Se acabaron las influencias

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Aquello de que cuando llegue al poder el cuate del cuate, del compadre, del amigo que conoce al mero mero y lo pondrá a “trabajar” donde hay, no donde pueda, pues parece tiene un término con la carta enviada a todos los mandos y oficinas del gobierno federal, donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, exige a todos los miembros de la burocracia nacional, no importando rango, posición o liga con él o con el poder en general para que no reciban ni les hagan caso a sus hijos, mujer, primos, compadres, cuates, socios o a cualquiera que pretenda forzar o abrir las puertas de las oficinas para hacer algún negocito con el cuenterete de que son los familiares del mero mero o los compadres o cuates o conocidos del compadre y, al final de eso, pues la desilusión de muchos, sobre todo de aquellos que pensaron que llegarían al poder para poder salir de la jodencia o cuando menos ponerse a mano para que se lograran una mejor forma de vida y pues: ¡lástima Margarito! porque no hay de piña ni de horchata, las influencias terminaron por obra y gracia de una simple carta que envía el señor Presidente dando cuenta de que no tolerará nada de eso.

A lo mejor, por esa razón, aquel famoso chofer que traía para arriba y para abajo a AMLO: NICO, prefirió dejar al jefe de jefes y ponerse a trabajar en un nuevo partido, es lo más seguro, conociendo lo codinche del jefe y lo duro que sería contra la corrupción pues buscan otros caminos, porque a lo mejor, lo que no se da cuenta el señor Presidente es que muchos están ahora aguantando la joda de los bajos salarios por necesidad, porque no hay más, pero la realidad es que si no lo ha captado, porque sus servicios de información no se dedican a esto, es que existe una gran inconformidad, a muchos en la burocracia nacional no les importaban los sueldos sino las “mordidas” y para ello tenía mil forma de obligar a los ciudadanos a entrarle al asunto sin chistar, solamente ponían como condición que cumplieran con todos los requisitos que se piden en las copias, en los tamaños de las letras, en que faltaba la firma, que no eran iguales las firmas, que se equivocaron en la fecha y hay que volver hacer todo el papeleo y así, los relvaban por el carril hasta que cansados y agotados, los ciudadanos, pues proferían decirle al burócrata: “Pues está bien amigo, pero no me daría por mal servido si me hace el favor de activar el trámite, porque fíjese usted que ya traigo varios días haciéndolos y no salen” y pues, si no se ponían la del “puebla”, es decir con el moche, no había nada que hacer.

Yo no conocía a lo largo de mis muchos años a ningún jefecillo o jefe que se negara a cumplir con las órdenes del jefe de jefes o se opusiera con lo que le solicitaban los hijos, las señoras, los compadres, los tíos, los sobrinos o los cuates del señor y todos aceptaban que, cuando menos, tenían ya el visto bueno para que se les ayudara y fueran los “coyotes” de muchos negocios. Hace algunos años, recuerdo que mi señor padre comentaba que él conoció a un señor que era amigo de uno de los presidentes y que este cuate todos los días se paraba frente a la Puerta Mariana del Palacio Nacional y esperaba a que saliera el presidente y, este, al verlo, bajaba la ventanilla del carro y le mandaba un saludo, pues con ese simple hecho este tipo lograba que muchos funcionarios del entonces Departamento del Distrito Federal le dieran negocios o activaran los trámites de otros negocios que él solicitaba y decía que no necesitaba tener un puesto, simplemente que el Señor le saludara cuando lo viera y así logró muchos negocios y gran fortuna-

Recordemos que en los tiempos de Vicente Fox se hicieron muchas acusaciones, con toda la razón, porque los hijos de doña Marta y los de él eran tan voraces con los negocios y las presiones que ejercían en contra de los funcionarios de PEMEX o del Aeropuerto y Aduanas que todos sabían que si le detenían a alguien un contrabando o mercancías en aduanas solamente recurrían a ellos y les daban una buena feria y ordenaban, sin consultar, a Guzmán Montalvo para que entregara las mercancías y este tipo de negocios se repetían todos los días, así Guzmán Montalvo logro amasar una enorme fortuna y ellos, los hijitos consentidos, pues salieron de la jodencia para muchas generaciones. También se puede recordar al hermano incómodo cuando todos les decían en son de chiste que era mister diez por ciento, porque era lo mínimo que aceptaba para cerrar algún negocio.

Historias de este tipo hay muchas y es famosa aquella de que un gobernador o presidente municipal en los tiempos de Don Adolfo Ruiz Cortines le reclamaba de que no lograba hacer muchos negocios y, el presidente le dijo: “Pues ponte a hacer obras, que algo queda” y así ha sido desde hace muchos años, desde los tiempos de la Colonia que la deformación y los negocios desde el poder generaba la corrupción más escandalosa, por ello, cuando entran en funciones los sexenios y funcionarios del neoliberalismo, entendieron que lo más sencillo era UTILIZAR LOS RECURSOS Y FONDOS PÚBLICOS PARA QUE CON LOS EMPRESARIOS, FINANCIEROS Y AMIGOS, PUDIERAN HACER NEGOCIOS PRIVADOS y en este sentido se lograron amasar miles de millones de pesos en fortunas que no sabemos dónde andan escondidas, pero como los financieros son los expertos en este manejo, pues entenderíamos que esos recursos son administrados por los grandes capitalistas y por los bancos y banqueros y ellos se encargan de surtir a los ex funcionarios o ex políticos de los recursos que van necesitando para sobrevivir, por ello, desde que salen, nadie los ve trabajando, porque la realidad nos indica que no tienen necesidad, tienen recursos para muchas generaciones, y así pues esos burócratas que ya se hincaron de ganar plata pues pueden cobrar pocos salarios para taparle el ojo al macho y no protestan ni tienen necesidad así que lo poquito que ahora les dan, pues para ellos es ganancia, el asunto es saber hasta cuándo podrán aguantar, porque si el presidente lanza esa carta tan amenazadora es porque algo ha detectado en el tema…y ya dio el manotazo, para que no se equivoquen.

socrates_campos8@yahoo.com.mx