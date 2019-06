López Obrador, abierto a cambiar fecha de consulta sobre revocación

Luego del rechazó a la del 21 de marzo de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

“Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otra fechas, nada más que se vea el compromiso que no haya un gasto adicional”, dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En este contexto, López Obrador indicó que la reforma electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

Interrogado en torno al resultado de la consulta, detalló que de acuerdo con la Constitución, “si la renuncia del presidente se da antes de los dos años, se convoca a elecciones (…) El Congreso elige, pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección”.

Sobre la posibilidad de una nueva reforma electoral, López Obrador mencionó que, en este momento, “nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato, y es el Poder Legislativo el que va a resolver sobre este asunto”.

El mandatario recordó que el compromiso de su gobierno es erradicar el fraude electoral, pero para ello no hubo necesidad de modificar la ley; tan es así, dijo, que durante las pasadas elecciones locales se logró que no interviniera el gobierno federal, por primera vez en mucho tiempo.

“Más atrás, recuerdo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte, (Pedro) Cerisola, fue el delegado en Tamaulipas; y al día siguiente, a los dos días de la elección, se grabó una llamada en donde se Cerisola le agradecía al gobernador de Tamaulipas de aquél entonces, (Eugenio) Hernández”.

El presidente López Obrador comentó que el objetivo de dar a conocer los anteriores capítulos de la vida nacional es dejar claro que ahora ya todo cambió.

“Se insiste en que es lo mismo y yo tengo que decir que no. No me puedo quedar así, callado, para que no prevalezca la amnesia. El compromiso que hicimos es no al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, no a la entrega de despensas, no al frijol con gorgojo”.