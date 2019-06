Súmate a “La utopía” de Romeo Santos

El Rey de la Bachata presentó su nuevo disco, en el que incluye colaboraciones, una de ellas con Aventura

Asael Grande

El Rey de la Bachata, Romeo Santos, une el pasado con el futuro en su nuevo álbum “Utopía”, disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales. Doce bachatas, once colaboraciones con los bachateros tradicionales y una con Aventura.

Se trata de una propuesta ambiciosa y original que presenta canciones nuevas con arreglos musicales autóctonos, realizado en colaboración con grandes artistas de este género sumamente dominicano: entiendo que esta producción, para mí es un sueño hecho realidad, ya que admiro a todos estos artistas, estoy colaborando con artistas del género bachata tradicional, cada una de las canciones tiene la esencia de cada uno de ellos, pero es la era de los 90, quienes conocen mi repertorio, saben que mi estilo de bachata es siempre urbano, y otros elementos, ahora quise hacer algo diferente, es bachata corta venas, muy tradicionales, y esto es lo que yo visualizo, un mundo imaginario en donde todo fluye, quiero que este disco sea como un precedente, y es como un mundo perfecto, musicalmente hablando, ésta es mi “Utopía”, dijo Santos, en conferencia de prensa.

Siendo su cuarto álbum en solitario, “Utopía” cuenta con 12 temas inéditos de su autoría, siendo cada uno de ellos colaboraciones con bachateros tradicionales con las que creció escuchando: El Chaval de la Bachata, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Joe Veras, Zacarías Ferreira, Luis Vargas, Monchy & Alexandra, Antony “El Mayimbe” Santos, Aventura, son los colaboradores de este disco, en el que Romeo Santos enaltece sus raíces en esta obra de amor al folclor dominicano.

El segundo sencillo de este álbum, “La demanda”, junto a Raulín Rodríguez.

Sin embargo, la historia del género estaría incompleta sin mencionar a Aventura, la agrupación que no solamente catapultó a Romeo al estrellato, sino que también logró que la bachata se convirtiera en fenómeno mundial, llegando a ocupar un lugar privilegiado entre los géneros musicales. Es por ello que Romeo reunió a los cinco integrantes de este legendario grupo para “Inmortal”, el nuevo sencillo y video del grupo luego de 10 años de separación: “los artistas que colaboran en mi disco, me inspiraron a cantar bachata, son estilos tan distintos, grandes intérpretes; Frank Reyes, uno de mis favoritos, Elvis Martínez, es el más joven de entre los bacheteros que participan, en el 98, Juan Luis Guerra inició el género, es un genio, es un maestro, ha mostrado mucha consistencia de sus producciones, es un maestro de distintos géneros, esto es bachata tradicional, Juan Luis Guerra no es bachatero tradicional, produce todo tipo de música, y tiene tantos éxitos en son, bolero, baladas, merengue”, dijo Romeo Santos, quien con su voz inconfundible y conmovedora, pone su sello a la bachata tradicional, logrando en estas 12 colaboraciones una obra de arte. Utopía fue producido por Romeo Santos entre su natal Nueva York y distintas ciudades de la República Dominicana.

Por si fuera poco, las buenas noticias siguen llegando para Romeo Santos, ya que recibió una nominación para los Billboard Music Awards 2019 en la categoría de Mejor Artista Latino.