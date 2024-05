Ecuador

Carlos Ramos Padilla

Si alguien atina a pensar que el conflicto con Ecuador es pasajero y temporal es muy seguro que esté equivocado. Ecuador ya demandó a nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que el gobierno de AMLO mostró injerencia en sus asuntos domésticos al proteger al ex vicepresidente Jorge Glas, un convicto con dos condenas por corrupción y sospechas de delincuencia organizada.

Daniel Noboa, mandatario del Ecuador, fue quien ordenó que la fuerza pública ingresara a nuestra casa diplomática.

En un comunicado de prensa de la cancillería ecuatoriana se culpa a México de “violaciones al derecho internacional” y subraya que “México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática” violando los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario.

Recordemos que la disputa inicia cuando AMLO se involucró en asuntos extranjeros cuando puso en duda la legitimidad de los procesos democráticos durante las elecciones de 2023, al declarar que Noboa había triunfado debido al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que incluso había acusado a criminales mexicanos operando en su país.

“Un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube”, se escuchó en voz del tabasqueño durante la mañanera.

Así, y de manera tajante, el gobierno ecuatoriano declaró “persona non grata” a nuestra embajadora, Raquel Serur. A pesar de ello AMLO decidió proteger a Glas, inicialmente como “huésped”, personaje que esperaba recibir un salvoconducto de su país el cual le permitiría acercarse al aeropuerto de Quito para viajar a Ciudad de México.

Pero más, Ecuador señala al mexicano Roberto Canseco, de tratar de detener a un vehículo oficial ecuatoriano en calles de Quito para impedir el traslado de Glas. Se le acusa entre otras cosas de instrucción de la justicia.

La ONU, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (institución que ha pretendido desaparecer AMLO) condenaron la invasión a la embajada mexicana. México ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, señalando que hay “inviolabilidad de una misión diplomática”.

Aunque hay que reconocer que nuestro gobierno ha pedido fuerza y crédito por los innecesarios conflictos, crisis y ataques que AMLO ha lanzado contra otros pueblos y gobiernos.

AMLO cree que ese incidente no es aislado, sino que sigue a “una serie de actos continuos de intimidación”. Ecuador replica y considera que AMLO no coopera en “asuntos anticorrupción” asentados en el artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, además de violentar “los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros países”. Caso concreto otorgar asilo a sujetos que se encuentren “procesados o en juicio por delitos comunes y que hayan sido condenados por tribunales ordinarios competentes”.

Mucho se habló de que Glas, luego de su aprehensión en la embajada mexicana, intentó suicidarse y hoy está recluido en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil conocida como La Roca.

El conflicto no es nada sencillo para México. Como antecedente refieren la intromisión de AMLO en los procesos electorales del Perú negándose a entregar la presidencia de la Alianza Pacífico porque dijo no toleraría un golpe de Estado justificando que considera el gobierno de Dina Boluarte “espurio”. La crisis con Ecuador habrá de resolverse en tribunales internacionales y es probable que no sea antes de que termine el sexenio de AMLO.

@cramospadilla