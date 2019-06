“The Ópera Locos” es una muestra apoteósica de artes escénicas

El espectáculo cómico operístico se presenta en el Teatro San Rafael con funciones de viernes a domingo hasta el 21 de julio

Arturo Arellano

Cinco cantantes líricos son los protagonistas de “The Ópera Locos”, un espectáculo cómico operístico en el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con otros estilos musicales de la forma más original. Con una singular puesta en escena fundamentada en el clown y cuidada estética, el show consigue crear una experiencia diferente, y sobre todo acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida. La producción de Yllana, cuenta con la virtuosa participación de María Anaya, la mezzo-soprano Teresa Fuente, el tenor Gerardo Reynoso y los barítonos, Edwin Parra y David Robinson, que ofrecen funciones de viernes a domingo en el Teatro San Rafael.

Durante la función de estreno pudimos ser testigos del talento de cada uno de los miembros de la compañía, que van contando historias de amor de la mano de los clásicos operísticos más importantes de la historia pasando por autores como Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ruggero Leoncavallo y Bizet, aderezados con tintes del rock contemporáneo o pop según era el caso. En tanto valiéndose de la técnica teatral del clown, los personajes abordaron temas difíciles como, los problemas existenciales, la soledad, el miedo, suicidio, tristeza, pero a la par demostraron cómo la amistad, la inclusión y la música pueden ser un gran benefactor emocional para todo el mundo.

Entre las piezas ejecutadas se escucharon Nabucco, Toreador de la ópera, Carmen, Figaro de El Barbero de Sevilla, Funiculí Funiculá, Nessun Dorma, La Traviatay la infaltable Vesti la Giubbade la famosa ópera “Il Pagliacci” (El Payaso), en la que uno de los elementos en escena realizó un performance tan emotivo como cómico, poniendo en entredicho las conciencias de los asistentes, dado que el personaje planea su suicidio, impulsado por una terrible adicción al alcohol, pero lo hace de una manera en que no se sabe si reír o llorar, finalmente el amor de una dama le salva la vida y su interpretación cautiva al público de manera tal que recibió un aplauso de pie.

Más tarde, para romper la tragicomedia, dos de los cantantes realizan un número clásico de payasos, en el que el primero le da clases de canto al segundo, que fracasa una y otra vez, en ese juego de cara blanca y augusto, divierten al público hasta hacerlo parte de la master class. Es quizá uno de los momentos de mayor gracia e interacción con la gente que entusiasta se esfuerza por seguir las notas del cantante en escena.

Tras casi dos horas de extraordinarias interpretaciones y divertidos sketches, se culmina con lo que se resume en una historia de amor y música, enmarcada por la risa y el talento de cada elemento de la compañía, que concluyen este show con un mashup (fusión de canciones) que incluyó “Time to say goodbye”, “Take on me” y más clásicos del repertorio del rock y pop en inglés, durante los que una de sus cantantes dejó claro que con su voz podría dejar en ridículo a cualquier estrella del pop actual. “The Ópera Locos” continuará ofreciendo funciones en el Teatro San Rafael, de viernes a domingo, al menos hasta el próximo 21 de julio cuando han anunciado que concluye su temporada.