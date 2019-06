Ofrece López Obrador echar andar planta de fertilizantes en Camargo

Entrega de Programas Integrales para el Bienestar en Chihuahua

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó una planta petroquímica en Camargo, Chihuahua, y anunció que se retomará la producción de fertilizantes para incrementar la producción agrícola.

Me quedé en Camargo y en la mañana visité la planta abandonada de fertilizantes, donde se producía hasta hace 16, 17 años amoniaco, urea y amoniaco para fertilizar las tierras.

Va a llevar tiempo, va a significar mucho trabajo, muchos recursos, pero vamos a echar a andar esa planta y el país”, expuso López Obrador.

Durante la entrega de Programas Integrales para el Bienestar en Camargo, Chihuahua, el Ejecutivo federal enfatizó que su gobierno trabajará para que durante su administración se logre hacer realidad lo que ya está escrito en la Constitución, pero que actualmente es letra muerta.

El mandatario sostuvo que los avances en el país se concretarán de forma gradual, pues primero se deben analizar las cosas para no ofrecer lo que no se vaya a poder cumplir, pero será un hecho la transformación de México.

“Sacaremos de la ruina a las plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo. Vamos al acto de Camargo, Chihuahua”, escribió previamente en un mensaje en Twitter.

En la publicación, acompañada de un video, el Presidente indicó que en 2002, “con Vicente Fox se abandonó por completo la planta y está varada”.

El Presidente agregó que la rehabilitación de la planta “no es un asunto sencillo porque cuesta recursos”

“No quiero empezar nada que no vaya a terminar en el sexenio, es decir, si lo podemos hacer en tres o cuatro años, va. Si se nos pasa a cinco años y tenemos problemas de no concluir estas obras, mejor no porque estamos padeciendo del tiradero de obras que nos dejaron, cientos de obras tiradas de todo tipo en el país y queremos ser muy responsables, estamos por eso valorando bien las cosas”, dijo.

Durante el evento, El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe agradecer al pueblo de Estados Unidos por manifestar su apoyo al de México ante el amago del mandatario estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles.