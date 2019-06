Nanosatélite AztechSat-1 llega a la NASA

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Ahora que el largo brazo de la ley busca a Emilio Lozoya Austin, luego que un juez le retiró la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República por el delito de uso de fondos a través del sistema financiero de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros, conviene darle una revisión al caso “Odebrecht”.

Si bien, Javier Coello Trejo, defensor de Lozoya, advirtió de antemano que no van a encontrar a su cliente, quien permanece en México, resulta que en diciembre de 2016, la empresa de construcción Odebrecht admitió ante los fiscales de Estados Unidos que había pagado más de 700 millones de dólares en sobornos en diez países de América Latina.

La investigación, en realidad, se inició en Brasil y fue compartida primero con las autoridades de EU y luego con una decena de países en América Latina y el Caribe donde había indicios suficientes para iniciar investigaciones similares. Varios de los países que recibieron la información, de hecho, abrieron sus propias investigaciones. Este es uno de los casos emblemáticos de corrupción en la historia de la región.

Los fiscales brasileros utilizaron intensivamente el instrumento de la delación premiada. Esto es un mecanismo legal que permite ofrecer reducción de penas a los involucrados en actos ilícitos a cambio de información que permita a los investigadores avanzar con las pesquisas. En otras palabras: el secreto que normalmente rodea al pago de un soborno fue en este caso desplazado por un caudal de información sobre corrupción estructural que no se veía desde la época de los procesos de Maní Pulite.

Casi 26 meses después de que se destapara el escándalo, y con más de 10 países con investigaciones abiertas, la pregunta es: ¿Por qué algunos juicios por corrupción en América Latina han logrado resultados concretos y otros están menos avanzados?

Para responder a esta pregunta, el Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo convocaron a un grupo de expertos que han estado directamente relacionados con investigaciones de corrupción: Jose Ugaz (jurista peruano y Procurador Ad-Hoc de la Nación durante el caso Fujimori – Montesinos), Claudia Paz y Paz (ex Jefa del Ministerio Publico de Guatemala), Rodrigo Janot (ex Fiscal General de Brasil) y Kevin Gingras (ex funcionario del Departamento de Justicia de los EEUU de la unidad de Foreign Corrupt Practices Act).

¿Cuáles fueron algunas de las ideas que compartieron?

Para tener investigaciones exitosas es necesario contar con instrumentos legales apropiados. La corrupción opera sobre un convenio secreto entre partes. Es decir, todas las partes involucradas en el acto ilícito tienen un motivo para ocultar la transacción ilegal. Para romper ese secreto, leyes como la delación premiada y la protección de denunciantes ofrecen buenas alternativas. También juegan un rol especial las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Varios países de la región las han adoptado en los últimos años, y es de esperar que permitan complementar las responsabilidades individuales con medidas sobre las corporaciones involucradas en actos ilícitos. Existe un fuerte consenso respecto a la importancia de la cooperación de las fuerzas del orden para enfrentar los casos de corrupción estructural. La cooperación es vital tanto entre agentes de una misma jurisdicción, como entre jurisdicciones distintas. En el plano interno, el éxito de las investigaciones depende en gran medida de articular equipos de trabajo de distintas agencias (especialmente con las agencias fiscales, supervisores financieros y unidades de inteligencia, así como con investigadores de otras disciplinas relacionadas). El otro aspecto es la cooperación exterior. Los sobornos en casos como el de Odebrecht utilizan complejas estructuras corporativas y financieras en múltiples jurisdicciones. Por ello, es fundamental construir esquemas de colaboración con otras jurisdicciones que permitan seguir el hilo de los pagos ilícitos. Es vital contar con investigadores debidamente capacitados en analizar complejas maniobras ilícitas. La complejidad de las delaciones premiadas en Brasil y los argumentos para ser aceptadas ante las autoridades de los EU demuestran que las maniobras ilícitas requieren habilidades especiales no solo para detectarlas, sino lo que es más importante en el ámbito penal, para probar los hechos. El desafío en las investigaciones complejas es contar con expertos debidamente entrenados. Por ejemplo, sin las personas con perfiles técnicos adecuados es difícil comprender estructuras financieras complejas y flujos ilícitos, o analizar por qué una adenda en un contrato de infraestructura en realidad oculta pagos ilícitos. Desafortunadamente, hasta el momento poca gente reconoce la importancia de invertir en recursos humanos en los ministerios públicos y el poder judicial. La calidad de una investigación no sirve de mucho si los órganos de justicia no son completamente independientes. Es poco probable que las investigaciones lleguen a buen puerto y se consideren objetivas si el Ministerio Publico y el Poder Judicial no actúan de manera completamente independiente. Según Rodrigo Janot, este fue posiblemente el ingrediente principal del éxito de las investigaciones en Brasil.

Ahora pasemos a otro ámbito, el de los avances tecnol+ogicos, pues el AztechSat-1, primer Nanosatélite mexicano que se colocará en órbita desde la Estación Espacial Internacional, ya llegó a la NASA (National Aeronautics and Space Administration) para su fase de pruebas finales en el Centro de Investigación NASA-Ames, en Silicon Valley, California.

Lo anterior, tras pasar todas las pruebas de la propia NASA en el territorio mexicano, en el programa piloto desarrollado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y que tuvo financiamiento por parte del Fondo Sectorial CONACYT-AEM.

“Gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, este hecho hace historia, pues significa el primer satélite que se lanzará en esta administración federal, y es doblemente histórico porque por primera vez es desarrollado por nuestra juventud mexicana”.

Así lo destacó el Director General de la AEM, el científico Javier Mendieta Jiménez, quien detalló que el AztechSat-1 será lanzado por NASA desde su centro de vuelos espaciales “Wallops Flight Facility”, en Virginia, Estados Unidos, el próximo mes de octubre.

Por su parte, el Directivo de Misiones de Satélites Miniaturizados para el Espacio Profundo de la División de Sistemas Avanzados de Exploración de NASA, Andrés Martínez, expresó que el AztechSat-1 “está en la recta final, en lo que significa el primer satélite de la era moderna mexicana”.

“AztechSat-1 es histórico porque está desarrollado con el talento de la juventud mexicana, es un satélite pequeñito con el potencial de detonar la industria espacial mexicana y crear cientos de compañías con miles de trabajos en México”, destacó Martínez.

Agregó que el lanzamiento del AztechSat-1 está incluido en el manifiesto del lanzamiento “Northrop Grumman 12” (NG-12), y que se lanzará en un cohete de nombre “Antares II”, en una misión hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

En el mismo tenor, el Coordinador General de Formación de Capital Humano en Materia Espacial de la AEM, y actor clave para lograr este proyecto con NASA, Mtro. Carlos Duarte Muñoz, destacó que el gran objetivo de la AEM ha sido la formación de jóvenes capaces de construir satélites en México.

Duarte reconoció ampliamente a la UPAEP y a sus autoridades, por el apoyo que con gran visión brindaron desde su inicio al proyecto, apostando fuerte al talento de nuestra juventud, que será la que construya la Cuarta Transformación de nuestro país, subrayó.

Con un desarrollo mexicano para el módulo de enlace intersatelital, la misión del AztechSat-1 será realizar interconexión y transmitir datos a la constelación satelital “Globalstar”, pero, la misión más importante, es la construcción de nuestras capacidades nacionales en materia espacial, dijo.

“En esta 4T redoblamos esfuerzos en la construcción de talento joven e infraestructura física para desarrollar Nanosatélites en México para la protección de la población ante desastres, productividad agrícola, conectividad satelital de Internet para todos, y más tareas prioritarias”, concluyeron.

También le comento que la evolución de las nuevas tecnologías ha provocado que las empresas se relacionen con sus clientes de una forma diferente, y la industria financiera no es excepción. El nivel de disrupción está llevando a una reconfiguración de los modelos de negocio de la industria bancaria, empujándolo a invertir al año cerca de 70 mil millones de pesos en innovación tecnológica. Tal como remarca el CEO de TODO1, Felipe Uribe: “la transformación del negocio de la banca surge de un cambio profundo en la interacción entre las entidades financieras y sus usuarios.”

En un estudio realizado por IDC para TODO1 resalta que casi el 60% de los clientes esperan que el banco los trate como una persona y más del 60% quiere acceso en cualquier lugar y cualquier momento a su dinero. Esto evidencia la necesidad planteada por muchos usuarios a la que TODO1 viene dando respuesta con un enfoque orientado a una banca más emocional que abandone la transaccionalidad como el eje y orquestar tecnologías que se estén alineadas con estas necesidades y generen mayor adopción digital de manera intrínseca.

“Que un banco se embarque en una iniciativa de transformación digital no sólo implica contar con una aplicación sino que el reto es mayor. Es por esto, que para ser exitosos es fundamental comenzar desde el modelo de negocios, diseñar experiencias digitales (en lugar de digitalizar las análogas ya existentes), y adaptar su modelo operativo; con el objetivo de acercar los clientes al banco,” afirmó Nicolás Severino, Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de TODO1.

“En TODO1 sabemos que lo más importante para la transformación digital de la banca es fomentar un vínculo más cercano entre las personas y el mundo financiero digital; es por esta razón que contamos con una plataforma como servicio que brinda a nuestros clientes el beneficio de operar bajo los más altos estándares. Conocemos el sector financiero y por esta razón ofrecemos una alta flexibilidad, optimo time to market, y máxima transparencia”, agregó Severino.

En México todavía el 85% de los pagos son en efectivo y en cheque, esto refleja una gran área de oportunidad para la banca digital, el sector financiero y privado. De acuerdo con información de MasterCard, los negocios que aceptan pagos electrónicos, incrementan sus ventas hasta en 30 por ciento. Asimismo, en el país se ha logrado contabilizar 280 millones de transacciones al mes realizadas a través de un teléfono móvil, por más de 16 millones de personas que acceden a la banca digital en el país; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

