Investigan red de plantas chatarra adquiridas en sexenio anterior

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se investigan todas las plantas “chatarra” privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fueron adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos, donde se detectaron más irregularidades e incluso ya hay auditorías.

En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que la mayoría de las plantas del país están paradas, abandonadas, lo que representa pérdidas económicas significativas para el gobierno federal, la hacienda pública y los ciudadanos, por lo que ya se indaga al respecto.

En cuanto a la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló que “es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubo irregularidades”, por el que ya hay denuncias, resoluciones e incluso auditorías del Poder Legislativo. “Ya estaba la investigación, pero no se le daba curso”.

Recordó que, además de la de Pajaritos, se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas y Baja California Sur que quedaron abandonadas desde hace dos décadas, “como la de Camargo, que también era para fertilizantes”.

López Obrador expuso que en su momento el país llegó a ser autosuficiente en materia de fertilizantes, pues contaba con la planta Fertimex. Sin embargo, con la privatización se “desmantela” esa empresa y los bancos, entre otros.

Indicó que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se decidió adquirir plantas que se habían privatizado desde la época del salinismo.

Entre ellas la de Pajaritos que, dijo, “tiene su historia. No se entregó al señor (Alonso) Ancira (presidente de Altos Hornos de México), sino a otra empresa y esa empresa le vendió al señor Ancira, y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta y se abandonó, y luego surgió la idea de adquirirlas”.

Entonces “sí, es un complejo, son muchas plantas, todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo. La Contaduría Mayor de Hacienda tiene auditorías lo que es en esta planta de Pajaritos. Es lo que tenemos de información”.

El presidente López Obrador subrayó que en general “las plantas están paradas, pero se está pagando sueldos a alrededor de tres mil 500 trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión”.

“CFE tiene que pagar a la empresa, siguen recibiendo recursos. Son de las cosas que vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir hablando de los opositores, para saber si no se les ha atendido, en algunos casos se cometen abusos se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando, no es general pero sí hay estos excesos y abusos, ya no se puede permitir eso”, concluyó.