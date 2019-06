Avances de la etapa Fintech 3.0

Mauricio Conde Olivares

Endeavor presentó la segunda investigación del año titulada “Termómetro Fintech: Los retos de la regulación”, que tiene como objetivo dar un panorama general del sector a nivel mundial y local, así como mostrar la perspectiva de los principales jugadores del ecosistema en México, en un entorno de definición de regulación y los retos implícitos para seguir siendo un ecosistema prominente.

El volumen anual de operación de Fintech equivale a 68 mil 409 millones de pesos y con 4.7 millones de usuarios registrados. Uno de los objetivos de este estudio fue medir el impacto y dimensionar el tamaño del sector; por medio de una muestra de 148 Fintechs llegamos a este número que podría equipararse a la cartera y activos manejados por un banco.

El ecosistema Fintech en México es liderado por un pequeño grupo de emprendedores que han alcanzado una mayor escala. El 70% de los startups han levantado capital y deuda en los últimos cinco años equivalentes a 629 millones de dólares.

Sin embargo, de las 394 startups identificadas, sólo 8 concentran el 80% de esos recursos. Este ecosistema es responsable de 3 mil 600 empleos directos.

Como reflejo de la etapa en la cual se encuentran la mayoría de las empresas, la productividad del sector está muy concentrada en siete empresas que han superado los 100 empleos y que generan el 36% de los empleos del sector, mientras que el 56% se encuentra en empresas entre 1 a 10 empleados, seguido de un 22% que está entre en empresas con 11 a 25 empleos directos. Índice de Maduración del Ecosistema Fintech en México (INFIN).

Como resultado de este índice desarrollado por Endeavor, se encontró que la situación actual de las startups Fintech que, considerando variables como ventas, empleos, inversión, volumen de operaciones, usuarios activos, mercado y tecnologías utilizadas, se estima que el mercado mexicano se encuentra en un 48%, lo cual significa que está en una etapa de crecimiento.

Así, vemos que en México 68% de su población tiene acceso a un producto financiero a nivel nacional.

De estas personas, sólo el 47% tiene acceso a una cuenta bancaria, 31% tiene un crédito, 40% tiene ahorro para el retiro y 25% tiene un seguro, de acuerdo con cifras del INEGI.108 Además, cifras de Google México estiman que sólo hay 14 sucursales por 100 mil habitantes, comparado con las 33 que hay en Estados Unidos, y que en consecuencia son 42 minutos promedio para llegar a una sucursal en nuestro país.

La empresa típica del sector tiene tres años de fundación, 105 mil dólares de ingresos anuales, tan sólo nueve empleados y ha levantado 230 mil dólares en capital.

Esto nos permite conocer que el sector Fintech en México está representado, en mayor medida, por emprendedores en una etapa temprana y de crecimiento. Regulación “Ley Fintech”.

La CNBV tiene actualmente mapeadas más de 515 Fintechs que operan en México.

De éstas, tiene estimado que alrededor de 200 deben cumplir con las nuevas disposiciones, al encontrarse en las categorías de Fondo de pago electrónicos (wallets), Activos Virtuales (cryptocurrencies) y Financiamiento colectivo (crowdfunding).

¿La regulación como una ventaja competitiva? De la muestra, el 57% manifestó estar sujeto al cumplimiento de las nuevas disposiciones y el costo anual que esperan es de 35 mil dólares anuales, sin embargo, el 21% de los emprendedores y la mayoría de los entrevistados calculan que el costo regulatorio esté alrededor de los 100 mil dólares (incluyendo: abogados, consultoría, oficial de cumplimiento certificado, entre otros).

Los emprendedores manifiestan sobre la Ley Fintech, principalmente, que: Habrá fuertes barreras de entrada para las startups o nuevos jugadores (28%); los altos costos asociados al cumplimiento de la Ley generarán ineficiencias (22%); habrá que cumplir un marco regulatorio riguroso (21%) y, finalmente, un 13% manifiesta estar 100% conforme la ley, sus reglamentos y estar listo para cumplir las disposiciones en septiembre.

¿Alternativas a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)? Esta investigación tiene un análisis de las posibles alternativas de los emprendedores del sector y las actividades que podrían contemplar desde ser una SOFOM, SOFIPO e, incluso, un banco vs. ser una ITF de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico. Esto resulta muy interesante al comparar requisitos vs. actividades permitidas (con costos regulatorios similares).

En 1998, en Silicon Valley, un acontecimiento cambió la forma de concebir la industria financiera: dos jóvenes, Ken Howey y Max Levchin, se aliaron para crear la primera compañía de transferencias de dinero digitales, a la cual llamaron Confinity.

Apenas unos años después, se unieron otros tres jóvenes visionarios: Peter Thiel, Luke Nosek y Elon Musk, quienes ayudaron a complementar el proyecto hasta convertirse en lo que hoy conocemos como PayPal.

Ya no era solo una plataforma para enviar dinero, sino también para realizar compras por internet de forma segura, tanto para el usuario como para los comercios. En 2002, eBay adquirió PayPal por 1,500 millones de dólares.

Como resultado de esta operación, a finales de ese año, PayPal ya sumaba un millón de clientes, una cantidad que iría multiplicándose hasta llegar a los 152 millones de usuarios actuales. Pero antes de PayPal, las Fintech ya comenzaban a hacerse notar.

Si bien el término Fintech (contracción de las palabras financial technologies) es bastante reciente, Finnovista en su libro Fintech en el Mundo desarrolla y define claramente las tres etapas de esta tendencia: el Fintech 1.0 (1866-1987), que abarca desde las revoluciones tecnológicas e industriales hasta el inicio de la globalización; Fintech 2.0 (1987-2008), que consistió en la digitalización de diversos procesos, y Fintech 3.0 (2008 en adelante), como una respuesta a la falta de credibilidad ocasionada por una crisis financiera que trajo consigo una recesión global, y donde los emprendedores comprendieron que el mercado requería poner al centro las necesidades de los clientes.

Así las startups comenzaron a lanzar al mercado modelos innovadores, basados en distintas herramientas tecnológicas, desde sitios web, apps, APIs,1 plataformas abiertas, blockchain, hasta inteligencia artificial.

Los emprendedores Fintech en México se encuentran ubicados en 12 categorías: Payments & Remittances (79 startups, que equivale el 20% de las empresas en el mercado), Consumer Lending (54 startups, 14%), Enterprise Financial Management (52 startups, 13%), Personal Financial Management (39 startups, de las cuales nueve están enfocadas en hacer comparativos dentro de este sector, 10%), Enterprise Technologies for Financial Institutions (36 startups, 9%) y Crowdfunding (29 startups, 7.5%) son los que más casos concentran.

Le siguen Business Lending (27 startups, 7%) e Insurance (26 startups, 6.5%), y con menos porcentaje Scoring, Identity & Fraud (16 startups, 4%), Digital Banking (15 startups, 4%), Trading & Markets (13 startups, 3%), y Wealth Management (ocho startups, 2%).

De las empresas Fintech que tienen operaciones a nivel internacional (21%), el 12% suele elegir a Colombia como el país destino para expandir sus actividades, seguido de Estados Unidos con 8%, Chile con 6% y otros países de Europa con 6%. En general, observamos que Latinoamérica es la región preferida de las startups mexicanas para expandir sus operaciones, en las que Venezuela y Panamá ocupan el último lugar de preferencias (2%).

Otro aspecto relevante es ver las tecnologías que habilitan a las Fintech como modelo de negocio. Observando las tres tecnologías más utilizadas por las empresas son: Big Data & Analytics como su principal tecnología para operar (20%), seguida por Open Platforms & APIs (19%) y, finamente, Mobile & Apps (18%).

Es curioso ver que la mayoría de estas startups se dirigen al consumidor ya bancarizado (24%) o al sub-bancarizado (17%), y apenas en un 6% al no bancarizado.

Por otro lado, un porcentaje importante de estas empresas atiende a otras empresas bajo el modelo B2B: están las que dan servicios a otras entidades financieras (18%) y las que dan servicios a otros corporativos no financieros (9%).

El mercado de las PyMES también se ha vuelto relevante para las Fintech: 14% de estas startups da servicios a las PyMES bancarizadas, 8% a las PyMES sub-bancarizadas y 4% a las PyMES no bancarizadas.

33% del total de las transacciones que realizan estas startups son menores a 25 mil dólares mensuales. De ellas, 47% provienen de los consumidores sub y no bancarizados, y de las PyMES sub y no bancarizadas. 16% del total de las transacciones fueron por montos de entre 25 mil y 50 mil dólares mensuales. 75% de estas transacciones fueron B2B, principalmente provenientes de instituciones financieras, pero también por consumidores bancarizados. 16% del total de las transacciones fueron por montos de entre 100 mil y 500 mil dólares mensuales. 65% de estas transacciones vinieron de consumidores bancarizados y de las PyMES bancarizadas; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

