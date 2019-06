Apuestan a los errores

Punto por punto

Augusto Corro

No se ve cerca la presencia de una oposición fuerte al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los partidos políticos quedaron desmantelados tras la paliza que recibieron en las recientes elecciones, principalmente la presidencial.

Sin un proyecto importante lejos de principios e ideologías los adversarios le apuestan a los errores del mandatario López Obrador, para criticarlos. Además, asumen una posición crítica, muchas veces sin sentido.

Sin plataforma política seria, sus pronunciamientos apenas si tienen eco. Sus carencias de liderazgos fuertes también los debilitan. Los que fueron partidos políticos poderosos se encuentran en la arena política sin ideologías, ni principios.

También sus deudas económicas los mantienen inmóviles y sin esperanzas. Esperan un milagro para que les surtan de dinero sus arcas, ahora vacías. Carentes de recursos económicos poco podrán hacer.

La dirigencia panista se encuentra encabezada por un político insensible, Marko Cortés, quien tiene al partido en situación crítica. No tiene una plataforma ideológica sólida para presentarse como contrapeso al gobierno.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en peores condiciones que Acción Nacional. Quizá lo que más le perjudica en el momento actual es el señalamiento de que Alejandro Moreno, el posible nuevo dirigente nacional, mantiene una estrecha relación con el presidente López Obrador. Imagínese la interpretación que le dan los mal pensados.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se niega a morir. Lo último que se supo de esa organización política es que abrió la puerta para que regresan al redil las ovejas perdidas.

Es decir que hay borrón y cuenta nueva para aquellos que renunciaron a su condición de perredistas para buscar un hueso en Morena, sin lograrlo.

En el PRD decidieron aceptar a los “hijos pródigos” y a todos aquellos que deseen formar parte de la militancia perredista.

El domingo pasado, diversos activistas y políticos (cartuchos quemados), bajo el cobijo del PRD, se unieron para “formar un grupo que sirva de contrapeso al presidente López Obrador”.

Entre otros opositores se encuentran el gobernador de Michoacán, Silvano Auroles; la ex candidata a jefa del gobierno capitalino, Purificación Carpinteyro; el ahora senador sin partido, Miguel Angel Mancera, así como “Los Chuchos”, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, ex dirigentes perredistas; así como el ex candidato presidencial, Gabriel Quadri.

Las mencionadas personas tendrán que hacer esfuerzos titánicos para conseguir el contrapeso que buscan, pues el público del escenario político en el que pretenden actuar, ya los tiene descalificados.

Por otra parte, en el Instituto Nacional Electoral, según trascendió, hay más de doce solicitudes de organizaciones políticas que intentan conseguir sus registros de partidos.

Son agrupaciones menores que, seguramente, representan a intereses personales, muy lejos de alguna inquietud política social.

Quienes sí se encuentran desesperados por formar una organización política son los esposos Calderón-Zavala.

Solo que el ex presidente Felipe Calderón no encuentra la respuesta de los mexicanos a la convocatoria para la creación de un nuevo partido, al que ya identifican como México Libre.

Con la fecha límite, el matrimonio Calderón-Zavala aun no realiza el número de asambleas y tampoco logra juntar el número de seguidores que exige el INE para darles el registro.

Los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, su condición de contrapeso, muy débil, por cierto, la manifiestan en las redes sociales.

Desde la comodidad que ofrece el tuiter ahora son los adalides de la inconformidad. El ex presidente Fox convoca a manifestarse en contra de las políticas del presidente López Obrador, el domingo 30 de junio.

Como se ve, la oposición política en México se encuentra casi desaparecida. En las Cámaras de Diputados y Senadores, las voces de los inconformes apenas se escuchan.

En fin, urge la presencia de un contrapeso político formal, importante, que fortalezca la democracia. De otra manera, únicamente un partido gobernará de acuerdo a sus conveniencias, sin nadie que le exija cuentas o por lo menos que critique sus errores o sus aciertos.

El combate a la delincuencia

Debido al incremento a la inseguridad en el país, la Arquidiócesis de México se pronunció porque las autoridades corrijan y adecuen las estrategias para combatir “con efectividad” a la delincuencia, principalmente a la que trabaja de forma organizada.

Se trata de una recomendación que debe ser atendida por todos aquellos encargados de brindar seguridad a la población.

Dijo la Iglesia católica que se debe manifestar el rechazó a quienes cometen los crímenes. Además se les debe motivar a la conversión.

De acuerdo con los índices de la criminalidad, el mes de mayo fue el más violento en los últimos diez años, en la Ciudad de México.

Entre los delitos que cobraron más vidas humanas se encuentran los ajustes de cuentas entre narcomenudistas. Durante mayo se contabilizaron 164 homicidios dolosos, 18.27% más que los registrados en mismo periodo, pero del año 2018.

