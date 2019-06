Quintana Roo disminuye niveles de inseguridad: AMLO

Labores de coordinación entre el gobierno federal y local

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, resultado de las labores de coordinación entre el gobierno federal y local, Quintana Roo experimenta una disminución en sus cifras de inseguridad, en tanto que se redujo de dos a uno el número de homicidios diarios.

La reducción de cifras de inseguridad “es bastante alentadora”, dijo en su conferencia de prensa matutina luego de la reunión de evaluación de seguridad que realizó con autoridades federales y locales, a quienes hizo un reconocimiento en ese tema que “preocupa al estado y a la población en general”.

“Había un promedio de dos homicidios diarios y bajó a uno diario”, expresó el titular del Ejecutivo federal, quien estuvo acompañado por el secretario de Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Según la gráfica que el presidente de la República mostró ante representantes de los medios de comunicación, en esa parte del país “durante los primeros 22 días del mes de junio se registraron 36 homicidios dolosos, que representan un aumento de 44 por ciento, respecto al mismo periodo de mayo”.

Ello, refirió, dado que en diciembre se registraron 2.4 homicidios diarios, en enero 1.8; en febrero repuntó en 2.1, mientras que en marzo descendió a 1.7. En abril alcanzó 2.3 homicidios diarios y en mayo descendió en 1.0.

“Yo no digo mentiras, siempre hablo con la verdad y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental”, subrayó López Obrador, al discrepar sobre la situación que enfrenta el estado respecto a la reducción de las cifras de inseguridad y el sargazo que le planteó una reportera.

Reiteró los tres principios que distinguen a su gobierno: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, y enfatizó que siempre defenderá sus puntos de vista pues se dijo acostumbrado a polemizar y a defender sus posturas.

“En primer lugar, siento, en el caso del sargazo, repito: no es un problema mayor; si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que tiene solución, que ya estamos actuando para eso, que estoy seguro de que se va a resolver.

“Acerca de la inseguridad. En efecto había problemas. Yo todos los días tengo la información en el país y no me dejo engañar, por eso no delego, por eso todos los días de las seis a siete de la mañana recibo el parte de lo que sucede en todo el país acerca del problema grave de la inseguridad, personalmente, todos los días, de todos los estados”.

El mandatario planteó que si bien en meses anteriores Quintana Roo estaba colocado como estado con alta incidencia delictiva, en particular en homicidios, como Jalisco, Guanajuato o Baja California, “en los últimos meses en el reporte diario hay una disminución considerable y estoy hablando de homicidios”.

Indicó que aun cuando puede haber cifra negra en otros delitos que no se denuncian, lo cierto es que en materia de homicidios y robo de vehículo, son de los actos ilícitos que más se denuncian.

En el caso del homicidio, explicó, hay que abrir una carpeta de investigación, “es imposible que sea distinta la realidad al reporte que tienen las autoridades”.

En cuanto a Quintana Roo, mencionó que el promedio era hasta hace unos meses dos homicidios diarios; “ahora es un homicidio, poco más de 30 homicidios en el último mes”.

Entonces “no miento, nunca voy a engañar al pueblo de México. Quisieran mis adversarios y los que no están todavía acostumbrados a la nueva realidad que siguiera lo mismo”, dijo.