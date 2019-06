No necesito espías, el pueblo me informa: el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para conocer el desempeño de los funcionarios públicos, no necesita instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, “quien me informa es el pueblo de México”.

Durante el acto de Programas de Bienestar y Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el Ejecutivo federal destacó que al no haber corrupción, el presupuesto será suficiente para ayudar al pueblo, pues en el pasado se robaban una buena parte de los recursos públicos y la mayor parte de lo que quedaba se destinaba al propio gobierno.

De acuerdo con el mandatario, el programa prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyendo el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.

500 mdp para Solidaridad

El gobierno federal anunció una inversión de 500 millones de pesos para programas de mejoramiento urbano del municipio, los cuales beneficiarán a las colonias Ejidal, 28 de Julio y Bellavista.

López Obrador y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, indicaron que el programa prevé la intervención en zonas con rezago urbano, mejoramiento integral de barrios y acciones de vivienda, entre otras.

El Ejecutivo federal explicó que se decidió apoyar al municipio porque “no se puede aceptar el contraste de que haya hoteles de gran lujo y en las colonias la gente no cuente siquiera con los servicios más indispensables”.

Aclaró que el objetivo es que no falten los servicios como el agua, para lo cual dijo, “la presidenta municipal (Laura Beristain Navarrete) está tomando nota y el gobernador (Carlos Joaquín González), van a saber la respuesta”.

Lo anterior, luego de que la población pidió al mandatario su intervención para que se revoque la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, por presunto incumplimiento de la calidad del servicio.

“Y si hace falta el apoyo del gobierno federal, ¡cuenten con nosotros!”, exclamó López Obrador al participar en la presentación de Programas Integrales para el Bienestar y Mejoramiento Urbano y acciones del Tren Maya.

El Programa de Mejoramiento Urbano es una estrategia que pretende revertir desigualdades en beneficio de las colonias con mayor marginación en 14 ciudades del país.