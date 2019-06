Mix On arranca temporada en Foro 1869

La fiesta cobra vida con las canciones más emblemáticas de cada época, en la voz del talentoso colectivo de cantantes y bailarines

Arturo Arellano

Mix On es un show interactivo de música en vivo, perfecto para aquellos que viven por el sonido, el baile y la diversión. El colectivo de notables artistas jóvenes que operan en el corazón de la industria musical: DJ, músicos, bailarines y cantantes traen sus talentos para soportar un género típicamente reservado al DJ, ofreciendo un nuevo elemento de la “música viva”, al cual dan vida todos los sábados en el Foro 1869.

Durante una presentación exclusiva para medios de comunicación, Alan Martin, Damiana Bej, Axel Santos, Diana Terán, Carlos Fonseca, Moisés Araiza, Mildred Soto y Roberto Blázquez dejaron claro por qué vale la pena acudir a su espectáculo. Te sorprenderás por su capacidad impresionante de tomar tu éxito musical favorito de club nocturno y elevarlo a un nuevo nivel, sin precedentes, con una candente energía irresistible.

En su showabarcan desde el nostálgico éxito de los años 70´s hasta las últimas melodías que están en clubes de todo el mundo; así, Mix On ofrece todo un equilibrio, estilo con fanfarronería infecciosa en el escenario. Sumado a una espectacular producción en directo, sets de música en vivo con los que seguramente viajarás de regreso a esas noches embriagadoras bailando y cantando en una inolvidable noche con un catálogo de actuaciones que hacen vibrar a cualquiera. En su repertorio incluyen a artistas como Black Sabbath, Guns & Roses y Queen, pasando por Ariana Grande, Bruno Mars, Katy Perry, hasta el pop en español como OV7, Jeans, Mecano, entre otras.

Pero si lo tuyo es bailar, Mix On, también cautiva a todos con la interpretación de canciones cumbia, salsa y hasta reggaetón, con artistas como Maluma, Becky G y las orquestas más conocidas de los géneros tropicales. Lo curioso del asunto es que la agrupación ha logrado imprimir su estilo jovial, fresco y explosivo a cada uno de los géneros abordados, así que no importa si cantan un rock, pop o cumbia, siempre sonará al estilo creado por Mix On, en el que brillan cada una de las voces de los integrantes según sea el caso.

Cabe destacar que cada uno de los miembros de este colectivo, tienen carrera independiente en el espectáculo, ya sea como actores, cantantes o bailarines, por lo que el show tiene garantía de calidad. Carlos Fonseca y Moisés Araiza, por ejemplo, provienen de “Vaselina”, reciente éxito teatral que les catapultó en su carrera. Alan Martin ha sido parte de diferentes proyectos musicales, hace algunos ayeres del grupo Wapayasos, del que refiere: “Yo fui parte cuando el proyecto aún era para niños, luego viajé a la Ciudad de México y me incorporé a diferentes proyectos musicales, pero más que nada comencé a hacer una carrera como solista”.

Después de haber interpretado algunos temas de su nutrido repertorio, los integrantes de Mix On, invitaron al público a no perderse de esta temporada en Foro 1869, pues gracias a la aceptación de su trabajo, ya tienen compromisos en diferentes partes de la República Mexicana.

