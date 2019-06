Chivas, el segundo equipo más importante del país: Oribe Peralta

Fue presentado por el Guadalajara

El futbolista Oribe Peralta fue presentado ayer con Chivas y no escondió su emoción de llegar al “segundo equipo más importante de México, después de la Selección Mexicana por jugar con puros mexicanos”, como lo mencionó. El ahora jugador del Guadalajara aseguró que el “Rebaño” marcó su infancia y siempre tuvo el deseo de jugar para el conjunto rojiblanco.

Es un gusto enorme estar aquí, ante este gran reto. Les cuento que Chivas fue el primer equipo en que me dio la oportunidad de mostrarme en Primera División. Cuando estuvo Óscar Ruggeri, me dio la oportunidad.

El equipo Chivas marcó mi niñez, tengo historias importantes. Cuando era niño… yo vivía en un pueblito (La Partida), este pueblito había un vecino que tenía su rebaño, había un terreno baldío que mi familia y yo adaptamos para jugar ahí, para practicar lo que más nos gustaba. Para mí en ese momento no era un sueño, a esta cancha que estaba cerca del rebaño, le pusimos el Jalisco”, recordó. Peralta no quiso entrar en polémica ante las declaraciones que hizo el técnico del América, en referencia a que el delantero no era un referente de las Águilas. “Con Miguel estaré siempre agradecido, estuve en Monterrey, Selección y América”, indicó.

“El Cepillo” reiteró que se siente emocionado y contento de estar en el Guadalajara y dio un mensaje a la afición. “La afición verá a un Oribe entregado, a entregar todo lo que tiene para estar a la altura de este club”, mencionó.

Revela amenaza de secuestro

Peralta reveló que su familia sufrió una amenaza de secuestro y fue una de las causas por la que decidió fichar con Chivas.

Hubo una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto. No podemos permitirlo, fue una amenaza fuerte de secuestro hacía mi esposa e hijos, fue una de las causas que influyó, pero no fue al 100 por ciento”.

Le “leyeron la cartilla”

José Luis Higuera, CEO de Chivas, le “leyó la cartilla” a Oribe Peralta en su presentación como nuevo jugador del “Rebaño”.

Sabes que si no se campeona es un fracaso. Eres un jugador que sabe jugar en los momentos difíciles, tienes templanza, jerarquía. Aquí no se aceptan más que campeonatos, goles, bienvenido”, señaló el directivo.

Higuera destacó que Oribe Peralta no haya puesto ninguna traba económica y fue el delantero quién tomó el reto sin dudarlo.

Por otro lado, el directivo destacó que Peralta es uno de los mejores “9” que ha dado México y la negociación con el América es confidencial.

“Es una negociación confidencial en términos económicos. El autor de esto es Amaury Vergara, aprobó en todos los sentidos. Los términos económicos son confidenciales”, reiteró.