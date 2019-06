La Guardia Nacional en la capital

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

POR SUPUESTO QUE LOS DISTRITOFEDERALENSES APLAUDEN LA ACCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, PERO SOLAMENTE EN CASO DE QUE SU ACTIVIDAD SE DESEMPEÑE EN TODA LA CIUDAD, PORQUE TODA LA CIUDAD ESTÁ EN GRAVE PELIGRO POR LA INSEGURIDAD.

YO PASO MUCHOS DÍAS EN LA CAPITAL, VIVO EN UN ZONA QUE SUPUESTAMENTE ES “SEGURA”, PERO HAY VARIOS ASALTOS, ASESINATOS DE POLICÍAS QUE CUIDAN EMPRESAS DE TELEFONÍA, FRENTE A UN BANCO, DESDE MI VENTANA, HE PODIDO VER SIN PODER HACER NADA CÓMO GRUPOS DE VÁNDALOS SE AGRUPAN PARA ASALTAR A LOS CUENTAHABIENTES sin que la policía se aparezca, independientemente de que en la esquina con el eje seis, hay una oficina que parece ser de la policía, pero solamente se ven movimientos raros, pero no vigilancia en la zona; en las principales avenidas de Revolución o de Patriotismo hemos visto como en las horas pico, cuando el tránsito está materialmente parado, aparecen de pronto gentes que sin más asaltan a los conductores y no hay ¡, claro, por ningún lado policías y es alarmante el que los robos en las casa habitación sean constantes, los asaltos en la calle son claros y violentos, los secuestros exprés son cosa de todos los días y no hay forma ni siquiera de comunicarse al 911 porque tardan horas en dar contestación cuando hay, seguramente, cientos de llamadas por atender, así que no hay más que la acción de cada uno para cuidar a sus familiares y sus propiedades, de otra forma ,diga lo que diga la jefa de gobierno, la verdad es que estamos en una seria crisis de seguridad y no se podrá decir que solamente son ataques de los “grandotes” que quieren destruirla, no, es una realidad con la que no se han logrado poner un freno y por esa simple razón, el desprestigio y la falta de credibilidad le van socavando su prestigio y la van llevando a un sitio de donde, si no hay respuestas rápidas y eficientes, se podría decir que perdería la gran oportunidad de ser una de las posibles sucesoras de AMLO, a pesar de que también hay tiradores de gran nivel para este esquema.

No sé si la famosa Guardia Nacional solamente operará en las avenidas y en la zonas de límites con el estado de México y el de Hidalgo, pero la realidad es que en esas zonas la gravedad de los delitos aumenta con los famosos retenes que imponen los mismos policías del Estado de México para extorsionar y robar a los ciudadanos, ahí, no solamente falta vigilancia, también hace falta una limpia ruda dentro del corrompido cuerpo de la policía del Estado de México y si no entienden que la inseguridad está también en toda la ciudad y solamente se dedican a vigilar los extremos, pues de nada servirá el famoso despliegue porque los que sufren la inseguridad es en toda la ciudad y esto requiere acción rápida para luchar contra las bandas y pandillas y todos sabemos que, al final de cuentas, cuando se le “aprieta a los policías” éstos saben perfectamente bien quién o cuales son los grupos de asaltantes, roba casas, secuestradores de cada zona ya que no podrían actuar si no tuvieran su protección, así que deberían empezar con la investigación de las relaciones y complicidades dentro de la misma policía ya que hace poco se descubría que los mismos policías, en una delegación, eran los sicarios del grupo criminal que opera en esa zona. Nos podrán decir que el aumento de la violencia es porque los grupos se disputan las zonas, pero la realidad es que no hay tal cosa, cada grupo sabe perfectamente bien a dónde puede imponerse o tiene el control y lo demás, es parte de la acción criminal de los pandilleros y grupos del narcomenudeo y del cobro de piso, así que si dejaran de dar explicaciones y empezaran a actuar para eliminar a los grupos las cosas serían mejor, porque ya vemos cómo, ahora, con la famosa crisis de salarios los mismos policías forman grupos para extorsionar en las calles a los ciudadanos y eso sí que es cosa grave.

No sé si el nuevo jefe de la policía sabe del tema, pero la realidad es que cuando un jefe se pone como límite el de un año para mejorar su desempeño es para pensarse de su capacidad y no dudo de su honestidad y buena voluntad, pero el caso es que la realidad es que vivimos en la inseguridad y con ella se están generando graves divisiones políticas que pueden arruinar el prestigio con el que llegó la jefa de gobierno y del apoyo que le brinda AMLO como una de sus consentidas, pero eso no basta para terminar con la crisis de inseguridad, y por esa razón se exige que la Guardia Nacional patrulle la ciudad, no importando lo que digan muchos “fifís” que alegan que se está militarizando a la policía, la realidad es que se debe imponer la seguridad y para ello hace falta mano firme, no mano represora, y el saber que hay que actuar limpiando, primeramente, la casa donde los mismos policías están ligados y comprometidos con los delincuentes, así, solamente bastaría dar una visita a muchas casas de los jefes y de ver las relaciones y negocios que tienen que han salido, claro está, de la corrupción y de la asociación de protección a los delincuentes, esa es la realidad.

POR ELLO, EN LOS TIEMPOS DEL “NEGRO” DURAZO, se realizó una campaña para llevar a grupos de niños a visitar las instalaciones de la policía capitalina y, al final del recorrido, visitaban al famoso “general” y ahí los reporteros entrevistaban a los jovencitos para que dieran su opinión del recorrido, en una entrevista directa que se pasaba por la televisión se entrevistaba a un jovencito que tenía muy buenas calificaciones y salía de la primaria y, cuando le preguntaron qué quería ser de mayor, el jovencito dijo: “Pues quiero ser policía”, el reportero entusiasmado le decía que qué bueno parque serviría a la sociedad con su desempeño y el niño le replicó: “No, yo quiero ser policía para tener mucho dinero como el jefe actual”, ahí se terminó la entrevista y las visitas… así que volvamos a la realidad y empecemos a depurar las filas de la corporación para poner un poco de orden y de brindar seguridad…

socrates_campos8@yahoo.com.mx