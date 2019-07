El México de AMLO, un país fracturado, confrontado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La tarde de hoy en el Zócalo viviremos el contrapunto de las marchas de ayer en al menos 40 ciudades del país, y unas 15 del exterior, donde se pidió desde la renuncia hasta el enjuiciamiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy el mandatario, quien todavía cuenta con un apoyo ciudadano sobre los casi 60 puntos, festejará el primer año de su triunfo con un “gran bailongo” en la plaza central del país donde hablará de sus logros en 7 meses de gobierno.

En un inicio se había pedido a todas las estaciones de radio y TV abrir sus espacios a una cadena nacional del evento, pero horas después de circularse el oficio, AMLO reculó y Gobernación sólo sugirió que las cadenas de radio y TV que “quisieran libremente retomarlo”, contarían con la imagen y el sonido del acto.

Va a ser difícil que no lo hagan. Hay que recordar que todas son concesiones del gobierno.

Este hecho forma parte del contexto de claroscuros en el que actúa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuántos mexicanos asistieron ayer a las decenas de marchas en contra de López Obrador en todo el país y en las grandes capitales del mundo? ¿Importa saberlo?

No recuerdo un repudio tan extendido y tan abierto en contra de un presidente de México. Y a la vez tanto apoyo y simpatías.

Y seguramente hoy veremos en el Zócalo la reiteración de esa pleitesía sin precedente a ese presidente.

La esquizofrenia inyectada por un personaje en las masas. Un presidente que lo mismo provoca lo uno y lo contrario.

Federico Berrueto tiene una hipótesis que podría explicar este contrasentido: que AMLO no es un líder político, sino religioso.

Pero bueno…

Por lo pronto el rechazo se manifestó al menos en la Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, Guanajuato, León, Tijuana, Mexicali, San José del Cabo, Mazatlán, Culiacán, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Puebla, San Miguel de Allende, Zacatecas, Tapachula, Hermosillo, San Luis Potosí, Playa del Carmen, Mérida, Puerto Veracruz, Córdoba, Xalapa, Torreón, Saltillo, Morelia, Uruapan, Chihuahua, Colima, Durango, Acapulco, Tampico, Cd Victoria y otras.

Las de fuera se realizaron en Washington D.C., Los Ángeles, San Diego, Dallas, San Antonio, Houston, San Francisco, Atlanta, Detroit, Nueva York; Düsseldorf, Berlín-Alemania, y Montreal, Canadá.

Y todo indica que este disenso crecerá. La fractura social existe, y la confrontación en algunos está a un paso de la violencia. El eje de ello es López Obrador.

Buena entrevista

En el periodismo uno de los trabajos más difíciles es el de la entrevista. Si uno no hace la pregunta oportuna en la forma más atractiva, esa que enganche al entrevistado, todo queda en nada. La que trasciende es porque deja algo.

La siguiente fue una (creo yo) una buena entrevista al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal. Juzgue Usted:

Al inicio Monreal explica sobre los temas urgentes para ser abordados esta semana en el extraordinario en curso.

“… estoy en eso, a marchas forzadas en los tres instrumentos jurídicos que tenemos que aprobar o no, el próximo lunes (hoy).

“¿Cuáles son? Ley de Austeridad Republicana, Ley de Extinción de Dominio (que durante el fin de la semana fue aprobada en comisiones por unanimidad) y la integración de la Junta y el Consejo Directivo de la Mejora en materia Educativa…

… Martí Batres, decía que el gabinete del Presidente López Obrador es funcional, que sí acompaña al presidente… usted dijo antes que AMLO era un Presidente que necesitaba un gabinete que lo acompañara más. ¿Sigue en lo dicho?

“Sí, sí es mi opinión y así lo observo. Una opinión que está en el ánimo social…”

… el Presidente también discrepa de usted, le puso MB a su gabinete…

“Me parece bien, mal haría que no respetara su gabinete… si él los nombró, lo lógico es que hable bien de ellos…

… el lunes, que se cumple un año de la elección… ¿sería conveniente hacer algunos ajustes en el gabinete?

“…su permanencia y su remoción dependen del Presidente”.

En este punto aclaró que su opinión sobre el gabinete no contraviene su cercanía y constante comunicación son López Obrador.

¿Y de esta discrepancia entre gobierno y la CNDH?

“Es normal que en un gobierno donde existen pesos y contrapesos se presenten este tipo de diferendos y desencuentros”.

¿… desprecio a las instituciones?

“Así son las democracias, y más cuando hay transiciones tan profundas como la que está viviendo México”.

… JP Morgan y Barclays reducen de nuevo la expectativa de crecimiento… ¿Cuánto tiempo debe dársele al gobierno para dar resultados?

“… un año cuando menos. Yo creo que ya habrá resultados positivos al final del año”.

¿Y este diferendo que tienen los empresarios por la licitación del gasoducto?

“Hay que resolverlo, hay que sentarnos, hay que dialogar. Alfonso Romo es un buen interlocutor… ”

¿Cómo vería usted la candidatura de Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena?

“No me meto yo en eso. Pero es una decisión personal de Mario, si es que así lo ha tomado… Yo creo que es un buen dirigente… es de peso, sí, es peso completo”.

Mensajes hay muchos, Usted seguro los encontrará.

Dicen…

Y ya que tocamos el tema del relevo de Yeidckol Polevnsky en Morena, le diremos que, en los círculos cercanos a López Obrador, creador y dueño absoluto de ese instrumento político electoral, se habla de que ya hay decisión “superior” tomada.

A Yeidckol la va a sustituir en noviembre doña Bertha Luján, esposa de Arturo Alcalde, el abogado laboral más exitoso del momento, y madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quienes son lo que son porque doña Bertha es lo que es.

La señora Luján, ex tesorera de AMLO en el DF, va a Morena a administrar los enormes recursos financieros, por lo que no importa que no sepa nada de política, de esa parte se encargarán el senador con licencia Gabriel García, coordinador de los 32 súper delegados lopezobradoristas en el país, y los 3 hijos mayores del tabasqueño.

Ellos son quienes van a manejar las candidaturas de Morena en las elecciones de 2020 y sobre todo las importantísimas de 2021.

Así que pues no se hagan bolas…

Asolados por la corrupción

Los restauranteros de Polanco y La Condesa, están hasta el tope de la desesperación porque de un tiempo acá, desde que llegó Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno de la capital, y con ella los otros alcaldes, no sólo tienen que pagar las extorsiones a las bandas del crimen organizado sino que ahora deben pagar cuotas a funcionarios del gobierno, en particular a los de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes por supuestas violación a normas ambientales inexistentes, les clausuran los restaurantes constantemente.

