Sócrates A. Campos Lemus

Durante sexenios vimos el comportamiento de los políticos y de los funcionarios totalmente sumisos a las determinaciones o instrucciones de los presidentes, se les adoraba por parte de los funcionarios que recibían las mieles del poder y a su vez, ellos, replicaban en sus instituciones las mismas formas, nadie discutía las instrucciones del secretario o del subsecretario o del oficial mayor o de los jefes, cada uno en sus cotos de poder eran intocables, en esa formación y disciplina se fueron formando los más ilustres burócratas que controlaban por años a las instituciones. Los chistes sobre el tema son muy conocidos, como aquello que decían que, cuando el presidente preguntaba: ¿qué hora es? Todos contestaban: “las que usted ordene señor presidente”, eran los tiempos de los abrazos y del dejarse ver en todos los actos, era el tiempo donde las gracias del presidente se festejaban, y bueno, vimos casos como los discursos de diputados y senadores después de la matanza del 2 de octubre, donde alababan al presidente porque con la matanza: “había salvado a México de las conspiraciones comunistas”, todo eso era cosa de locura, el TLATOANI era intocable, nadie podía acusar al presidente de nada, protegido por las mismas leyes que, por supuesto, ellos ordenaban, las cosas se venían destruyendo de tal forma que perdimos el nacionalismo y la dignidad, se robaban a manos llenas los recursos públicos, se daban contratos a los cuates y a los amigos, se cobraban comisiones directas por las obras que llegaban a los bolsillos de los banqueros preferidos y con los cuales se tiene, hasta la fecha, los convenios de administración de miles de millones de pesos que se robaron los políticos y los funcionarios y es por ello que cuando Javier Coello Trejo, que conoce bien el sistema, que formó parte del mismo, que estuvo en las entrañas, asegura que en el asunto que ahora se ventila de la corrupción en Pemex y en contra de su cliente Emilio Lozoya, siempre se realizó con el conocimiento o con las instrucciones del presidente y del Consejo de Administración donde participan los secretarios de Hacienda, Energía y otros más, y por ello, asegura que está elaborando un documento donde se da cuenta de cómo se realizaron todas las operaciones con las que ahora quieren acusar a su defendido, cuando hay pruebas y documentos de que todo se realizó bajo las instrucciones del presidente y con la aprobación del Consejo de Administración y, así, por supuesto, nos espera un enorme escándalo nacional con este tema.

Sin duda, todos entendemos que la gota que derrama el vaso a los mexicanos, es el comprobar que en la administración pasada la corrupción era una constante que llegaba a los faldones mismos de la familia presidencial y teníamos el antecedente de los demás sexenios donde se comprobaba la enorme corrupción y el entreguismo que se daba en contra de los intereses del pueblo de México, así, todos, recuerdan los abusos del hermano incómodo, de las flaquezas y corruptelas de don Miguel, del entreguismo y del saqueo financiero contra los mexicanos provocado por el “robaproa”, por los desmanes de los hijos de Fox o los abusos de los funcionarios de Felipe y así se fuimos viendo cómo el país era destruido, por ello, antes de que se generara una gran crisis que pudiera desembocar en la violencia y la pérdida de la paz social, se optó por buscar un cambio y este cambio coincidió con los argumentos que por años había venido manteniendo, como bandera de lucha, AMLO, y la prueba se dio en el proceso electoral, de tal suerte que con un enorme voto mayoritario arrasaron con los partidos políticos y llenaron de fieles las Cámaras de Diputados y Senadores y lograron triunfos aplastantes, incluso en estados donde se veía imposible que llegaran al poder como Baja California o Puebla, el mismo abogado Javier Coello explica que lo que dice era lo que se vivía antes, que ahora no lo podría afirmar porque no sabe cómo es ese comportamiento y si el presidente ordena hacer los negocios o apoyar a los cuates y todos entendemos que cuando menos, AMLO, ha manifestado y dado pruebas de que sus allegados pueden ser incluso sus compadres y les pide que no participen en los concursos de obras o de compras cuando se puedan confundir de que él tiene interés en el negocio o que les apoya para lograrlo y esto, le ha brindado una enorme confianza entre los ciudadanos.

En tales condiciones creemos que no tendrá inconveniente de que se sigan las investigaciones para descubrir si en verdad las cosas en Pemex es como las va a contar, como lo prometió Emilio Lozoya y donde asegura que todo se ordenó desde la Presidencia y con la aprobación del Consejo de Administración y de ser así, pues es tan sencillo como el de aplicar la ley y esto demostrará que en verdad, como asegura el presidente: Nadie por encima de la ley.

Si esto se logra en el país, con toda seguridad veremos que el inicio de la limpieza y lucha contra la corrupción y el entreguismo se podrá lograr y si el presidente permite que se investiguen las cosas a fondo y no se obligue con las trampas a que sea una gente la que sea el “chivo expiatorio” sino se encuentre a los verdaderos responsables de la gran corrupción y del entreguismo en el país, será un enorme avance que mostrará que efectivamente vamos a la 4T.

Las cartas ya están sobre la mesa, seguramente Emilio Lozoya tendrá muchos datos y documentos que prueben sus dichos para que llegue a invocar que se le garantice un proceso justo para que él pueda brindar toda la información sobre el gran fraude de Pemex y, estamos seguros que no faltan los políticos, empresarios, financieros y funcionarios que andan con los calzones zurrados, porque sea como sea, se abrió la puerta que podrá aprovecharse para que se termine con los actos de corrupción en el país y se recupere la confianza de los inversionistas en que las cosas dejaron de ser chuecas para entrar derecho…que se termine con los tiempos donde políticos, funcionarios, empresarios y financieros usaban los bienes y fondos público para hacer sus negocios privados.

