Mariano Osorio es la Joya de la Radio Inteligente

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Por 11 años consecutivos es considerado uno de los 300 líderes

más influyentes de México, en la categoría de Líder de Opinión

El director general de Stereo Joya 93.7 FM, celebra 20 años de acompañar a su público con energía positiva

“Hoy con Mariano” es el primer programa de gran formato en la historia de la radio, es el primero en transmitirse de lunes a domingo de 6:00 a 13:00 horas, desde el 22 de noviembre de 1999

La Radio Inteligente tiene un nombre y ese nombre se ha escrito con letras de rodio, sí, de rodio que es el metal precioso más valioso del mundo, como valioso es Mariano Osorio, uno de los comunicadores más importantes de México y el mundo, quien es el único en la historia de nuestro país que tiene el programa más largo “Hoy con Mariano”, que se transmite de lunes a domingos, de 6:00 a 13:00 horas, siete horas diarias, de lunes a domingo, por Stereo Joya 93.7 FM, estación de la que él es el director general y que forma parte de Grupo Radio Centro.

Es una joya hablar con Mariano Osorio, quien también es abogado y que el próximo mes de noviembre cumplirá 20 años al aire con su programa “Hoy con Mariano”, con el cual han crecido varias generaciones y que les ha transformado la vida.

Mariano Osorio nació en Tuxpan, Veracruz, donde a muy temprana edad le nació el gusto por la radio, más tarde migró a Tula, Hidalgo, donde comenzó su formación académica de manera oficial. Luego de graduarse como comunicólogo, Mariano entró al mundo de la radio como titular de noticieros, sin embargo, la vida le tenía preparado algo más, su llegada a Joya 93.7 FM “La Radio Inteligente”, donde durante más de 20 años ha acompañado a su público, justo de esta manera, propositiva e inteligente, con un contenido lleno de mensajes que hoy le hace falta escuchar a la sociedad mexicana, al rescate de los valores y las buenas costumbres.

Él es Mariano Osorio, titular de “Hoy con Mariano” y director general Stereo Joya, donde protagoniza la oferta de la programación, con una emisión de siete horas de lunes a domingo. Digno de destacar porque cada minuto de este programa es perfectamente bien aprovechado para ofrecer consejos a los radioescuchas, reflexiones, frases célebres, efemérides, música y espectáculos, todo con un respeto absoluto, con una integridad y cuidado tal, que aporten algo positivo al día de cada escucha, siendo fieles así a la filosofía ahora, no sólo de Mariano, sino de toda la estación, que se ha dispuesto a equilibrar la balanza, ante tanto contenido banal en la actualidad.

Mariano es hijo de Sandra Luz Murillo Coronado y Mariano Osorio Pérez, comenzó su trayectoria profesional a los 17 años en la estación local “La Voz de los Atlantes” de Tula de Allende, Hidalgo; lo que le permitió convertirse en una de las voces más importantes de aquella urbe. Dos años después viaja a la Ciudad de México para estudiar la carrera de comunicación con especialización en la radio, a la par de que continuó con sus responsabilidades en Tula. Ingresó a la radio de la Ciudad de México en 1991 como asistente de noticias en ABC Radio. Tiempo después se incorpora al equipo informativo que encabezaba la periodista Tere Vale.

No obstante, el éxito le llega con su arribo en 1994 a la estación Stereo Joya (93.7 de FM), conduciendo una revista matutina llamada “Mariano en las Mañanas”, que se transmitía de lunes a viernes de 6 a 10 a.m., la cual logró ser un éxito, al grado de que deriva en el actual programa que nació en 1999 y conduce en la misma estación “Hoy”, que se emite de 06:00 a 13:00 horas de lunes a domingo, convirtiéndose en el programa con mayor duración en la radio mexicana.

Mariano Osorio tiene tres hijos: Mariano de 18; Alejandro, de 14, y Regina, de 12, a quienes procreó con su siempre amada María Teresa Mijangos, una estrella que brilla y que los cuida desde el cielo.

Por si esto fuera poco, Mariano es también creador del concepto “Radio Inteligente”, del que nos platica más a fondo en una entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN.

“SI PIENSAS QUE LE ESTÁS HABLANDO A UNA MASA, ES MÁS

FÁCIL QUE TE PIERDAS EN LA CAPACIDAD DE REINVENTARTE”

—Se cumplirán 20 años de tu programa “Hoy con Mariano” el próximo mes de noviembre, lo cual es un gran reto. Muchas personas sueñan con ser comunicadores, algunos lo logran, otros se quedan en el camino, pero mantenerse en el gusto del público por tantos años con el programa de radio más largo, ya que se transmite de lunes a domingo siete horas diarias los 365 días del año. ¿Existe alguna fórmula para lograrlo y sobre todo mantenerse?

“Es todo un reto y la respuesta tendría que dividirse en diferentes capítulos, por supuesto la pasión por lo que haces, el respeto por ti mismo y por el público al que te diriges es muy importante. Hablo en términos de coherencia, en términos de exigencia, la calidad de los contenidos que tú les entregas, pero también de saber escuchar a las audiencias, saber de lo que está pasando alrededor de ese público que te escucha. Lo tienes que conocer bien, porque si piensas que le estás hablando a una masa, es más fácil que te pierdas en la capacidad de reinventarte”.

—Reinventarte tiene un papel muy importante, es algo que tienes que olfatear, como el reportero que sale a buscar la nota, que sabe escudriñar en una entrevista, ese algo, que puede ser más relevante que todo lo demás que lo que se publica o comenta en otros medios.

“Sí, es una combinación de muchísimos factores, pero creo que el más importante es entender en dónde estás parado. Hablas de un programa como ‘Hoy con Mariano’ que va a cumplir 20 años, es cierto, pero el mérito no está en ese aniversario, el mérito está en revisar datos como que es el primer programa de gran formato en la historia de la radio nacional. Dura siete horas, de lunes a domingo los 365 días del año, ahí ya hay mucho que analizar. Tenemos una línea editorial muy clara, relacionada con el bienestar personal, pensamiento positivo, todos nuestros contenidos, ahora no sólo en mi programa, sino en toda la estación Stereo Joya 93.7 FM, que tengo la fortuna de poder dirigir y que tiene esa misma línea de trabajo, eso el público lo valora, respeta y lo hace suyo, de tal manera que transitar en estos meses se vuelve más sencillo, porque hay mayor complicidad con el público, pero el compromiso, la entrega, el análisis, el estudio, todo viene de la mano en un gran paquete”.

“LA FRASE ‘EL SHOW DEBE CONTINUAR’ ES DURA, PORQUE UNO

NO LE PUEDE CONTAR SUS PENAS O FRUSTRACIONES AL AUDITORIO”

—¿Qué sacrificios hay detrás del micrófono en un programa radiofónico como “Hoy con Mariano”, de siete horas diarias, de lunes a domingo, durante 20 años?, ¿hambre, desvelos, compártenos esos sacrificios que el auditorio no sabe?

“La respuesta es mucho y nada a la vez, es decir, la disciplina de tenerte que dormir temprano para poderte levantar a las 4:45 de la mañana todos los días por muchos años, por ejemplo. Antes de estos veinte años yo estuve en una estación, donde trabajaba en el horario Prime Time que es la mañana. Se convierte en parte de tu rutina, de tus hábitos, no poder desayunar nunca con tu familia, tener ese desayuno rico, pero se compensa con una buena comida o una cena juntos. Y nada, porque aunque podría enlistar más cosas así, todo vale la pena, cien veces vale la pena.

Siempre pasan cosas, de pronto se enferma un hijo, o te pasa algo a ti de manera personal, que impacta de manera importante a tu vida y te sientes bien respaldado por tu equipo de trabajo, así funciona. Es como esa frase de ‘El show debe continuar’, es dura, cruel, pero muy cierta, porque al final el público sabe lo que espera de ti y no hay que defraudarlos para tener una muy buena relación con ellos. Si de pronto vienes a llorarles tus penas o tus frustraciones políticas, económicas, entonces el público se va a ir a otro lado.

—¿Cómo compaginas ser el director de Stereo Joya 93.7 FM y titular de “Hoy con Mariano?

“Hago muy eficientes los tiempos, levantarte muy temprano, que soy cien por ciento diurno, me da una claridad bárbara, me permite estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, cómo hacer el programa, revisar notas, información de lo que va a pasar durante el día, meter acuerdos para las demás producciones, recibir a alguien en medio de un bloque musical, para una entrevista. Me acomodo de tal manera de que no tenga que acabar mi programa a la una y luego tenga que echarme un programa inverso de una a seis para ver lo que sigue, porque el desgaste sería muy alto. Trato de ser muy productivo, eficiente con el tiempo, disciplinado, riguroso con las citas y objetivos, ya cada quién sabe lo que tiene que hacer

MARIANO, CREADOR DEL CONCEPTO “LA RADIO INTELIGENTE”

—¿Así es como se logra la Radio Inteligente, concepto del que tú eres el creador?

“Sí, así es como funciona todo el concepto como estación, con el conjunto de trabajo, evaluaciones específicas, segmentos, conductores, horarios, rating, gente de ventas, juntas en las áreas de mercadotecnia, bueno, todo lo que tenga que ver con la estación será en lugares específicos, con horarios delimitados, con objetivos concretos. Y como vengo también sábados y los domingos, es como logro avanzar ciertas cosas para poder irme tranquilo a mi casa cuando recorto las labores de trabajo y enfocarme en otras cosas y la familia, sin dejar de estar permanentemente al pendiente de lo que pasa aquí las 24 horas todos los días”.

—¿Alguno de tus tres hijos se inclinan por la radio o los medios de comunicación?

“Pues hasta ahora no lo veo muy claro en alguno de ellos, los veo con otros intereses, pero si fuera el caso es en lo que yo podría aportarles o enseñarles algo en su vida. Si alguno quiere estudiar Ingeniería Química o alguna de esas cosas automáticamente no tendría mucho tema de conversación en el tema laboral”.

—Hace poco tuviste el evento “Experiencias Joya” que fue todo un éxito en la Arena Ciudad de México, donde lograste reunir a 18 mil personas y cantantes de primer nivel. ¿Qué sorpresas le tienes a tu público para la celebración de los 20 años de “Hoy con Mariano”?

“Hay todo un programa de actividades, de hecho, en la parte digital activamos la comunicación que pronto subiremos al radio respecto a las cosas que hace 20 años sucedían como el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, que ocurrió en 1999. La primera piedra de un CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) o el nacimiento del WiFi, que es parte de la comunicación. Y después decimos “también ese año nació este programa con un formato”.

Están planeados algunos eventos masivos, de hecho dos durante este año si las circunstancias no se modifican de manera radical por el entorno de lo que está pasando en nuestro país serían en la Arena Ciudad de México, ya estamos trabajando en ello, ya están las cartas firmadas, hay un gran avance en ello, pero esto no tiene que ver con el programa, que siempre tiene ajustes, son siete horas diarias, entonces constantemente estoy reforzando, invitando gente, cambiando, creando secciones nuevas.

LA RADIO POR INTERNET ES UNA GRAN OPCIÓN

—¿Qué opinas de la radio por internet?

“Me parece que es muy bueno tener opciones distintas, como por ejemplo descargar música de donde quieras, o en el caso de contenidos audiovisuales, todas las plataformas que existen, no te amarras sólo a ver la televisión abierta como era antes, que nomás tenías el 2 o el 13. El radio se ve complementado por lo que sucede en la radio en internet, me parece muy padre que haya opciones, sobre todo canales que permitan desahogar inquietudes o ganas, que si yo me voy a mi época y quería empezar a trabajar en la radio, era una estación de radio o nada. Hoy hay gente muy talentosa con inquietudes e ideas, contenidos y lo pueden hacer libremente desde su casa y tener mucho éxito o no, pero se vale probar”.

—¿A ti te deja dormir el rating?

“Yo duermo tranquilo, porque normalmente está muy bien el rating en ‘Hoy con Mariano”, todo es consecuencia de decisiones que tomas o que dejas ir, buenas regulares o malas y hoy que no sólo hago el programa sino que veo el resto de la estación, escuchar o conocer el resultado de todas las áreas me da satisfacción y la posibilidad de poder estar haciendo mejor las cosas. Nuestros anunciantes están muy contentos, te das cuenta en la calle y los numeritos por supuesto que cuentan e importan, pero yo no les doy demasiada importancia”.

STEREO JOYA ES LA TERCERA ESTACIÓN

RADIOFÓNICA MÁS ESCUCHADA A NIVEL NACIONAL

—Stereo Joya ocupa el tercer lugar de la estación radiofónica más escuchada a nivel nacional.

“Sí, sin embargo es muy importante entender a qué se refiere esa lógica, según esas mediciones, de empresas serias y respaldadas por corporativos internacionales. En la Ciudad de México y área metropolitana existen 63 estaciones, en el formato general, ¿Cuántas estaciones de radio hay?: 63. En ese ranking, Stereo Joya es la tercera general, porque arriba tiene sólo dos gruperas, una es nuestra que es ‘La Z’, que está en primer lugar, la otra es de enfrente. Si te das cuenta del público al que las estaciones gruperas se dirigen, es la base de la pirámide, a nivel demográfico, pues, el eslabón más comercialmente hablando, menos atractivo para los anunciantes, pero muy masivo. Entonces, posicionar una estación que le lee libros al público desde hace más de 20 años, más las reflexiones, los comentarios, los especialistas, la nutrióloga, , los espectáculos, miércoles de la mente y la parte musical, para un público que le habla a la mayor cantidad de mujeres, es algo impresionante, mucha gente podría decir tengo el primer lugar en mi género y por supuesto que lo tenemos, así que ese número tres es una bomba atómica positivamente hablando, es demoledor”.

FELIZ A SUS 49 AÑOS DE EDAD

—¿Tienes preparado un nuevo disco de reflexiones por sacar a la venta?

“El aniversario 20 de ‘Hoy con Mariano’ me está dando demasiadas inquietudes por hacer, cosas que hace mucho no hago, estoy platicando con mi equipo de trabajo. No hemos llegado al punto de sacar un libro o disco nuevo, no es mala idea, pero más bien estamos pensando en crear contenido original, incluso que vaya más allá de la radio, de la parte digital, hacer algo que no haya hecho nunca, a eso me estoy tratando de acercar, hice tele, discos, libros, audiolibros, conferencias.

Hay algunas cosas que me faltan por hacer, justamente estamos a final de esa charla para definir esas cosas”.

—Mariano, tienes 25 años trabajando en Grupo Radio Centro y estás súper joven…

“Las juventudes ya se quedaron aquí, ya les dije a mis radioescuchas, ‘Les di los mejores años de mi vida, prepárense porque vienen los peores’, risas Tengo 49 años de edad”.

—¿Físicamente cómo te cuidas?, tienes un cutis de porcelana.

“Tomo mucha agua, trato de cuidarme, cuido lo que como, sin ponerme a dieta, yo pienso a final del día que todo radica en la actitud que tengas hacia la vida, al igual que a ti y que a todo el mundo, me pasan muchas cosas, desde las no positivas hasta las más serias, pero la vida es actitud y de ahí nace todo. La manera de ver la vida, el entendimiento positivo, las circunstancias y decir esto es lo que hay y lo que tengo, ¿qué hago con eso?, ni tiene por qué ser blanco, ni tiene por qué ser negro, tengo que encontrar los matices”.

“SOY EL CHABELO DE LA RADIO O PARA ALLÁ VOY, ES REAL”

—He sido testigo de mujeres a las que les has ayudado mucho a través de tus reflexiones, de tu programa, hay gente que inicia su día escuchando las reflexiones con Mariano.

“Lo he visto, lo he sentido a lo largo de los años, cuando salgo a la calle el fin de semana o voy a una comida de trabajo o personal, me doy cuenta de cuántas personas se me acercan, lo que me dicen, lo que me preguntan. Ese es un termómetro que no falla, porque podría no acercarse nadie, entonces te das cuenta de que la semilla que has sembrado ha empezado a dar frutos. Es impresionante, cuando te digo que llevo más de 20 años continuos en esta estación te puedes dar idea de que cuando una persona te dice ‘Te escucho desde cuando estaba en la secundaria y ahora aquí está mi hijo’ y ves a unos hijos tremendos, me da mucho gusto”.

—El mayor reconocimiento que se puede tener es el del público.

“Sí, porque el público me dice ‘Y ahora mis hijos también te escuchan’, escuchan a Cocorito, Colorín colorado, Martinillo, El caminito de la escuela’. O viene el hombre grande con la mamá y ella te dice ‘Él te escucha desde que estaba en mi panza’, así es que vas entrelazando todo eso. Ofreces buenos contenidos, compartes valores y así llevas varias generaciones. Soy el Chabelo de la Radio (risas), o voy volando para allá, es real”.

CUANDO ME TITULÉ DE COMUNICÓLOGO MI TESIS

SE LLAMÓ “HACIA UNA RADIO INTELIGENTE”

—Además, eres el creador del concepto “La Radio Inteligente”.

“Es una gran satisfacción, te puedo hablar de rating, de facturación, de alcances, de los programas, de la influencia de los locutores, de la Radio Inteligente, por horas. De hecho mi tesis cuando me titulé de comunicólogo se llamó “Hacia una radio inteligente”, te puedes dar una idea de donde viene el tema La Radio Inteligente”.

—¿Cómo nació tu gusto por hacer radio?

“Nací en Tuxpan, Veracruz y después cuando tenía seis años de edad me fui a vivir Tula, Hidalgo y ahí nace mi interés y cariño por el radio, pero el verdadero termómetro es la gente, cuando tú llegas a la estación y ves el escritorio lleno de anunciantes, haces una promoción y llega mucha gente, haces otra al aire y está mucha gente también conectándose contigo, ves los ratings, haces un evento como el del 23 de mayo pasado en la Arena Ciudad de México y te das cuenta de que pasan cosas como ésta, aquí está la respuesta de que cuando las cosas se hacen con gusto cosechas éxito. En el concierto pasado de ‘Experiencias Joya’ asistieron 18 mil personas y calculamos 18 mil porque en realidad pueden ser más, porque hay palcos privados, y esos no los podemos contabilizar, esos no los damos nosotros, estaba llenísimo”.

—¿Qué sentiste Mariano de ver repleta la Arena Ciudad de México?

“Me sentí a la altura del público, los veía tan contentos que me sentía igual de contento, eso es lo que sentí, que lo estamos haciendo bien porque tenemos un público maravilloso como éste, me sentí motivado. Es un evento que salió lleno de sorpresas, que por una o por otra cosa se dieron circunstancias que había que atender, innecesarias la mayoría de ellas, pero cuando se llegó el día dije ‘Vamos a disfrutar’, tenemos un elenco increíble Carlos Rivera, Emmanuel, Lucero, Reily, Reik, Los Ángeles Azules, o sea un eventazo y así tranquilo simplemente me sentí feliz, a la altura del público”.

“EN STEREO JOYA 93.7 ESTAMOS HACIENDO

UNA RADIO MUY VIBRANTE E INNOVADORA”

—Qué bonito que tengas esas experiencias, ahora sí que es una joya platicar contigo. Algo más que quisieras agregar.

“Sólo creo que estamos sembrando algo importante, yo le comentaría al público que aún no nos ha escuchado bien y se imagina que nuestro programa son siete horas de reflexiones, que no es así. Descarguen la App de Radio Centro y ahí van a encontrar la estación Stereo Joya 93.7 , donde hay muchos programas padres, como el de la doctora Chayo Busquets que es una psicoterapeuta extraordinaria, Tenemos una gran programación que va las seis de la mañana hasta las doce de la noche, estamos haciendo una radio muy vibrante e innovadora”.

—Y más ahora que estamos en una época en que la radio hablada está desapareciendo.

“Proponemos, siempre proponemos y es algo de lo que estamos orgullosos. Se trata de renovar y estudiar, lo que está funcionando para mejorarlo. Para mí trabajar en la radio desde siempre fue un sueño, hoy que llevo tantos años es una gran satisfacción. Yo empecé haciendo noticiarios y otro tipo de programación en Tula, Hidalgo y después en la Ciudad de México en ABC Radio, Radio Éxitos, pero sigo en ese sueño, sigamos viviéndolo, esto no va a durar para siempre, no sabemos cuánto tiempo podremos seguir vibrando de esta forma en la estación, en la radio y en el planeta, pero mientras podamos hacerlo y de calidad, hagámoslo y llevemos nuestro espacio al nivel de la excelencia, ojalá algún día lo logremos”.

—Por eso eres de los 300 líderes que existen en México.

“ Si, muchas gracias, ya 14 años seguidos que formo parte de los líderes más influyentes de México”.

—Gracias Mariano, es una joya platicar contigo.

“Gracias por el espacio y el tiempo”.

PREMOS Y RECONOCIMIENTOS

*** Ganador del Premio “Principios” del Consejo de la Comunicación A.C., como el mejor programa de radio en 2007 y 2008.

*** Distinguido por la empresa Ipsos-Bimsa como el mejor comunicador de la radio en México en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

*** Es uno de los 300 líderes más influyentes de México desde 2005 al 2016.

*** Ganador del premio de fomento a la lectura MEXICO LEE 2013, por Conaculta.

*** Ganador del premio Marcas de Confianza 2014, 2015 y 2016, siendo el locutor en el que más confían los mexicanos.

*** Tres discos de Oro y dos de Platino y 500 mil unidades vendidas de sus cinco álbumes de reflexiones.