AMLO trae “entre ceja y ceja” a gobernadores panistas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Cómo le irá a Martín Orozco?

Jiménez Espriú intenta sonreír ante posible renuncia

Tal parece que la más reciente consigna que trae “entre ceja y ceja” el presidente Andrés Manuel López Obrador, es en contra, ni más ni menos, que de los gobernadores del PAN.

Como prueba, está la gira que realizó el fin de semana el mandatario, donde estuvo primero en Chihuahua, donde gobierna el panista Javier Corral, que se llevó una rechifla.

De ahí, AMLO se fue para Durango, a donde lo acompañó José Rosas Aispuro y también le propinaron senda rechifla. Se supone que hoy, después de su conferencia mañanera, viajará a Aguascalientes, donde gobierna el panista Martín Orozco, entidad a la que por cierto, no le fue nada mal a Acción Nacional en los comicios del pasado dos de junio, porque los panistas vivieron una especie de “día de campo”. De cualquier manera la pregunta es: ¿cómo le irá al mandatario hidrocálido con el presidente?

Lo que puede esperar para hoy Orozco, es que le propinen una rechifla, al igual que le hicieron a Corral Jurado y al “Güero” Rosas Aispuro, estrategia orquestada por el mismísimo presidente López Obrador, que al presenciar la “música de viento” dedicada, en este caso, a mandatarios albiazules, recorre con la mirada a los asistentes, con una sonrisa que pretende ser malévola.

Sin duda lo que le hizo el tabasqueño al gobernador de Durango, fue una muy mala jugada. Ahora que muchos suponían que las ridículas encuestas “patito” que instrumentó la llamada Cuarta Transformación estaban suspendidas indefinidamente, resulta que AMLO echó mano de uno de estos ejercicios aberrantes para suspender una importante obra que beneficiaría a los habitantes de la Comarca Lagunera, como es la construcción del Metrobús.

Así, en una consulta “a mano alzada” que aplicó el presidente en un mitin al que ni siquiera asistieron quienes habitan en esa parte de Durango, colindante con Coahuila, le dio por tirar a la basura al tabasqueño, alrededor de 450 millones de pesos de un proyecto que por cierto, no es federal.

Lo bueno, es que Rosas Aispuro identificó muy bien a quienes ayudaron a organizar este “cuatro” que el presidente le puso al gobernador duranguense, y se trata de la presidenta municipal electa de Gómez Palacio, la morenista Marina Vitela, que quiso aprovechar la ocasión para quedar bien con su líder supremo, así como un grupo de choferes de la zona, que con la construcción del Metrobús verían seriamente afectados sus intereses.

Como es bien sabido, el gobernador duranguense de plano, se le enfrentó al presidente al señalar en su discurso y ante los abucheos, que los seguidores de AMLO, responden a intereses oscuros.

Posteriormente y conjuntamente con el líder del PAN, Marko Cortés, hizo pública la posición de los mandatarios estatales albiazules al señalar que: “los gobernadores de #AccionNacional repudiamos los abucheos organizados por Morena en contra de opositores. Las giras presidenciales deben dejar de ser eventos de campaña. No admitiremos más manipulación. Exigimos respeto o actuaremos en consecuencia”.

Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega que era urgentísimo que alguien le recordara al tabasqueño que ya no estaba en las épocas de campaña, pero por lo visto, así pretende López Obrador resolver todo, pero no siempre podrá echar mano de esta estrategia.

El coraje que trae “atravesado” el presidente, es que ya se dio cuenta que el PAN es el único partido que tiene posibilidades de convertirse en una oposición real a la “aplanadora” morenista.

Para ratificar lo anterior, habría que recordar algunos datos.

Luego de las elecciones del 1 de julio del año pasado, Acción Nacional se vino abajo y parecía que se desmoronaba porque llegó a tener una preferencia que apenas llegaba a un 9 por ciento.

Después de los más recientes comicios, los del 2 de junio pasado, Acción Nacional captó una preferencia que repuntó, para llegar a alrededor del 23 por ciento, y si bien perdieron dos importantes gubernaturas como son Baja California y Puebla, en términos reales, obtuvieron un mayor número de votos que Morena.

Para explicarse este último fenómeno, los panistas reflexionaron en que en el caso de Baja California, el partido albiceleste llevaba 30 años en la gubernatura y la ciudadanía, siempre quiere en algún momento un cambio, amén de que la labor desplegada por el actual gobernador, Francisco “Kiko” Vega, no fue la mejor.

Sin embargo, hay que recordar que en Baja California, la gubernatura que ganó Morena, será solo de dos años e indudablemente, Óscar Vega Marín quien fuera candidato de ese partido a la gubernatura, volverá a contender porque se trata de un buen cuadro de Acción Nacional y esta primera contienda podría considerarse un ensayo para él.

Respecto a Puebla, no faltan los analistas que aseguran que en ese estado, el panismo era el ex gobernador Rafael Moreno Valle, por lo que a la muerte del ex senador y la gobernadora Martha Erika Alonso, el PAN se desdibujó. Además, por otro lado, desde ya trabaja López Obrador para aparecer en las boletas de las elecciones del 2021 y para ello modificará la Ley Electoral, bajo el pretexto de la revocación de mandato porque ya se dio cuenta que pesa más la marca AMLO que la marca Morena y teme que si no apareciera su fotografía en dichos comicios, entonces su partido podría sufrir un serio revés, sobre todo ahora que su dirigente, Yeidckol Polevnsky, está en el ojo del huracán, con eso de que en plena época de austeridad, alquila aeronaves para protegerse, -según ella-, de las amenazas de muerte que recibió. Con razón se dice que el presidente ya se distanció de ella; no cabe duda que en el gabinete lópezobradorista, “el que la hace, la paga”.

Municiones

*** El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, por más intentos que hace por sonreír, no le sale. Cada vez es más sonado que el presidente le pedirá de un momento a otro su renuncia, por los evidentes errores que ha venido cometiendo con respecto al Aeropuerto de Texcoco, el mismo que la llamada Cuarta Transformación quiere inundar. El titular de la SCT, sentenció que el proyecto del Aeropuerto en Texcoco está totalmente cancelado y desmintió que vaya a dejar su cargo, “lo leí en algún periódico de chismes y me da mucha risa”, ¿será? Agregó que va a seguir trabajando si el presidente así lo considera y el cuerpo aguanta y, ¿aguantará?

*** Una buena observación al Plan Nacional de Desarrollo, la hizo el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que en materia de economía el país es una pista de hielo con una capa tan delgada, que ya no se pueden hacer más piruetas. ¿Qué en los tiempos de la llamada 4t, no son maromas?

