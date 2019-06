El oportunismo en Morena

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

DE CHIQUILLO, EN EL PUEBLO DE MI PADRE, Tianguistengo, Hidalgo, por las noches de junio hasta el mes de agosto, podíamos ser testigos de la magia de los bosques y esa magia llegaba hasta la casa de la abuela, donde por las calles o dentro de la huerta llena de árboles de naranja, solíamos ver la magia de apareamiento de las LUCIÉRNAGAS, SU DESTELLO MEDIO VERDOSO Y, ALGUNOS, EN FORMA IRRESPONSABLE, LAS LOGRABAN CAZAR Y PONÍAN EN FRASCOS DE CRISTAL Y AHÍ VEÍAMOS EL ETERNO Y GRACIOSO PRENDER Y APAGAR, COMO SI MANDARAN SEÑALES DE AUXILIO Y DE AMOR Y, POR SU PRISIÓN Y AMOR, MORÍAN A LAS POCAS HORAS. Yo no sé si ahora se pueden continuar observando en esa parte esa magia de los montes, pero ahora, en Tlaxcala, efectivamente hay recorridos para que los turistas vean ese mágico espectáculo allá por el pueblo de NANAMILPA.

Hoy, más que nunca, se tienen que observar los planteamientos de los políticos, estamos en una era de cambios y de confusiones o de definiciones, el día sábado 22 de junio, fuimos convocados un grupo de periodistas a escuchar los planteamientos del senador por el PVEM, Raúl Bolaños Cué, que ni busca, desesperadamente los reflectores, sino el que en su labor se hagan bien las cosas y decía: “pues independientemente de que el Partido Verde sea uno de los aliados de Morena y tengamos que seguir las pautas trazadas por este grupo parlamentario, en lo personal, tengo que conciliar mis acciones, sin olvidar que debo una profunda lealtad a mi gobernador, Alejandro Murat y, en especial a Oaxaca, para que al Presidente le vaya bien, al estado mejor y no perdamos el rumbo de la conciliación y de la negociación como una forma civilizada del entendimiento político”.

Así, en dicha reunión, varios de los presentes, extraordinarios analistas y periodistas de Oaxaca, planteaban sus dudas sobre las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una forma por demás crítica y trataban de que el senador pudiera explicar dichos actos, ya que en general reprochaban su acción, decían, en contra de la prensa y de tener controlada a la información. La verdad es que muchos no logran entender que cuando hay cambios de visión, hay cambios de control y de carriles en la comunicación, ahora, la comunicación se usa, desde las mañaneras, como una forma de imponer, por parte del Ppresidente, la agenda del día y de que en medio de las acciones a discutir o generar los argumentos para imponerlas se llegue a los argumentos para para que con la conciencia ideológica de la 4T, se pueda generar un amplio manejo en la formación ideológica de las bases y de los grupos afines que, si bien votaron por AMLO, simplemente lo hicieron gracias al desempeño y fracaso del poder de Enrique Peña Nieto y de que al final de varios sexenios con el cambio entre el PRI y el PAN se demostró que esos partidos, simplemente, continuaban con aquella forma de operar en donde usaban los fondos y los recursos públicos para hacer sus negocios privados y que con el cuento del liberalismo, apoyaban las acciones para incrementar las riquezas de un pequeño grupo, en contra de las miserias de la mayoría, ahora, no solamente se podrá contar con el enojo y el encabronamiento de la sociedad que le brindó el triunfo a AMLO y al movimiento de MORENA, ellos, tienen la obligación de aclarar plenamente su proyecto político y darle el valor de programa y de conciencia política y para ello, no solamente deben empeñarse más en la formación de cuadros, sino en evitar, como ya lo vemos las ambiciones que se generan por el control del MOVIMIENTO DE MORENA, donde grupos y pandillas ajenas muchas de ellas a la cercanía de AMLO, buscan derrocar a Yeidckol para ponerse ellos, ya que hasta el momento, cualquier posible candidato tiene asegurada la elección por la fuerza de AMLO, no de Morena, y esto genera en muchos sitios las ambiciones del poder para manejar puestos y presupuestos, porque al final de cuentas, no todos tienen la conciencia de AMLO sobre la austeridad y la honestidad y, vemos a muchos pillos que salieron de los grupos de los llamados MAFIOSOS DEL PODER que después de ser perdonados, se asumen y se incrustan en el poder y cercanía con AMLO, como ASESORES DEL PODER y, en ese trayecto, siguen operando el oportunismo, las ambiciones y las corruptelas, por esa razón se dan escándalos como el que está generando el SUPERDELEGADO DE MORENA en Jalisco, donde se muestra el oportunismo y las corruptelas e l intereses en el manejo del negocio de los medicamentos y oportunismo político que ampara o protege su nueva forma de corruptelas.

No sabemos cuáles sean los planes a corto plazo que tenga AMLO en Morena, no sé si llevará a cabo un cambio por medio de elecciones internas donde se dejen ver los grupos de interés y de control del movimiento, o bien, se imponga la voluntad política del presidente, que al final de cuentas, es lo que va a ser determinante en el futuro de ese grupo, no sé si el Fisgón tenga ya la formación de los cuadros ideológicos y programáticos que den sentido y sean los factores del cambio dentro de los grupos y bases del Movimiento en el país o se sigan aplicando las acciones pragmáticas que lleva a cabo el profesor René Bejarano construyendo una fuerza de bases políticas que tienen gran impacto en las organizaciones de base y en las movilizaciones de masas en todo el país y que se puede decir que ha construido un gran grupo de poder que protege y da seguridad en muchas partes del país, al mismo presidente. No sé si Yeidckol estará siendo cambiada en la dirigencia o le ratifique la confianza AMLO, que al final de cuentas, independientemente de los grupos de oportunistas que se han generado desde el interior del poder, buscan apropiarse de Morena, de lo que si estamos seguros es que morena o ajusta las nuevas reglas y tiempos o se puede perder, porque las masas son volátiles y pueden cambiar de pronto en su apoyo que solamente se sustenta en las urnas de votación no en la conciencia política e ideológica de una organización, eso les paso al PRI y a los demás partidos, solo eran la representación de los pequeños grupos mafiosos que controlaban a los partidos y desaparecieron las masas y el apoyo de ellas…

