfermedad.

La actriz mexicana Edith González fue desconectada la madrugada del jueves 13 de junio por decisión de la familia, en un hospital de Huixquilucan, Estado de México, donde se encontraba internada desde hace un par de semanas, debido a que el cáncer volvió a su cuerpo, aunque se desconoce en qué sitio de su organismo.

La noticia fue confirmada por la periodista Mara Patricia Castañeda con la autorización de Cynthia Klitbo, secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y quien está a cargo de los servicios funerarios, a fin de cumplir con la última voluntad de la protagonista de telenovelas como “Corazón salvaje” (1993), “Salomé” y “Doña Bárbara” (2008), entre otras.

“Edith tenía 54 años y decidieron desconectarla durante la madrugada de ayer jueves. El cáncer volvió a su cuerpo, pero desconozco en qué parte. Sólo puedo decir que este mal la llevó a una condición de debilidad”, comentó Castañeda, directora general de Televisa Espectáculos.

La familia, dijo, “optó por desconectarla porque no sé si se haya puesto mal del corazón o de algún otro órgano. Edith siempre fue muy discreta y nunca quiso confirmar que el cáncer había vuelto”.

El actor Mario Casillas, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), lamentó la noticia de su fallecimiento.

“Tengo mucho que agradecerle, porque cuando supimos que mi hija padecía cáncer, fue ella la primera en darnos sus consejos y estuvo al pendiente de mi niña, habló con ella y le infundió fuerza y coraje para hacer frente a esta enfermedad.

Casillas dijo que le comentó: “Al cáncer se le da pelea de pie y así lo haremos, detalle que mi esposa agradeció infinitamente afianzando su amistad con Edith”, compartió en entrevista.

La carta que Edith González le escribió a Constanza

Fue por medio de su cuenta de Instagram en donde la actriz le escribió la siguiente carta:

“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa.

Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que, sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear.

Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia.

No amor, la vida no es fácil, mas es cabronamente hermosa. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso.

Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y sin embargo eres tuya; tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos ’, es parte del hermoso mensaje que Edith le dejó a su niña.

Eres una niña hermosa, sólo puedo decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Te amo pequeñita”.

Le dan el último adiós en el Panteón Francés

Consternado por el fallecimiento de su amiga y compañera, Edith González, el actor Mauricio Islas aseguró que la actriz se fue de esta vida, rodeada de mucho amor y tranquilidad.

Islas acudió, al igual que otros famosos, como la actriz Andrea Noli, al Panteón Francés de esta ciudad, para dar el último adiós a la protagonista de melodramas como “Corazón salvaje”, quien falleció a los 54 años luego de perder la batalla contra el cáncer.

El actor señaló que estarán muy pendientes del viudo Lorenzo Lazo, así como de Constanza, hija de la actriz, “esto fue una las cosas que nos dejó ella, la amistad con su familia”.

“Siempre fue una gran amiga a la que recordaremos con mucho cariño. Puedo decir que se fue feliz”, dijo el actor.

“Fue una gran persona con la que trabajé muy bien y tanto fue el cariño que hasta nos hicimos compadres”, recordó el actor, al mencionar que Edith fue madrina de su hija Frida.

“La quise mucho y nunca imaginé este desenlace, porque hablé con ella hace poco y teníamos planes de vernos”, comentó Mauricio Islas visiblemente afectado.

El cuerpo de la actriz llegó alrededor de las 14:00 horas a la capilla del Panteón Francés, sin embargo, la seguridad del lugar impidió que la prensa se acercara al lugar.

Al cementerio llegaron también Lorenzo Lazo, viudo de Edith, en una camioneta, y por su parte, Santiago Creel y su hija Constanza, en otro vehículo.

Decenas de admiradores de la actriz se han dieron cita en el exterior del panteón en espera de que se les permita dar el último adiós a Edith, mientras que empleados del recinto se han dado a la tarea de acomodar varias coronas y arreglos florales.

La relación de Edith González con Santiago Creel

Edith González mantuvo una relación con Santiago Creel Miranda, político del Partido Acción Nacional, llena de polémica y escándalos.

La ex pareja se conoció en 2003 durante el mandato de Vicente Fox donde tenía el cargo de secretario de Gobernación.

La actriz y el político comenzaron una relación muy a pesar de que Creel Miranda tenía un matrimonio de 21 años con Beatriz Garza Ríos y tres hijos: Santiago, María y Beatriz.

En 2004, la actriz daría a conocer su embarazo, generando así una ola de rumores y especulaciones sobre quién era el padre, pues la famosa lo mantuvo en secreto por cuatros años hasta que, en 2008, Santiago reconociera a la pequeña en el Registro Civil, luego de que un medio revelara la copia del acta de nacimiento de Constanza, más tarde el político confirmó la información.

Durante dicho periodo, se produjeron varias teorías que señalaban que el senador ocultó su paternidad para no perjudicar sus aspiraciones políticas.

Cabe señalar que ese mismo año la actriz confesaría que su hija siempre ha recibido apoyo de su padre.

“Constanza no fue una bebé planeada, pero fue aceptada y deseada con enorme ilusión por los dos y Santiago siempre ha estado ahí para ella”, señaló González.

¿Quién fue Edith González?

Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Monterrey, México. La carrera de Edith comenzó a los cinco años durante una visita al programa “Siempre en Domingo”, cuando fue seleccionada entre el público para participar en un pequeño papel junto al actor Rafael Baledón. A partir de ese momento, González se convirtió en una actriz infantil de Televiteatros y en películas de los años 70.

González estudió actuación en Nueva York, Londres y París. Formó parte de la academia del director de teatro Lee Strasberg, además de estudiar en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute. También formó parte de la Universidad de la Sorbona, donde estudió inglés e historia del arte y jazz en Gran Bretaña. Entre sus papeles de telenovelas más recordados destaca el de “Salomé”, la primera “Aventurera” y “Doña Bárbara”. En 2010 debutó en el teatro en la obra “Buenas noches, mamá” en la Ciudad de México.

Sobre su vida personal, el 24 de setiembre de 2010, Edith González contrajo matrimonio con el empresario Lorenzo Lazo Margáin, con quien compartió su vida hasta los últimos segundos. La actriz tiene una hija: Constanza Creel González, de 14 años, que lo tuvo con el político mexicano Santiago Creel.

En 2016, la actriz reveló que tenía cáncer. “En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad”, publicó aquella oportunidad en Instagram.

Lamentablemente, la enfermedad la venció y el 13 de junio de 2019 partió, dejando unos grandes recuerdos de vida como mujer, madre e hija; y como una gran actriz.

EL PÉSAME “Hoy perdimos a una gran actriz, a Edith González. Pero sobre todo a una guerrera. Las amazonas de todo el país estamos de luto. Duele su partida. Mis condolencias a sus familiares y a Lorenzo Lazo mi cariño y mi abrazo” Rosario Robles “Lamento el fallecimiento de Edith González, una gran mujer y excelente actriz. Mis condolencias y solidaridad para su familia, compañeras y compañeros del medio artístico y amigos. #QEPD” Sergio Mayer “Lamento profundamente el fallecimiento de la gran actriz Edith González. Mi más sincero pésame a sus familiares y amigos. QEPD. #mm” Miguel Ángel Mancera “Verdaderamente triste noticia. Más allá de su gran talento artístico, era una gran persona. Mis condolencias a su familia”. Felipe Calderón