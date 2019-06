Sargazo e inseguridad

Desde el portal

Ángel Soriano

El problema del sargazo no es grave, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al compararlo con el de la basura de la CDMX, el cual ha sido solucionado. La Marina ya construye embarcaciones para recogerlo y en breve será resuelto, dijo, ante la inquietud que representa ese fenómeno natural, y el otro, provocado por los cuantiosos intereses en la zona turística, que es el de la inseguridad.

Se necesita reconocer el problema y tratarlo con sinceridad, reclamó una periodista local, al pedir al mandatario no se deje llevar por las cifras maquilladas en ambos casos.

No miento, señaló el tabasqueño, al reiterar que diariamente recibe informes de primera mano de lo que sucede en el país y está al tanto de los asuntos nacionales.

Puede ser que, desde la óptica oficial, se trate de problemas menores. Sin embargo, sargazo e inseguridad minan la confianza de los turistas y las cifras de visitantes van en descenso. Una cuestión mínima es magnificada y tiene repercusiones negativas a nivel internacional. Las imágenes sobre la realidad en Cancún demuestran que sargazo y violencia van al alza.

El presidente López Obrador felicitó al gobernador Carlos Joaquín González, por hacer su parte en la disminución de los delitos dolosos, pero es insuficiente. Se requiere de una amplia coordinación entre las diferentes corporaciones policiacas para enfrentar el flagelo que, de no atenderse, ocurrirá lo que pasa en Acapulco y otros destinos turísticos del país.

TURBULENCIAS

Enfrenta AMLO audiencias críticas

En Mérida, el primer mandatario enfrentó a un joven auditorio femenil con señales obscenas, que, al parecer, es la tendencia que promueven quienes carecen de argumentos para expresar sus desacuerdos. Y aunque AMLO estimula la participación del pueblo bueno y sabio en los asuntos públicos, deben cuidarse las formas, más cuando se trata de jóvenes estudiantes…Al iniciarse las audiencias públicas sobre las leyes secundarias de la reforma educativa, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo, señaló que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es la más importante, es la ley secundaria más importante de la reforma educativa, porque aquí es donde nos vamos a asegurar que no haya ninguna afectación a los derechos laborales de los maestros. Tenemos que cerrar ese capítulo de agravios, que yo siempre he dicho, que no hay marco constitucional como quedó. Del texto constitucional, no se puede derivar ahora una ley de agravios, como ocurrió en el pasado… El gobernador Alejandro Murat informó que en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca era necesaria la intervención del gobierno del estado para recuperar la confianza de los comerciantes y compradores, y en general de la zona donde opera, e indicó que se cuenta ya con una oficina móvil de la Fiscalía General del Estado y se realizan operativos permanentes, también se rescató “El Playón”, una importante área de las márgenes del río Atoyac, que estaba en manos, de manera ilegal, de ambulantes…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com